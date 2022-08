Las marcas y propuestas que llegaron y se vienen a los shoppings uruguayos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El mercado del retail uruguayo se ha vuelto uno de los más seductores en la región para que las marcas internacionales decidan instalarse y ampliar su cartera de clientes. No solo ellos, sino también las marcas nacionales ven con buenos ojos la oportunidad de seguir creciendo dentro del país, y se han decidido a abrir locales dentro de los principales shoppings, ya que todos ellos han mostrado una mejora en cuanto a ventas y flujo de clientes en comparación a la época pre-pandemia.



Vestimenta informal, calzado, accesorios, restaurantes y tecnología son los rubros que se han hecho más fuertes en cuanto a la llegada de nuevas marcas. El País dialogó con los gerentes generales de los principales centros comerciales uruguayos para saber cuáles fueron las marcas que arribaron en los últimos meses y cuáles serán las que se incorporarán antes de fin de año.



Salto Shopping y Paysandú Shopping

Luis Zúñiga -gerente de Salto Shopping y Paysandú Shopping- analizó la rotación que tuvieron ambos centros este año. En Paysandú abrió sus puertas Miniso, una cadena de origen japonés que vende libretas, lapiceras, muñecos, peluches y juegos para niños. Se inauguró a principios de agosto y arrancó con buenas ventas ya que era un producto que no estaba en el interior y llamó la atención de los clientes, según Zúñiga.



Salto Shopping está a la espera de las siguientes inauguraciones: en septiembre llegará Inbox, una tienda de indumentaria informal que comercializa varias marcas internacionales de renombre, como Adidas, Crocs, Dr Martens, Vans, Lacoste, entre otras. Además, en ese mismo mes también se sumará Dister, una tienda de joyas. También abrirá en noviembre Homini, otra tienda de joyas.



Zúñiga comentó a El País que el resto del mercado está muy quieto en el interior, pero aún así hay bastante movimiento para lo que esperaban debido a la brecha cambiaria con Argentina y su proximidad con el país vecino.



Montevideo Shopping

Montevideo Shopping.

Montevideo Shopping ha tenido un marcado movimiento este año. En abril abrió H&M Home. Si bien la marca H&M ya estaba instalada desde marzo de 2018, llegó a Uruguay la sección del local que comercializa productos para el hogar, tales como decoración y muebles. En el rubro gastronómico también desembarcó Tostado Café Club. En cuanto al rubro deportivo Fitpoint se suma a la lista. Es una cadena que maneja varias marcas, pero se enfoca sobre todo en el running.



Respecto a los cosméticos, un mes atrás llegó a Montevideo Shopping la marca Exel Boutique. A su vez, Rodrigo Ferreiro, gerente general de ese centro, comentó que en estos días se suma Renner a la lista. Su espacio contará con 2.000 metros cuadrados y va a estar ubicado donde anteriormente se encontraba Forever 21. En el mismo sector que Renner también estará Bath and Body Works, una marca internacional que vende productos para el cuidado corporal.



Ferreiro agregó que Inbox, Pasqualini y Arredo están ampliando sus instalaciones y se espera que estén prontas para fines de septiembre o principios de octubre.



Portones Shopping

Portones Shopping. Foto: Francisco Flores

Desde Portones Shopping, su gerente general Nelson Barreto comentó que tienen previstas tres aperturas: Bath and Body Works (para la primera quincena de noviembre), la marca de ropa para niños Carter’s (próxima semana) y la tienda de celulares y electrónica Cover Company (dentro de un mes).



Shopping Tres Cruces

Shopping Tres Cruces. (Foto: Gentileza Tres Cruces)

Marcelo Lombardi, gerente general del shopping Tres Cruces, dijo a El País que este año no fue de gran rotación. “Tenemos 183 marcas, lo que nos brinda una base grande para que existan rotaciones, pero la mayoría se dieron el año pasado, este año se generaron pocas. Eso habla de un proceso de recuperación -en comparación a números pre-pandémicos- fuerte de las marcas, lo que generó menos oportunidades de recambio”, explicó Lombardi.



