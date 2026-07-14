Mapfre Uruguay también juega en equipo: la iniciativa de la compañía y su red de intermediarios para acompañar al fútbol uruguayo

Mucho más que un deporte, el fútbol es para los uruguayos un espacio de encuentro, un motivo de celebración y una pasión capaz de unir a personas de todo el país. Con esa premisa, Mapfre Uruguay impulsa desde hace varios años la iniciativa "Selección Mapfre”, un equipo integrado por intermediarios de la compañía que comparte la experiencia de vivir de cerca algunos de los principales acontecimientos del calendario futbolístico.

El programa nació durante el Mundial de Qatar 2022, tuvo continuidad en la Copa América y este año volvió a estar presente en el Mundial 2026, disputado en México, Canadá y Estados Unidos. Su próximo desafío será la final de la Copa Conmebol Libertadores 2026, que se jugará en noviembre en el Estadio Centenario.

La propuesta se enmarca en una campaña comercial que reconoce el compromiso de quienes representan a Mapfre en todo el territorio nacional e impulsan la comercialización de los productos de la aseguradora. Al mismo tiempo, refuerza la idea de que el crecimiento se construye de manera compartida.

Uno de los aspectos más valiosos de esta propuesta es que está pensada para incluir a todos. Los intermediarios que alcanzan las metas establecidas pueden formar parte de la experiencia, en una dinámica que promueve tanto el desarrollo individual como el crecimiento colectivo. De esta manera, cada objetivo alcanzado se convierte en una oportunidad para fortalecer vínculos, consolidar el sentido de pertenencia y generar nuevos espacios de desarrollo dentro de la red.

La iniciativa también forma parte de una estrategia con la que Mapfre busca reconocer el trabajo de quienes representan a la compañía en todo el país. A través de estas acciones, la aseguradora genera instancias de integración y reconocimiento alineadas con la identidad de su red y con la forma en que el fútbol se vive en Uruguay.

Con presencia en múltiples mercados, Mapfre apuesta en Uruguay a desarrollar propuestas alineadas con la identidad de su red y con la forma en que se vive el fútbol en el país. El resultado es una campaña con espíritu global, pero con una impronta muy uruguaya en donde la pasión por el futbol genera pertenencia, trasciende generaciones y fortalece los vínculos entre las personas.

En esa lógica, el apoyo de Mapfre se extiende a quienes integran su red y hacen posible el crecimiento de la compañía, con acciones pensadas para reconocer su esfuerzo y acompañarlos en cada etapa. Todo esto bajo la premisa de que los logros no se construyen en soledad, sino junto a quienes forman parte del camino.