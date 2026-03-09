Cómo empezar a hacer crecer el ahorro: el instrumento digital de Itaú con más de 10.000 clientes y es de bajo riesgo

Dejar el dinero quieto en una caja de ahorros puede implicar perder poder de compra, y ese diagnóstico se refleja en un cambio concreto en los hábitos financieros locales. Más de 10.000 uruguayos ya invierten en el Fondo Liquidez en Pesos de Itaú, una herramienta diseñada para mantener el valor del ahorro en moneda nacional sin resignar liquidez ni asumir riesgos innecesarios.

El crecimiento del fondo, que administra más de US$ 150 millones, evidencia una migración desde el ahorro tradicional hacia alternativas que permiten generar un rendimiento diario. Según datos de Itaú, durante 2025 el fondo obtuvo una rentabilidad neta de 7,74%, por encima de la inflación anual de 3,65%, posicionándose como el fondo que mejor rindió dentro de su categoría en el mercado local.

No perder poder de compra: un objetivo buscado por los uruguayos

La diferencia frente a la inflación fue uno de los factores clave en la consolidación del fondo de Itaú. La rentabilidad de 7,74% frente a una inflación de 3,65% se explica, según Analía Montesano, gerenta general de Itaú Asset Management, por el aprovechamiento de tasas nominales superiores al aumento del nivel de precios, por un monitoreo cercano de la política monetaria y las condiciones de liquidez del mercado.

No obstante, señaló que el contexto que favoreció ese rendimiento fue particular. “La rentabilidad reciente del Fondo estuvo influida por un contexto de mercado muy particular, donde las tasas experimentaron una baja significativa en poco tiempo. Hacia adelante los rendimientos nominales se van a ajustar a un nivel más moderado”, sostuvo la gerenta general.

Uno de los datos más relevantes de este producto del Banco Itaú es el perfil de los clientes. El aumento de patrimonio del fondo proviene mayoritariamente de nuevos inversores, especialmente ahorristas que ingresan por primera vez al mercado.

Este fenómeno refleja un cambio en la conducta financiera, ya que las personas están pasando del ahorro inmóvil a instrumentos que buscan mantener el valor del dinero en el tiempo.

Cómo fue el desempeño del fondo durante 2025 El resultado del fondo estuvo directamente vinculado a su política de inversión y al contexto macroeconómico. Montesano, explicó que “el desempeño del Fondo Liquidez en Pesos estuvo impulsado principalmente por una estrategia enfocada 100% en Letras de Regulación Monetaria del Banco Central del Uruguay (BCU), un entorno de inflación moderada y una gestión activa sobre colocaciones de corto plazo”. La ejecutiva agregó que la performance se apoyó en “una estrategia muy enfocada en capturar tasas reales positivas sin asumir riesgos innecesarios”, con fuerte exposición a instrumentos del BCU, un portafolio de baja volatilidad y duración corta, y la reinversión sistemática de intereses, lo que permitió que la inversión creciera día a día.

Simplicidad y herramientas digitales

El diseño del fondo combina bajo riesgo, disponibilidad y facilidad de uso. Invierte en Letras de Regulación Monetaria del BCU, permite rescates en 24 horas, no tiene comisiones de entrada ni salida y exige un monto mínimo de $20.000, lo que lo vuelve accesible tanto para personas como para empresas que gestionan excedentes de liquidez.

La digitalización fue otro factor determinante en su expansión. “El proceso de inversión 100% online, desde la App Itaú o web, sin trámites presenciales, es el motor principal del crecimiento del fondo”, señaló Montesano, y añadió que la posibilidad de visualizar la evolución diaria aporta transparencia y confianza a los clientes.

Una puerta de entrada al mundo de la inversión

Desde Itaú Asset Management destacan que el fondo funciona como una herramienta inicial para perfiles conservadores. Más de la mitad de los inversores son primerizos, lo que evidencia una reducción progresiva del miedo a invertir, aunque aún persisten barreras como el desconocimiento, la percepción de riesgo elevado y la idea de que se requiere un capital alto.

En esa línea, la gerenta general sostuvo que el fondo actúa como un primer paso dentro del ecosistema de inversión: “Una vez que los clientes entienden cómo funciona un fondo y ven los beneficios, aumenta su confianza y avanzan hacia alternativas con distintos horizontes y niveles de riesgo”.

