Una cooperación que trasciende: 100 años de relaciones diplomáticas entre Uruguay y Japón

La relación de Japón y Uruguay se inicia hace 100 años y en materia de cooperación comenzó hace más de 40 años, en la que se han combinado expertos de alto nivel técnico, voluntarios senior, el Fondo Kusanone y otras iniciativas, entre las que se destaca el fondo COVID de apoyo en el marco del combate a la pandemia.



Rodrigo Ferrés, en su calidad de prosecretario de la Presidencia de la República y presidente de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), expresó el agradecimiento al gobierno de Japón por "el vínculo de amistad y respeto construido a lo largo de todos estos años, que ha permitido forjar lazos estrechos en una gran diversidad de temas y sectores, como lo económico, productivo y comercial, con un fuerte apoyo y colaboración en materia de cooperación internacional, hasta en lo cultural y afectivo, siendo un país con el cual compartimos muchos valores y principios".



Ferrés afirmó que Japón "es un socio estratégico, y es voluntad de nuestro gobierno seguir avanzado en ese vínculo de colaboración, cooperación, trabajo y amistad, todo lo cual sin dudas redundará en una mejora en la calidad y condiciones de vida de nuestros pueblos y, en definitiva, nos permitirá seguir avanzando conjuntamente en la senda del desarrollo sostenible".



Este año 2021 se conmemora el centenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Uruguay y Japón, aunque las relaciones de amistad entre ambos países se remontan a la llegada de los primeros inmigrantes japoneses, hace más de 110 años. "Estas relaciones y vínculos entre ambas sociedades han estado marcadas por el respeto mutuo, la confianza y la solidaridad", indicó Ferrés.



PRIMER PROYECTO Y ALGUNOS HITOS



El inicio de la asistencia técnica entre ambos países se remonta al año 1978, fecha de comienzo del primer proyecto de cooperación entre ambos países. A partir de entonces, la cooperación conjunta ha seguido un camino de crecimiento, en el cual se han ido diversificando y generando nuevas modalidades y áreas de trabajo.



Entre algunos hitos relevantes de este intenso proceso de intercambio y cooperación, Ferrés señaló la llegada a Uruguay del primer voluntario senior en 1996, la aprobación de un fondo de la Embajada para pequeños proyectos comunitarios, la inauguración de la oficina de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional en Uruguay en 2007, la inauguración de dos plantas fotovoltaicas, así como la aprobación e inicio del primer proyecto de cooperación triangular.



Un hecho no menor en las relaciones bilaterales es que pese a la graduación de Uruguay de la lista de países receptores de AOD, realizada en enero de 2018 por parte del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), "el gobierno de Japón manifestó ese mismo año clasificar a Uruguay como país elegible para su cooperación internacional, a fin de contribuir con su crecimiento y desarrollo sostenible así como en el apoyo a la erradicación de la pobreza", afirmó Ferrés.



Desde la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), la cual depende de la Presidencia de la República, "celebramos el profundo grado de relacionamiento, madurez y confianza que caracteriza nuestro vínculo con las instituciones que promueven y gestionan la cooperación nipona en nuestro país".



COMPROMISO CON EL DESARROLLO SUSTENTABLE



Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por la ONU en 2015 buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad en 2030, fecha en la cual tanto los objetivos como sus metas han de verse cumplidas.



Ante esta premisa, Ferrés sostuvo que "la cooperación que Uruguay recibe y brinda se vincula de manera directa con los ODS y aporta a su cumplimiento, en particular con el ODS 17 Alianzas Mundial para el Desarrollo Sostenible, a partir de proyectos de cooperación sur-sur, cooperación descentralizada, medición de indicadores de desarrollo sostenible, entre otras metas".



"La cooperación con Japón no es la excepción y ha propiciado el avance en el cumplimiento de la globalidad de la Agenda 2030, con especial énfasis en los ODS 3 (Salud y bienestar) y 10 (Reducción de las desigualdades)", sostuvo el prosecretario de Presidencia de la República y presidente de AUCI.



Este año Uruguay presentó el cuarto Informe Nacional Voluntario sobre el avance del país en el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS y el primero del actual gobierno, en el cual no solo se detalló el grado de avance en el cumplimiento de dichos objetivos, sino también planteó las transformaciones propuestas, las cuales se encuentran alineadas a dicha Agenda. "Esto refleja la tradición de nuestro país de respeto y responsabilidad para con los compromisos asumidos como sociedad para el desarrollo global multidimensional. AUCI, junto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), trabaja en el monitoreo y seguimiento de los indicadores de los ODS a nivel nacional y aporta insumos para los referidos informes", explicó Ferrés.



