La violencia estalla de nuevo y desata el caos en Ecuador

La violencia volvió a estallar ayer martes en Ecuador, en rechazo a la derogación de los subsidios a los combustibles que aprobó hace una semana el presidente Lenin Moreno -como parte de las medidas para reducir el gasto y el déficit públicos- lo que se tradujo en un aumento del 123% en el precio de la nafta. La ofensiva lanzada por grupos sociales y de indígenas, que llegaron a la ciudad de Quito desde diversos puntos del país, indujo al presidente Moreno a trasladar la sede del gobierno a Guayaquil.

Miles de manifestantes ocuparon por espacio de una hora, la sede de la Asamblea Nacional en Quito y exigieron la salida del poder del presidente Moreno, en el marco de una escalada de protestas contra los ajustes económicos del gobierno y el acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al grito de “¡Fuera Moreno, fuera!”, los manifestantes protagonizaron duros enfrentamientos con policías y militares que resguardaban el recinto, ante la inminente llegada de la protesta.



Los manifestantes, encabezados por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), rompieron los distintos cercos de seguridad y penetraron a los exteriores del edificio legislativo.



El hecho se produjo en medio de un intenso forcejeo, en el que las fuerzas del orden utilizaron abundante gas lacrimógeno para intentar dispersar la protesta que, según varios dirigentes, podría dirigir su acción al Palacio de Gobierno.



La sede del Legislativo, situado en el centro-norte de la ciudad, se encontraba protegido por varias vallas metálicas de seguridad que impedían el paso hacia el edificio.

Los manifestantes, a fuerza de pedradas y protegidos contra las descargas de los gases lacrimógenos, retiraron las vallas de seguridad y llegaron hasta la puerta que da paso al interior de la sede parlamentaria.



En el frontispicio del edificio, cientos de personas, portaron banderas tricolores (amarillo, azul y rojo) del país y las multicolores que identificaron al Movimiento Indígena, en señal de victoria, mientras se dio paso para que un grupo de dirigentes dirigiera un pronunciamiento.



Al final, los manifestantes abandonaron el lugar y se dirigieron a engrosar otras marchas de protesta por las calles céntricas de Quito para intentar llegar al Palacio de Gobierno, en el casco histórico de la ciudad, también fuertemente custodiado por policías y militares.



Duros enfrentamientos también se registraron en la céntrica Plaza del Teatro, a pocas cuadras del Palacio de Gobierno, amurallada con vallas metálicas hasta unas cuatro cuadras a la redonda.

Ante la situación de violencia, el presidente Moreno El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ordenó restringir la libertad de tránsito y movilidad entre las 20:00 y las 5:00 horas locales para las “áreas aledañas a edificaciones e instalaciones estratégicas tales como edificios donde funcionan las sedes” del Estado, señala un decreto firmado por el mandatario.



El secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, informó que hubo saqueos y protestas violentas en varias ciudades, como consecuencia de las cuales fueron detenidas 570 personas.



Moreno ofreció este martes un “diálogo” a los indígenas antes de la protesta. “Hay diálogo para los hermanos indígenas que lastimosamente tienen necesidades, y en eso estamos completamente de acuerdo”, dijo el mandatario en una declaración a los medios. Agregó que “hay un dinero que se va dejar de gastar, que es el que genera la eliminación del subsidio a la gasolina”.



“Ese recurso va a estar destinado a los más pobres, que ese recurso esté en manos de los que más necesitan”, señaló.



Pero, la postura del mandatario no logra aliviar la tensión. Las protestas no ceden y hay nuevas movilizaciones convocadas para hoy miércoles, a las que se espera se sumen sindicatos y otros grupos que se sienten afectados por las medidas económicas.



Moreno recibió el respaldo de las autoridades de los diferentes poderes del Estado ecuatoriano, las que lo acompañaron en una grabación institucional en la que pidieron a los actores sociales involucrados en las protestas que se avengan al diálogo.



Flanqueaban a Moreno, el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), César Litardo; las presidentas del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado; y del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, entre otros. (Con información a AFP, EFE y Reuters)

Los cuatro puntos de una crisis

Las medidas económicas



Lenin Moreno dispuso la derogación del subsidio a los combustibles, lo que disparó el precio de la nafta, un aumento de impuestos a las empresas con ingresos superiores a los US$ 10 millones, la disminución de un día de salario y de 15 días de vacaciones a los empleados de las empresas públicas, para reducir el déficit a US$ 900 millones.



Acepta la ayuda de ONU



El gobierno de Ecuador aceptó la colaboración de Naciones Unidas para abrir un diálogo con los grupos que protestan contra las medidas de austeridad. La cancillería indicó que el gobierno está dispuesto a recibir el acompañamiento de Naciones Unidas, “que favorezca el retorno a la paz social y entendimiento dentro del país”.



El respaldo de la región



El presidente Moreno recibió ayer el respaldo de los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú y Paraguay, que rechazaron todo intento desestabilizador de los gobiernos democráticos, indicó un comunicado difundido por la cancillería colombiana. Uruguay hizo un llamado al diálogo.



Crédito tiene condiciones



Ecuador aceptó en marzo una línea de crédito por US$ 10.200 millones de instituciones financieras, entre las que está el FMI. Este organismo definió un calendario de reformas a cambio del crédito, que incluye reducir el nivel del gasto público, incrementar los ingresos y aprobar una reforma laboral que mejore la productividad.