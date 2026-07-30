Líder global visitó Uruguay al cumplirse 15 años de la llegada de Scotiabank al país

"El futuro de la banca está en poner al cliente en el centro de cada decisión para ofrecerle todo el potencial de nuestra plataforma internacional. A medida que sus necesidades evolucionan, estamos construyendo una organización cada vez más conectada, que integra capacidades y soluciones innovadoras a través de nuestros distintos negocios para maximizar las oportunidades a través de una experiencia más simple, relevante y personalizada. Ese es el compromiso que reafirmamos hoy en Uruguay: seguir construyendo relaciones de largo plazo, siendo un socio financiero confiable para nuestros clientes, acompañándolos con el respaldo, la escala y la experiencia de uno de los Bancos internacionales líderes de las Américas", señaló Aristeguieta.

En tanto, Diego Masola, EVP & Country Head de Scotiabank Chile y Uruguay señaló que "durante estos 15 años hemos construido una relación de confianza con Uruguay basada en el apoyo a nuestros clientes, el desarrollo de nuestros colaboradores y una apuesta permanente por la innovación. Mirando hacia adelante, renovamos nuestro compromiso de seguir impulsando oportunidades para las personas y las empresas, contribuyendo al crecimiento sostenible del país y acompañando su desarrollo en el largo plazo".

Por su parte, el CEO local del Banco, Maximiliano Saporito, subrayó la importancia de combinar innovación, criterio humano y relaciones de largo plazo. “Ese es el tipo de Banco que queremos seguir construyendo en Uruguay: un Banco sólido, cercano, simple, seguro y cada vez más relevante para sus clientes. Estamos en una fase de crecimiento con foco. Queremos crecer generando valor para nuestros clientes, y manteniendo la disciplina, la seguridad y la vocación de largo plazo que caracterizan a Scotiabank”, subrayó.

Con servicios digitales que permiten operar de forma simple y ágil a los clientes y una red de sucursales que da cercanía y atención personalizada, Scotiabank es uno de los mayores Bancos privados del país atendiendo a unos 450,000 clientes minoristas, comerciales y corporativos.

En línea con la estrategia internacional, el conocimiento del mercado permite al Banco pasar de una lógica de volumen a una lógica de valor, profundizando relaciones primarias y simplificando la forma de hacer negocios. A su vez, sus capacidades globales facilitan acompañar a clientes corporativos y comerciales con soluciones integradas en materia transaccional, de pagos, liquidez, comercio exterior y capital de trabajo, entre otras.