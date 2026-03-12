Salus sorprendió en la ronda de ganadores del Carnaval con un cierre especial inspirado en la gente

Salus impulsó un momento especial en la noche de premiación del Concurso Oficial de Carnaval 2026. La Selección de la Alegría, formada por integrantes de distintos conjuntos, subió al escenario del Teatro de Verano para presentar el Cuplé de la Gente, un espectáculo único inspirado en versos que cientos de uruguayos compartieron en redes sociales, con el agua como protagonista.

La propuesta comenzó días antes con una consigna simple y bien carnavalera: invitar al público a escribir su propio cuplé donde el agua ocupara un lugar central. De acuerdo con Salus, la respuesta superó todas las expectativas: en apenas unos días llegaron más de 300 comentarios llenos de humor, creatividad y un ingenio característico del Carnaval.

Salus presentó el Cuplé de la Gente en la noche de premiación del Carnaval 2026. Foto: Cortesía Salus.

Con esa inspiración, integrantes de los conjuntos Murga Jorge, Queso Magro, Madame Gótica, Momo Sapiens, Social Club, Los Chobys y Zíngaros se unieron para darle forma a este espectáculo especial que se presentó durante la noche de premiación, en el corazón de la fiesta más popular del país.

Además, el show marcó el cierre de la participación de Salus en el Carnaval, desarrollada durante la temporada a través del movimiento #YoPrefieroAgua, con presencia en tablados, desfiles, contenidos digitales y activaciones con el público.

De esta manera, el Carnaval se convirtió en un espacio para amplificar un mensaje de bienestar. A través del movimiento #YoPrefieroAgua, Salus busca inspirar a más personas a incorporar hábitos simples y positivos en su vida cotidiana. Para la empresa, no había mejor lugar para hacerlo que el Carnaval: una celebración profundamente uruguaya, donde la creatividad, la alegría y la voz de la gente se multiplican y llegan a todos.