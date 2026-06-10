Cómo construyen agenda los medios en América Latina: primer evento en Uruguay de IWD con panelistas de La Nación, O Globo, El Mercurio y El País

¿Quién tiene más poder para influir en la agenda pública en 2026: un gran medio de comunicación o un creador con millones de seguidores? ¿Cómo cambia el periodismo en la era de la inteligencia artificial? ¿Qué valor diferencial siguen aportando las redacciones profesionales? ¿Cómo construir confianza en un contexto de desinformación, polarización y cambios acelerados en la forma en que las personas se informan?

Estas fueron algunas de las preguntas que guiaron la conversación en el primer encuentro público de IWF Uruguay, el panel "En Primera Línea: cómo los medios construyen la agenda en América Latina", desarrollado días atrás en Sofitel Montevideo. Moderado por la periodista de El País, Silvana Nicola, reunió a destacadas referentes del periodismo de la región: Deborah Friedmann (El País, Uruguay), Carolina Álvarez (El Mercurio, Chile), Carola Birgin (La Nación, Argentina) y Fernanda Delmas (O Globo, Brasil).

Durante la conversación surgieron reflexiones profundas sobre el rol de los medios, la confianza, la transformación digital y los desafíos que enfrenta hoy el periodismo.

Al abordar el valor de la credibilidad en tiempos de sobreinformación, Friedmann expresó: "Nuestro principal capital es la confianza que se construye haciendo periodismo".

En la misma línea, reflexionando sobre la influencia de los medios y los liderazgos contemporáneos, Álvarez señaló: "Tener poder es tener la confianza de las personas".

Desde Argentina, en tanto, Birgin compartió una mirada sobre la vocación periodística y el valor de contar historias que merecen ser contadas. "Creo en el periodismo que ejerzo con la gran pasión de siempre y el inmenso desafío del desconcierto contemporáneo", señaló.

Por su parte, Delmas dejó un mensaje de futuro y optimismo sobre el rol del periodismo en la sociedad. "Es más necesario que nunca", afirmó.

IWT Uruguay celebra primer encuentro.

IWD Uruguay forma parte de una red internacional presente en 36 países, integrada por miles de mujeres líderes que impulsan el intercambio de experiencias, la generación de conocimiento y la construcción de vínculos capaces de generar impacto positivo en las organizaciones y la sociedad.

De este modo, quedó oficialmente inaugurado IWD Uruguay con el comienzo de sus actividades, que promueven la diversidad de perspectivas y el fortalecimiento de redes de alto valor.

Desde la organización, se destacó participación de calificadas expositoras en este primer encuentro, aportando su experiencia, visión y compromiso para construir un espacio que aspira a enriquecer la conversación sobre liderazgo, innovación y desarrollo en Uruguay.

También hubo reconocimientos a las empresas y organizaciones que hicieron posible el evento: Scienza, Latin Securities, El País, Manpower, Blue Cross & Blue Shield, Montes del Plata, BYD, Farmashop, Haven, Carolina de Cunto, Yves Saint Laurent y Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa.