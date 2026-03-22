Casmu: una nueva etapa de gestión basada en el diálogo, el respeto y la normalidad institucional

Casmu atraviesa una nueva etapa en su historia reciente. A seis meses del inicio de la actual gestión, la institución comienza a consolidar un cambio profundo en su forma de conducir y de relacionarse con sus distintos actores. El foco está puesto en fortalecer el diálogo, reconstruir vínculos y generar un clima institucional que permita volver a concentrarse en lo más importante: brindar atención de calidad y cuidar la salud de sus usuarios.

Uno de los indicadores más claros de este nuevo momento es que Casmu lleva seis meses consecutivos sin medidas de fuerza gremiales. Se trata de un dato significativo en el contexto de los últimos años de la institución y una señal concreta de que el camino elegido empieza a generar resultados visibles. Más que un dato aislado, representa un cambio en la dinámica interna y en la forma de abordar las diferencias.

Lejos de apostar a soluciones rápidas o a anuncios grandilocuentes, la actual conducción decidió priorizar una estrategia basada en el relacionamiento humano y en el diálogo permanente. El objetivo fue recuperar espacios de conversación, escucharse mutuamente y reconstruir confianzas que permitan avanzar en acuerdos sostenibles en el tiempo.

Doctor Domingo Beltramelli, presidente del Consejo Directivo de Casmu.

Tal como se expresa en el comunicado conjunto firmado por el presidente del Consejo Directivo de Casmu, doctor Domingo Beltramelli, y la presidenta de Afcasmu, Katy Farías, estos avances no son producto del azar. “Estos avances no son casualidad. Son el resultado de volver a sentarnos a la mesa, de reconstruir vínculos”, señala el documento, que refleja el espíritu de esta nueva etapa.

Desde diciembre, apenas dos meses después de haber asumido, la actual gestión dio un paso importante al retomar el rol institucional de Casmu en Casefcasmu. Con esa decisión se reafirmó una vocación histórica de participación y diálogo, entendiendo que los espacios colectivos son fundamentales para construir soluciones compartidas y sostenibles.

En ese mismo camino, otro de los hitos recientes fue la firma de un convenio asistencial entre Casmu y Afcasmu. El acuerdo permite ampliar y ordenar beneficios para los trabajadores y sus familias, consolidando un marco de cooperación que fortalece el vínculo entre la institución y sus funcionarios. Este tipo de avances reflejan que, cuando existe voluntad de diálogo, es posible generar acuerdos que beneficien a toda la comunidad institucional.

La carta conjunta difundida por las autoridades y representantes de los trabajadores también pone en palabras uno de los objetivos centrales de esta etapa: recuperar la normalidad institucional. “Trabajar con tranquilidad y con un buen ambiente. Volver a la normalidad. Ese fue uno de los objetivos principales que nos propusimos y en pocos meses lo estamos logrando”, expresa el texto.

En un contexto donde muchas veces el conflicto ocupa el centro de la escena, recuperar la normalidad vuelve a ser un valor en sí mismo. Significa poder concentrar energías en mejorar procesos, fortalecer equipos de trabajo y seguir desarrollando la calidad asistencial que caracteriza a la institución.

Fachada de Sanatorio Casmu.

La actual gestión parte de una convicción clara: Casmu es una sola institución y solo puede salir adelante si autoridades, trabajadores y organizaciones avanzan en la misma dirección. Esa idea atraviesa todo el proceso de cambio que se está impulsando.

“Entender que Casmu es uno solo, y sale adelante cuando sus trabajadores, sus organizaciones y sus autoridades caminan en la misma dirección”, señala el documento firmado en conjunto.

Este nuevo clima interno no es un objetivo aislado, sino una condición necesaria para consolidar una institución más sólida y enfocada en su misión sanitaria. Un ambiente de trabajo basado en el respeto, la escucha y la cooperación impacta directamente en la calidad de la atención y en la experiencia de los usuarios.

Por eso, la apuesta de la actual conducción es sostener este camino en el tiempo. El énfasis en el diálogo, el respeto y el trabajo conjunto marca una diferencia clara con etapas anteriores y define el rumbo hacia el futuro.

“Ese es el camino que elegimos y que vamos a seguir recorriendo, juntos”, concluye el comunicado. Una frase que sintetiza el espíritu de esta nueva etapa de gestión en Casmu: menos confrontación, más diálogo; menos ruido, más trabajo; menos excepcionalidad y más normalidad institucional.