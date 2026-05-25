Riogas expande su red de innovación con una nueva máquina expendedora automática en Devoto Sayago

Riogas continúa impulsando la transformación tecnológica en el sector del supergás uruguayo. Tras el éxito de la primera terminal instalada en el hipermercado Géant de Parque Roosevelt, la empresa da un nuevo paso en su plan de expansión con la apertura de una estación de autoservicio inteligente, esta vez en la zona de Sayago.

En esta oportunidad, se ha inaugurado una moderna máquina expendedora en el hipermercado Devoto Sayago, en Camino Ariel 4626, consolidando la alianza estratégica con el Grupo Disco Uruguay para ofrecer mayor comodidad y autonomía a los consumidores.

Esta nueva unidad, ubicada estratégicamente en el estacionamiento sobre la calle José Batlle y Ordóñez, permite a los clientes gestionar su propia compra de forma ágil, segura y sin interrupciones, estando operativa todos los días del año.

Tecnología al servicio del cliente

El sistema, que ya ha transformado la experiencia de compra en el enclave de Parque Roosevelt, se destaca por una interfaz intuitiva que guía al usuario en todo momento.

El proceso es sencillo:



El cliente estaciona en el área reservada para la carga. Interactúa con el tótem digital para seleccionar entre recarga de 13 kg o compra de envase nuevo con carga. Realiza el pago mediante tarjetas de crédito, débito o Mercado Pago. Finalmente, intercambia su garrafa vacía por una llena (en caso de recarga) o retira su envase nuevo de forma automática.

Desde Riogas se afirma que la llegada a Devoto Sayago refuerza el objetivo de la empresa de descentralizar el acceso al supergás y llevar soluciones de vanguardia a los puntos de mayor afluencia de público. Se busca que el cliente integre la compra de energía a su rutina diaria de forma práctica y eficiente.

Nueva máquina expendedora de garrafas en Devoto Sayago JavoCabreraUy

Precios promocionales por lanzamiento

Para celebrar esta nueva apertura, Riogas ofrece beneficios exclusivos —por tiempo limitado— para quienes utilicen la terminal de Devoto Sayago:



Recarga de 13 kg: $ 1.216

Envase de 13 kg: $ 3.200

Al igual que la unidad pionera instalada en Géant, esta máquina ha sido diseñada íntegramente por Riogas y fabricada en Uruguay bajo estrictos estándares internacionales de seguridad.

Esta inversión reafirma el compromiso de la empresa con la innovación constante y la mejora de la experiencia de usuario, adaptándose a las necesidades de un consumidor que valora la inmediatez y la disponibilidad total.