Vacuna contra coronavirus: ¿cuándo llegará y qué novedades hay?

Las primeras vacunas del coronavirus llegarán en la primavera del año que viene, "si todo va bien", dijo hoy el director ejecutivo de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, en inglés), el italiano Guido Rasi.

"Es muy difícil, casi imposible, tener la vacuna para el 2020. Si todo va bien, en los primeros meses de 2021 podría haber tres vacunas aprobadas por la EMA", explicó Rasi al canal de televisión de información 24 horas "Skytg24".

El director explicó que se espera "que las primeras dosis importantes para poblaciones en riesgo lleguen en la primavera de 2021 con un importante inicio de vacunación" y que "la disponibilidad de dosis aumentará muy rápidamente después de la aprobación. Creo que, si tenemos suerte, muchos de los que quieran vacunarse podrían hacerlo para el verano de 2021".

El director del EMA especificó que "la llegada de la vacuna será el comienzo del fin de la pandemia, pero no el fin", y "que sólo después de un año de vacuna disponible, veremos que la pandemia disminuirá significativamente".

Al ser preguntado si se podrá prescindir de las mascarillas cuando llegue la vacuna, Rasi consideró que "al principio, ciertamente, no, y será posible prescindir del distanciamiento y de las mascarillas cuando tengamos los primeros datos sobre la eficacia de la vacuna".

Estos datos, detalló, son "la relación entre eficacia y rendimiento en la práctica real, cuando se verá cuántas personas responden a la vacuna, su intensidad y cuánto dura. Llevará al menos seis meses".



Sobre el uso de los diferentes fármacos en los tratamientos a la enfermedad, el director del EMA explicó que "hay al menos dos o tres medicamentos o enfoques que seguramente son efectivos, como usar cortisona en el momento adecuado, ni demasiado temprano ni demasiado tarde, o usar anticoagulantes".



"Ahora está muy próxima la posibilidad de empezar a utilizar anticuerpos monoclonales, los que parece que han utilizado en la Casa Blanca (para el tratamiento de Donald Trump)", añadió Rasi.

Gran Bretaña podría aprobar ensayos para vacuna que infecten a voluntarios con coronavirus

Ensayos de "desafío humano", en los que los voluntarios son infectados deliberadamente con enfermedades para probar vacunas, podrían volverse realidad después de que una firma británica de biotecnología dijo que estaba en conversaciones avanzadas con el gobierno para crear y proporcionar cepas del SARS-CoV-2.

HVIVO, unidad del grupo de servicios farmacéuticos Open Orphan, está realizando el trabajo preliminar para los ensayos, que apuntan a acelerar el proceso de determinación de la eficacia de una vacuna candidata, afirmó la empresa.



"Estamos en conversaciones con numerosas partes, incluido el gobierno de Reino Unido, en torno a un estudio de desafío COVID-19, y una vez que se firme cualquiera de esos contratos, haremos un anuncio", dijo el presidente ejecutivo de Open Orphan, Cathal Friel.

De concretarse, implicaría la creación de un modelo de estudio de desafío humano que podría usarse si dichos ensayos obtienen la aprobación ética y de seguridad de los reguladores.



El departamento de estrategia comercial, energética e industrial del gobierno del Reino Unido (BEIS) no estuvo disponible de inmediato para realizar comentarios.



Los partidarios de los ensayos de desafío humano dicen que son una buena forma de acortar el proceso, a menudo largo, de probar posibles inoculaciones en decenas de miles de voluntarios en el mundo real, que llevan una vida normal y son observados para ver si contraen la enfermedad o si están protegidos.



En esos ensayos estrictamente controlados, los voluntarios son vacunados y luego, un mes después, se inoculan deliberadamente la enfermedad en condiciones controladas. Luego se les aísla en una centro de cuarentena y son observados para ver si se enferman o si la vacuna los protege.



Por otro lado, los detractores afirman que no es ético infectar deliberadamente a alguien con una enfermedad potencialmente mortal para la que actualmente no existe un tratamiento eficaz.

Cualquier ensayo de desafío humano realizado en Gran Bretaña tendría que ser aprobado por la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios, el regulador sanitario que analiza la seguridad, la ética y el protocolo.

Pfizer pedirá en noviembre autorización para su vacuna contra COVID-19

El gigante farmacéutico estadounidense Pfizer anunció este viernes que planea solicitar una autorización de emergencia para su vacuna contra el COVID-19 a fines de noviembre; unas dos semanas después de las elecciónes.



"Permítanme ser claro, suponiendo que los datos sean positivos, Pfizer solicitará una autorización de uso de emergencia en Estados Unidos poco después de que culmine la etapa de seguridad, en la tercera semana de noviembre", dijo Albert Bourla en una carta abierta publicada en las redes sociales.

Ciudad china ofrece vacunas de Sinovac para uso de emergencia por US$ 60

Una ciudad de China está ofreciendo la vacuna experimental contra el COVID-19 de Sinovac Biotech a trabajadores esenciales y otros grupos de alto riesgo como parte de un programa nacional a un costo cercano a los 60 dólares.



El centro de prevención y control de enfermedades de la ciudad oriental de Jiaxin dijo en un comunicado que las dos dosis de la vacuna candidata, llamada CoronaVac, costarán 400 yuanes (US$ 59,5) y que la inmunización de los grupos de riesgo, incluyendo a profesionales de la salud, ya ha comenzado.

Hasta la fecha, las autoridades chinas no han revelado los detalles del precio de las posibles vacunas contra el coronavirus. Cientos de miles de personas han recibido vacunas experimentales durante ensayos clínicos de última fase, como parte de un programa de inoculación de emergencia iniciado en junio.



No estaba claro si el precio de la vacuna en Jiaxin incluye subsidios. Los centros de salud locales no comentaron el tema.



Sinovac no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Su vacuna se encuentra en ensayos de última etapa en Brasil, Indonesia y Turquía, y la compañía ha dicho que un análisis intermedio de los datos del ensayo de Fase 3 podría llegar a principios de noviembre.

Bio Farma, una empresa estatal en Indonesia que llegó a un acuerdo por al menos 40 millones de dosis de Sinovac, dijo esta semana que la vacuna costará alrededor de 200.000 rupias (US$ 13,60) por dosis cuando esté disponible en el país del sudeste asiático.



China ha dicho que si bien se permiten ganancias razonables para las empresas, las vacunas COVID-19 deben tener un precio cercano al costo.



China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) dijo en agosto que una vacuna candidata desarrollada por una de sus unidades no puede costar más de 1.000 yuanes (US$ 148,80) por dos inyecciones. Sin embargo, un funcionario de la Comisión Nacional de Salud de China dijo que el precio será más bajo.