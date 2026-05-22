Con LG Oled viví el fútbol de una nueva forma: tecnología, inteligencia artificial y una experiencia personalizada
Inteligencia artificial y tecnología certificada internacionalmente se reúnen en el televisor con el que LG invita a vivir los partidos y alentar a la selección en el próximo campeonato del mundo
La tecnología LG Oled con certificaciones a nivel global viene siendo pionera en los últimos 13 años y se consolida como el máximo estándar en el segmento premium.
Los paneles LG Oled permiten que cada píxel de la pantalla se ilumine de forma independiente, lo que da como resultado negros perfectos, contrastes infinitos y colores precisos. Así es como la tecnología transforma la manera de consumir entretenimiento, donde ver un partido de fútbol o una película se convierte en una experiencia totalmente inmersiva.
Para que esta experiencia sea aún mejor podés controlar y configurar tu TV por comandos de voz y recibir alertas de tus partidos favoritos.
Una mirada tecnológica
Los televisores de la marca pueden optimizar en tiempo real la imagen y el sonido según el contenido que se esté viendo, gracias al uso de Inteligencia Artificial (IA), y así lograr mejores resultados, con funciones como AI Picture y AI Sound.
Con la incorporación de la IA no solo cambió la forma de ver televisión, sino cómo interactuamos con ella. Mediante los comandos de voz del AI Magic Remote, el usuario puede buscar contenido, cambiar configuraciones o incluso consultar información. El puntero del control funciona como mouse y scroll, lo que brinda una experiencia práctica y divertida para toda la familia.
Además, para no perderte ningún partido en el próximo campeonato del mundo, y vivir el mayor evento del fútbol con pasión, podes activar la función Sports Alert que permite recibir notificaciones sobre partidos, horarios y resultados de tu equipo favorito, y así no perderte nada.
Una promo mundialista
Como una de las marcas referentes en innovación dentro del sector de entretenimiento para el hogar, LG revive la ilusión que se palpita por el fútbol con una promoción que ilusiona y un premio de USD 10.000 en efectivo. Quienes compren su televisor LG pueden participar registrando su compra en ltienda.com.uy y adivinando el resultado del partido de Uruguay-España que se disputará el próximo 26 de junio.
*Omdia. 13 años de ser el N.º 1 en unidades más vendidas entre 2013 y 2025. Este resultado no constituye una garantía de LGE ni de sus productos. Visita https://www.omdia.com/ para obtener más información.
**La pantalla LG OLED está certificada por Intertek por 100 % de fidelidad de color, medida conforme al estándar CIE DE2000 con 125 patrones de color. * El Volumen de Gama de Color (CGV) de la pantalla LG OLED es equivalente o supera el DCI‑P3 al 100 % de CGV, con pruebas verificadas de forma independiente por Intertek. La pantalla LG OLED está certificada por UL por ofrecer niveles de negro inferiores a 0.24 nit, según la medición de reflexión de luz basada en el estándar IDMS sección 11.5. La pantalla LG OLED está certificada por UL por ofrecer una constancia de color del 99 % de 500 lux, conforme a la medición de reflexión de luz definida en la sección 11.5 del IDMS. El desempeño real puede variar según la iluminación ambiental y el entorno de visualización.
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