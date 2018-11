Whatsapp, fiesta y fútbol: el crimen del ex jugador de San Pablo que conmociona a Brasil

El crimen de Daniel Correa Freitas, exfutbolista del club San Pablo que el pasado sábado apareció asesinado y mutilado en un matorral de San José de Pinhais, en el estado de Paraná, sigue conmoviendo a Brasil. Ahora se conocieron los últimos mensajes que mediante WhatsApp el futbolista le escribió a uno de sus mejores amigos, contándole intimidades de los momentos previos a lo que sería su muerte.

Daniel Correa Freitas, mediocampista, de 24 años, fue asesinado el sábado 27 de octubre. El jugador se encontraba en una fiesta, en el domicilio del empresario Edison Brittes Junio. El deportista había ido a esa casa invitado por la hija de Brittes, Allana, que ese día festejaba su cumpleaños número 18.

Según cuenta el empresario, cuando ingresó a su habitación, encontró al futbolista junto a su esposa. Entonces, el dueño de casa, habría golpeado a Daniel Correa Freitas para después llevárselo a un lugar en las afueras, donde lo habría asesinado, cortándole el cuello y mutilando sus genitales, según informaron los medios brasileños. Aparentemente, el sospechoso fue ayudado por sus amigos en la realización del crimen. Según el testimonio del sindicado como asesino, él actuó en contra del futbolista para defender a su esposa, que estaría siendo violada por Correa. "Yo derrumbé la puerta de mi cuarto y cuando la abro, él estaba encima de mi esposa y ella gritando y pidiendo socorro", aseguró Brittes Junior, quien actualmente se encuentra detenido, al igual que su esposa y su hija.

Pero mientras continúan las investigaciones, los mensajes de Whatsapp de Correa Freitas con un amigo aportan más pistas.

Uno de los mensajes enviados por Correa Freitas a su amigo. Foto: La Nación GDA

"Me voy a comer a la madre de la cumpleañera", escribió el jugador en uno de sus últimos mensajes, ante la respuesta incrédula de su amigo. A continuación, Correa envía otro mensaje: "Me voy a comer a la madre de la cumpleañera. Y su padre está al lado". El mensaje es de las 8.17. La conversación está acompañada de fotos del jugador con la esposa de Brittes aparentemente dormida, y en las líneas de diálogo una seguidilla de letras "k", que es como se manifiesta la risa en el lenguaje portugués de las redes sociales.



Su amigo trata de advertirle en la misma conversación: "(el dueño de casa) Te va a hacer m... Ahí no". Y luego: "Va a llegar y te va a llenar de golpes".

8.34 vuelve a llegar un mensaje del futbolista luego de varios emojis representando risas: "Me la comí". Y otra vez las risas.

Luego de la conversación llegó el desenlace que conmueve a Brasil: Daniel Correa Freitas fue encontrado golpeado, trasladado a un lugar aislado, asesinado y mutilado.