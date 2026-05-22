Con LG Oled viví el fútbol de una nueva forma: tecnología, inteligencia artificial y una experiencia personalizada

La tecnología LG Oled con certificaciones a nivel global viene siendo pionera en los últimos 13 años y se consolida como el máximo estándar en el segmento premium.

Los paneles LG Oled permiten que cada píxel de la pantalla se ilumine de forma independiente, lo que da como resultado negros perfectos, contrastes infinitos y colores precisos. Así es como la tecnología transforma la manera de consumir entretenimiento, donde ver un partido de fútbol o una película se convierte en una experiencia totalmente inmersiva.

Para que esta experiencia sea aún mejor podés controlar y configurar tu TV por comandos de voz y recibir alertas de tus partidos favoritos.

Una mirada tecnológica

Los televisores de la marca pueden optimizar en tiempo real la imagen y el sonido según el contenido que se esté viendo, gracias al uso de Inteligencia Artificial (IA), y así lograr mejores resultados, con funciones como AI Picture y AI Sound.

Con la incorporación de la IA no solo cambió la forma de ver televisión, sino cómo interactuamos con ella. Mediante los comandos de voz del AI Magic Remote, el usuario puede buscar contenido, cambiar configuraciones o incluso consultar información. El puntero del control funciona como mouse y scroll, lo que brinda una experiencia práctica y divertida para toda la familia.

Además, para no perderte ningún partido en el próximo campeonato del mundo, y vivir el mayor evento del fútbol con pasión, podes activar la función Sports Alert que permite recibir notificaciones sobre partidos, horarios y resultados de tu equipo favorito, y así no perderte nada.

Una promo mundialista

Como una de las marcas referentes en innovación dentro del sector de entretenimiento para el hogar, LG revive la ilusión que se palpita por el fútbol con una promoción que ilusiona y un premio de USD 10.000 en efectivo. Quienes compren su televisor LG pueden participar registrando su compra en ltienda.com.uy y adivinando el resultado del partido de Uruguay-España que se disputará el próximo 26 de junio.