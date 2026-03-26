Encuentro de Gletir impulsó el interés de mujeres por las inversiones

En el marco del Mes de la Mujer, Gletir Corredor de Bolsa llevó a cabo con gran convocatoria el evento “Mujeres que deciden, mujeres que invierten”, una iniciativa orientada a fomentar la educación financiera y el acceso de más mujeres al mundo de las inversiones.

El encuentro se realizó el 25 de marzo en el Auditorio World Trade Center, donde reunió a un amplio número de participantes interesadas en adquirir herramientas para gestionar su dinero con mayor confianza.

Durante la jornada, destacadas expositoras compartieron conocimientos y experiencias:

Cra. MBA, Mónica Saravia , quien abordó la importancia de la educación financiera para comenzar a invertir sin miedo.

, quien abordó la importancia de la educación financiera para comenzar a invertir sin miedo. Ec. Clara Madeira, que presentó alternativas concretas de inversión adaptadas a distintos perfiles, destacando especialmente el instrumento Fondos Centenario como una opción accesible de inversión en pesos, dólares o UI.

que presentó alternativas concretas de inversión adaptadas a distintos perfiles, destacando especialmente el instrumento Fondos Centenario como una opción accesible de inversión en pesos, dólares o UI. Lic en Administración, Cra Anabella Yaques, quien brindó su testimonio como mujer inversora, compartiendo su experiencia personal y cómo logró administrar su dinero con mayor seguridad y confianza.

La actividad se desarrolló en un ambiente cercano y participativo, generando un espacio de intercambio donde las asistentes pudieron realizar consultas, despejar dudas y dar sus primeros pasos en el mundo de las inversiones.

En este sentido, Tania Thomsen, gerente de Marketing de Gletir y moderadora del evento, destacó: “Quedamos muy contentos con la convocatoria y el interés por parte de todas las participantes”.

Desde Gletir reafirmaron su compromiso de continuar impulsando iniciativas que promuevan la inclusión financiera y el empoderamiento económico de las mujeres.

