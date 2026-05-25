Movimiento Inmobiliario: la propuesta de Kopel Sánchez y Propicks para pasar de vivienda usada a apartamento nuevo

Con la idea de simplificar uno de los procesos más complejos dentro del mercado inmobiliario, Kopel Sánchez y Propicks lanzaron Movimiento Inmobiliario, una iniciativa que busca facilitar el cambio desde una propiedad usada hacia un apartamento nuevo a estrenar, centralizando la venta y la compra en una misma operación.

La propuesta une el trabajo de Kopel Sánchez en desarrollos inmobiliarios con la experiencia de Propicks en valuación y comercialización de propiedades usadas. Propicks funciona a través de una red de agentes inmobiliarios independientes y opera como aliado estratégico de Kopel Sánchez para la comercialización de propiedades usadas y el acompañamiento de clientes durante todo el proceso.

El objetivo es que una persona pueda vender su vivienda actual y utilizar ese capital para acceder a una nueva unidad, evitando pagar dos comisiones inmobiliarias. “Muchas veces la gente se acercaba con la intención de cambiar su vivienda o vender una propiedad para invertir nuevamente, pero no tenía cómo canalizar todo el proceso en un mismo lugar. Ahí vimos una oportunidad”, explicó Fabián Kopel, director de Kopel Sánchez.

Un movimiento

Esta propuesta funciona a través de un esquema coordinado. Propicks se encarga de tasar y comercializar la propiedad usada, mientras Kopel Sánchez acompaña la búsqueda de un apartamento nuevo dentro de su portafolio de más de 1.000 unidades disponibles en Montevideo y Canelones.

Uno de los diferenciales es que el cliente realiza “un solo movimiento”, evitando pagar una comisión inmobiliaria al vender y otra al comprar. En su lugar, el sistema contempla un beneficio económico equivalente a esa segunda comisión para aplicar en la compra de una unidad nueva. La iniciativa busca que el cliente pueda resolver venta y compra dentro de un mismo circuito, con acompañamiento durante todas las etapas de la operación.

“La propuesta de valor del Movimiento Inmobiliario es darle certezas al cliente, comodidad y facilidad. En vez de hacer dos movimientos por separado, haces un único movimiento cuidado y acompañado”, complementó Maite Lima, gerenta comercial de Carrasco de Kopel Sánchez.

El modelo también apunta a reducir tiempos y simplificar una operación que muchas veces implica coordinar venta, mudanza y nueva compra al mismo tiempo.

“El valor de la propuesta está en la simplicidad: las personas pueden vender su propiedad con Propicks y acceder a una nueva con Kopel Sánchez sin las complicaciones de hacer dos operaciones por separado. Todo fluye en un único proceso”, explicó Martín Peñalva, director de Propicks.

Según agregó Salvador Cabrera, gerente comercial de Montevideo de Kopel Sánchez, el proyecto apunta tanto a quienes buscan mudarse como a propietarios que quieren reorganizar inversiones o darle un nuevo destino a activos que hoy no generan rentabilidad. También señaló que la iniciativa combina “lo tradicional del mercado inmobiliario” con nuevas formas de habitar la ciudad, a través de apartamentos a estrenar pensados tanto para vivienda como para inversión. “Hay personas que tienen una casa, un apartamento, un terreno o incluso un galpón que ya no les aporta valor. La idea es ayudarlas a convertir ese activo en una nueva oportunidad”, complementó.

Fachada de Propicks

Sin fricciones

El concepto de “vender lo viejo por algo nuevo” también apunta a resolver una dificultad frecuente en el mercado inmobiliario: dar el primer paso para cambiar de vivienda.

Para Kopel Sánchez, muchas veces el proceso comienza incluso antes de tomar la decisión de vender. “La vivienda es algo muy sensible para las personas y eso puede transformarse en una barrera para siquiera empezar a averiguar opciones. Nosotros buscamos abrir esa puerta y acompañar los tiempos de cada cliente”, sostuvo Kopel.

Kopel comparó el funcionamiento de la propuesta con la lógica utilizada en el mercado automotor, donde una persona entrega su vehículo usado como parte de pago para acceder a uno nuevo. “La inspiración viene un poco de ahí, aunque en el mundo inmobiliario los tiempos y las necesidades son mucho más complejos”, señaló.

Atención personalizada

Movimiento Inmobiliario contará con atención presencial tanto en las oficinas de Propicks, ubicadas en Bv. España 2842 esquina Tomás Diago, Montevideo, como en los centros de ventas de Kopel Sánchez, abiertos al público para recibir asesoramiento personalizado. Las oficinas de Propicks atienden de lunes a viernes entre las 10 y las 18 horas. Más información en movimientoinmobiliario.com.uy o a través del teléfono 091 437 771.

Según Peñalva, también se apunta a acompañar al cliente más allá de la compraventa puntual, con soluciones vinculadas a distintas etapas del proceso inmobiliario, desde la venta de una propiedad y el asesoramiento legal hasta el ingreso a una nueva vivienda lista para habitar o invertir.

“Muchas veces las personas sienten que primero tienen que resolver todo para recién empezar a buscar opciones. Nosotros queremos mostrar que el movimiento puede empezar antes”, concluyó Kopel.