En los últimos 90 días llegaron las siguientes marcas: Minot (indumentaria femenina), Mostaza (cadena Argentina de hamburguesas), Fini (golosinas) y Capricho Frutal (bar de jugos).



Además, Inbox abrió sus puertas a principios de agosto y Carter’s llegará a finales de septiembre.



La propuesta más esperada en Tres Cruces es la de un mercado gastronómico que albergará 11 marcas y abrirá sus puertas a mediados de septiembre. “No forma parte de la plaza de comidas, es una adición a ella. El mercado tendrá el mismo formato que el Mercado Arocena y Mercado Williman, ya que las tres forman parte del mismo operador”, dijo Lombardi. El establecimiento tendrá dos plantas en un espacio de 750 metros cuadrados.



Las Piedras Shopping

Las Piedras Shopping.

Las Piedras Shopping está con ocupación plena en este momento, por lo que no se sumarán marcas nuevas de aquí a fin de año. Sin embargo, Martín Fodere, su gerente general, repasó las últimas incorporaciones desde septiembre de 2021 hasta la fecha: New Balance, Mundoelectro (marca de electrónica histórica de la zona), Miniso, Retro Jeans, Madre Tierra, Soluciones Multisoft (ferretería) y Dental Shopping (clínica odontológica). Por último, la marca de indumentaria deportiva Menpi también abrió un nuevo local para comercializar su nueva línea de moda deportiva llamada Kool by Menpi.

Nuevo Centro Shopping

Nuevo Centro Shopping. Foto: Archivo El País

Las últimas incorporaciones en Nuevo Centro Shopping fueron La Gándara (confitería y rotisería), Mostaza y El Emporio Natural (vende alimentos saludables y congelados para veganos y celíacos). El gerente general Alex Malachowski, dijo que van a tener alguna incorporación más de aquí a fin de año pero por temas de confidencialidad con las marcas todavía no puede dar la información públicamente.

Costa Urbana Shopping

Costa Urbana Shopping. Foto: Archivo

Alberto Gossweiler, gerente general del Costa Urbana Shopping, analizó las incorporaciones que reaizó el centro comercial desde principio de año hasta la fecha: se sumó la cadena de hamburguesas Mostaza, la tienda Miniso (la mimsa marca que también llegó a Paysandú Shopping) y Las Piedras Shopping), New Balance, tienda deportiva que se amplió a un local mas grande -en su anterior espacio abrió la marca de vestimenta informal Blackstore-, la tienda de donas llamada Donus y, por último, hace un mes atrás se incorporó una tienda de suplementos deportivos llamada Wikimúsculos. “También estamos proyectando una ampliación en la plaza de comidas para poder seguir generando más proyectos gastronómicos. En cuanto a la llegada de otras marcas, no tenemos previsto mas cambios en nuestra mezcla comercial de aquí a fin de año”, confesó Gossweiler. Por su parte, Antonio Di Iorio, gerente general de Colonia Shopping, sostuvo que si bien hay proyectos en carpeta, no hay ninguna novedad que difundir oficialmente.



Punta Carretas Shopping

Le Pain Quotidien en Punta Carretas Shopping.

Sin embargo, en Punta Carretas Shopping hay novedades tanto en vestimenta como también en el área gastronómica. En agosto llegó Iber House. Lorena Bello, encargada comercial del shopping, comentó a El Paìs que este proyecto es una extensión de la tienda Iberpark. “Este comercio decidió agrandarse y abrió esta sección de venta de comida, además de tener una parte de degustación de tapas”, explicó. En julio también arribó Soul, una multimarca que comercializa productos de las marcas internacionales Fila, Crocs, Vans, Converse, New Balance, Reef, Joma, entre otras.



En tanto, en septiembre también inaugurará un local Crepas, la reconocida tienda de crepes. Sobre fin de año llegarán la confitería argentina Le Pain Quotidien, American Eagle y la marca de cosméticos Kill. Lo particular es que es la primera vez que estas dos últimas marcas abrirán un local en Uruguay.