ÁREAS PRIORITARIAS



Ferrés indicó que Japón se ha caracterizado por "ser un cooperante que ha sabido escuchar y atender las necesidades y demandas de la sociedad uruguaya en diversas temáticas, brindando así instrumentos muy valiosos de cooperación".



A través del documento “Programa de asistencia a la República Oriental del Uruguay” se definen las prioridades y estrategias de cooperación con nuestro país, estableciendo como su objetivo superior el apoyo para el crecimiento con alta calidad. Las áreas prioritarias que se han definido en materia de cooperación con nuestro país son: la reducción de las desigualdades, cambio climático y preservación del medio ambiente y el desarrollo del sector privado, combinando el crecimiento de calidad con la inclusión y el desarrollo sostenible.



Las modalidades de cooperación se pueden subdividir en tres ramas: tradicional -incluye el programa de voluntarios senior, proyectos de seguimiento o follow up y los proyectos comunitarios de seguridad humana-, la cooperación triangular y las becas.



En lo que respecta a la cooperación técnica los proyectos más representativos han estado vinculados a las siguientes áreas temáticas: productos forestales, promoción turística, mejoramiento de la salud animal, energía limpia, control de la contaminación y gestión de la calidad del agua. En este sentido, algunas de las contrapartes involucradas han sido el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), el Ministerio de Industria, Energía y Minería y la Dirección Nacional de Medio Ambiente (ex DINAMA, actual DINACEA del Ministerio de Ambiente), entre otros.



Asimismo, a través del programa de Voluntarios Senior nuestro país recibió, desde 1996 a la fecha, más de 165 expertos japoneses, que por períodos de 24 meses transfirieron sus habilidades y experiencias en distintas instituciones nacionales y locales en todo el país (organizaciones de la sociedad civil, gobiernos departamentales, organismos del Estado, etc.).



Adicionalmente, más de 500 expertos japoneses llegaron por períodos más breves, de uno a seis meses, para realizar actividades en diversas temáticas.



Los proyectos comunitarios de seguridad humana se llevan adelante a través del Programa APC/Kusanone y están dirigidos a gobiernos locales, instituciones educativas o de salud y Organizaciones no gubernamentales (ONG’s).



Las becas, por su parte, constituyen otra modalidad de cooperación internacional que tienen por objetivo la formación del capital humano, uno de los factores clave para el desarrollo de los países.



Las becas ofrecidas por el gobierno de Japón son siempre de gran interés para los recursos humanos de nuestro país, tanto por sus temáticas como por sus contenidos de alta calidad y especialización. Más de 1500 uruguayos han tenido la oportunidad de ser capacitados en Japón o terceros países a través de este instrumento de cooperación ofrecido por el gobierno de Japón y gestionado en Uruguay a través de AUCI.

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS



El prosecretario de Presidencia de la República y presidente de AUCI estimó que "realizar una evaluación de la cooperación supone un reto y más aún cuando nos referimos a la cooperación técnica que se realiza a través de la transferencia de conocimiento y de tecnologías, capacitaciones, becas, envío

de expertos".



"La real dimensión de la cooperación japonesa debe ser evaluada a través de su calidad. Japón es uno de los países que mayor enfoque y prioridad le da al seguimiento de los proyectos realizados. Como se mencionaba anteriormente, una de las líneas de cooperación de este país son justamente los proyectos de seguimiento/follow up, que son iniciativas que buscan continuar y profundizar un trabajo previo ya realizado entre ambos países. Japón coopera, mide, evalúa, se asegura que su cooperación trascienda. Por este motivo también, la Embajada de Japón en nuestro país y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) llevan adelante un profundo involucramiento desde la gestación de un proyecto o solicitud, que se ve reflejado luego en el compromiso y la ejecución de todos los actores involucrados en la iniciativa", agregó Ferrés.



DESAFÍOS A FUTURO



La pandemia, ha supuesto un cambio de paradigma en todos los ámbitos de actuación y las relaciones de cooperación entre países son una muestra de esto. "La nueva normalidad supone un desafío a nuevas posibilidades de cooperación y esto nos obliga a la cooperación internacional a adaptarnos a un mundo cada vez más digital, donde la calidad y la productividad se ponen en el foco de las actuaciones", dijo Ferrés.



Es propósito de Uruguay buscar "un mayor acercamiento con materias de calidad, dada la experiencia y las enseñanzas que pueden aportar en este aspecto, dentro del marco económico-productivo, así como por "las exitosas relaciones que se han ido estableciendo y consolidando en estos cien años de cooperación".



Asimismo, "confiamos en seguir elevando el nivel de asociación, con el propósito de coordinar cooperación conjunta a terceros países, combinando recursos y fortalezas de ambas naciones", concluyó el prosecretario de la Presidencia y presidente de AUCI.



