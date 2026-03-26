Encuentro de Gletir impulsó el interés de mujeres por las inversiones
Más de 100 participantes convocó una jornada organizada por la compañía de gestión de activos patrimoniales, que estuvo enfocada en educación financiera y oportunidades de inversión accesibles.
En el marco del Mes de la Mujer, Gletir Corredor de Bolsa llevó a cabo con gran convocatoria el evento “Mujeres que deciden, mujeres que invierten”, una iniciativa orientada a fomentar la educación financiera y el acceso de más mujeres al mundo de las inversiones.
El encuentro se realizó el 25 de marzo en el Auditorio World Trade Center, donde reunió a un amplio número de participantes interesadas en adquirir herramientas para gestionar su dinero con mayor confianza.
Durante la jornada, destacadas expositoras compartieron conocimientos y experiencias:
- Cra. MBA, Mónica Saravia, quien abordó la importancia de la educación financiera para comenzar a invertir sin miedo.
- Ec. Clara Madeira, que presentó alternativas concretas de inversión adaptadas a distintos perfiles, destacando especialmente el instrumento Fondos Centenario como una opción accesible de inversión en pesos, dólares o UI.
- Lic en Administración, Cra Anabella Yaques, quien brindó su testimonio como mujer inversora, compartiendo su experiencia personal y cómo logró administrar su dinero con mayor seguridad y confianza.
La actividad se desarrolló en un ambiente cercano y participativo, generando un espacio de intercambio donde las asistentes pudieron realizar consultas, despejar dudas y dar sus primeros pasos en el mundo de las inversiones.
En este sentido, Tania Thomsen, gerente de Marketing de Gletir y moderadora del evento, destacó: “Quedamos muy contentos con la convocatoria y el interés por parte de todas las participantes”.
Desde Gletir reafirmaron su compromiso de continuar impulsando iniciativas que promuevan la inclusión financiera y el empoderamiento económico de las mujeres.
¿Encontraste un error?