La Embajada del Japón ha apoyado 131 proyectos en Uruguay que han contribuido a mejorar la calidad de vida a través del Programa APC/Kusanone



Con la mirada a futuro ante nuevos desafíos, la Embajada del Japón en Uruguay destacó el apoyo a 131 proyectos ejecutados en todo el país desde 2003, por un monto aproximado de US$ 10 millones (Programa APC/Kusanone).



"Estos proyectos han contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas en una amplia gama de áreas, como ser el acceso a la atención médica y su mejora, la ampliación de las oportunidades educativas para los niños, la gestión del riesgo de desastres, como así también la preservación del medio ambiente. Aprovecho esta oportunidad para expresar el reconocimiento por parte del gobierno del Japón a todas las personas que dedicaron sus esfuerzos para hacer realidad todos estos proyectos", sostuvo Hideki Asari, embajador del Japón en Uruguay.



"Japón y Uruguay tienen una larga historia compartida, aún cuando se encuentran tan distantes geográficamente, ubicados cada uno al otro lado del globo. Ambos países establecieron relaciones diplomáticas en 1921, habiéndose cumplido los cien años el 24 de setiembre de este año. Sin embargo, nuestra historia comienza antes del establecimiento de las relaciones diplomáticas, en el año 1908, cuando los primeros inmigrantes japoneses se asentaron en esta tierra. Las distintas actividades cumplidas y a cumplirse con motivo del Centenario, han recibido la Declaración de Interés Nacional por parte de la Presidencia de la República y de Interés Ministerial del Ministerio de Relaciones Exteriores, reconfirmando el compromiso de fortalecer aún más nuestros vínculos, no solo este año, sino durante los próximos 100 años", declaró el embajador.



Además, como iniciativa del sector privado, fue creado el Comité Organizador de las actividades conmemorativas del Centenario, liderado por el Presidente de la Cámara Uruguayo Japonesa de Comercio e Industria, el economista. Isidro Hodara.



La Embajada del Japón ha realizado diversas actividades, como ser la plantación de árboles de cerezo conmemorativos en una gran cantidad de localidades del Uruguay, y otros eventos en conjunto con las autoridades uruguayas y las comunidades. "Yo mismo, desde mi reciente llegada al país, he plantado un árbol de cerezo en la ciudad de Vergara, junto al intendente de Treinta y Tres, Mario Silvera y otras autoridades locales", destacó Asari.



En tanto, en el pasado mes de enero se realizó la visita del canciller japonés Toshimitsu Motegi a Uruguay, marcando el inicio del Centenario, aún en un contexto de grandes desafíos que nos imponía la pandemia.



"Quisiéramos expresar nuestro más sincero agradecimiento al gobierno de Uruguay, por la delicada coordinación, por su hospitalidad en aceptar la visita, y su determinación en apoyar este hito de nuestras relaciones diplomáticas, incluso en circunstancias difíciles", expresó el embajador para agregar que "en setiembre de este año fuimos honrados con una ceremonia realizada en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, para conmemorar el centenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Japón y Uruguay, junto con la presidenta de la Asamblea General escribana Beatriz Argimón.



EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

En cuanto al ámbito económico, luego del anuncio de la habilitación de la exportación mutua de carne vacuna en diciembre de 2018, pocos meses después, la carne uruguaya reapareció en el mercado japonés. "Gracias a ello, tanto japoneses como uruguayos pueden degustar la carne de ambos países", dijo Asari.



Desde la perspectiva de mejorar el entorno económico y de inversión, luego de la entrada en vigor del Acuerdo entre Japón y Uruguay para la Liberalización, Promoción y Protección de Inversiones en 2017, se firmó el Convenio para eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y la elusión fiscal, y el Acuerdo de Asistencia Mutua y Cooperación en Materia Aduanera; ambos entraron en vigor en 2021. De esta manera, "se está desarrollando de manera constante la base legal para fortalecer las relaciones económicas y comerciales bilaterales", destacó el embajador.



VALORES FUNDAMENTALES COMPARTIDOS

Para Japón, Uruguay no es solamente un país con el que comparte una larga historia de amistad, sino que también es un socio importante, con quien comparte valores fundamentales como la democracia, el Estado de derecho y el respeto por los derechos humanos. "Para lograr el orden internacional libre y abierto basado en el Estado de derecho, en lo cual se basa la política de la diplomacia japonesa, las relaciones bilaterales y la cooperación con Uruguay en la comunidad internacional son sumamente importantes. De hecho, Japón y Uruguay seguimos contribuyendo en el marco de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, luego de que los dos países no ahorraran esfuerzos en las operaciones en Camboya en la década de los 90. Además, entre 2016 y 2017, ambos países contribuyeron como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", declaró el embajador del Japón.



En el área de la economía, el Acuerdo de Liberalización, Promoción y Protección de Inversiones, el Convenio para eliminar la doble tributación y el Acuerdo de Asistencia Mutua y Cooperación en Materia Aduanera entraron en vigor y se espera la activación de las relaciones económicas incluso el aumento del número de las empresas japonesas en Uruguay.



"Gracias al ambiente favorable para los negocios, Uruguay tiene mucha potencia como un nuevo destino para las empresas japonesas. Al mismo tiempo, situándose entre Brasil, un país que tiene un mercado equivalente a unos 75% de la PIB de Mercosur y Argentina, uno de los miembros de G20 en Latinoamérica, Uruguay está reconocido como hub logístico y comercial de la región. Aparte de esa ventaja geográfica, Uruguay da mucha importancia al libre comercio y existen beneficios fiscales como la Ley de Promoción de inversión", sostuvo Asari.



"Japón brindará asistencia para el desarrollo sostenible en áreas tales como la reducción de las desigualdades, cambio climático y preservación del medio ambiente" Hideki Asari, embajador del Japón en Uruguay.

INTERCAMBIO ACADÉMICO Y CULTURAL



Es propósito del Embajador Asari que Japón y Uruguay sigan fortaleciendo su entendimiento mutuo e intercambio en el área académico, cultural y de la cooperación técnica, "como socios que caminan juntos".



“Conocerse bien es fundamental para crear vínculos sólidos entre países y también entre personas. Somos 'dos orientales' y no solamente compartimos valores fundamentales, compartimos en cierta forma culturas similares. Por ejemplo, la cultura de té o de las infusiones, está enraizada en los dos países; mate en Uruguay y té verde en Japón son elementos primordiales que hacen la base de espíritu de pueblo de nuestros países, por lo que podemos avanzar seguros en lograr aún más intercambio cultural, académico y técnico en base de estos valores comunes", expresó.



DESAFÍOS A FUTURO ANTE EL DESARROLLO



Asari destacó que Japón ha estado trabajando en la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) de forma continua durante más de 60 años, pero la comunidad internacional se encuentra actualmente en un punto de inflexión importante. Sostuvo que "Japón contribuirá de manera aún más proactiva a asegurar la paz, la estabilidad y la prosperidad de la comunidad internacional desde la perspectiva de una 'contribución proactiva a la paz' basada en el principio de cooperación internacional. Pretendemos jugar un papel de liderazgo en pos de dar soluciones a los temas del desarrollo".



Concretamente, el gobierno de Japón enfocará su cooperación en tres áreas para apoyar los desafíos del desarrollo de Uruguay. "En primer lugar, apoyamos el desarrollo inclusivo en áreas tales como la educación, la atención de la salud y el bienestar social de la población socialmente vulnerables. En segundo lugar, apoyamos la conservación del medio ambiente, como la gestión de desechos y el control de la contaminación del agua, así como también en otras áreas relativas al cambio climático. En tercer lugar, apoyamos el desarrollo del sector privado, como la promoción turística y la promoción empresarial".



El gobierno del Japón "brindará asistencia para el desarrollo sostenible en áreas tales como la reducción de las desigualdades, cambio climático y preservación del medio ambiente, que apunta a un crecimiento con alta calidad y la erradicación de la pobreza", afirmó el embajador.



Asimismo, "los resultados de tal asistencia tienen relación y contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente, el ODS 10 (Reducción de las desigualdades), el ODS 13 (Acción por el clima), el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos), por lo que a la hora de llevar a cabo la asistencia, también se tendrán en cuenta la conformidad con dichos objetivos".



HACIA LOS PRÓXIMOS 100 AÑOS



"Han pasado dos semanas desde que llegué a Uruguay como Embajador del Japón en Uruguay, e inmediatamente tuve la oportunidad de visitar los departamentos de Canelones, Maldonado y Treinta y Tres. Los paisajes que pude ver desde la ventanilla del automóvil en movimiento son muy hermosos, y las ciudades las siento apacibles y amables. Me conmovió profundamente visitar recientemente Punta del Este, dado que en el pasado participé en las negociaciones para la creación de la Organización Mundial del Comercio, un acontecimiento de carácter histórico, dentro de lo que fue la Ronda Uruguay del GATT. Y precisamente había sido en Punta del Este donde se llevaron a cabo las conversaciones ministeriales al inicio de la Ronda Uruguay. Como embajador en este país, creo que es un gran honor tener la gran responsabilidad de desarrollar las relaciones de amistad y cooperación entre Japón y Uruguay con miras a los próximos 100 años. También queremos que la gente de Uruguay conozca más sobre Japón por la amistad y el entendimiento mutuo. Los invito a visitar el sitio web de la embajada y nuestras redes sociales donde todos los días emitimos informaciones de nuestras actividades, y así mantenernos más cercanos", concluyó el embajador del Japón.