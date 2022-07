¿Quién es Tetsuya Yamagami, el detenido por el asesinato del Shinzo Abe?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Policía arrestó a Yamagami Tetsuya, un residente de Nara de unos 42 años, en relación al asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, según consignó NHK -también citado por CNN-. Al momento del arresto, de acuerdo con lo informado por medios locales, el hombre no intentó huir. Se encuentra detenido y está siendo interrogado en la comisaría de Nara Nishi.

Las primeras versiones indican que el hombre es un exmiembro del Ejercito japonés. Fuentes del Ministerio de Defensa revelaron que el supuesto agresor trabajó en la rama naval de las Fuerzas de Autodefensa, encargadas de la defensa del archipiélago, durante tres años. Fue dado de baja en 2005.

MIRA TAMBIÉN Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón murió tras ataque con arma de fuego

Con respecto a lo ocurrido -el ataque a tiros que tuvo lugar a las 11.30 (hora de Japón)-, dos mujeres que se encontraban en el lugar dijeron ver que el atacante se acercó a Abe por atrás cuando pronunciaba su discurso y efectuó un primer disparo, pero no logró herirlo. Fue recién con la segunda descarga que el político cayó.



Tras el ataque la Policía no tardó en actuar y derribó al sujeto. Se presume que el arma que utilizó para asesinar al ex primer ministro es de tipo casera. Imágenes tomadas desde la zona evidenciarían que se trataba de una especie de escopeta elaborada con dos piezas cilíndricas y cinta negra a su alrededor. Varios portales aseguran que el detenido habría explicado los motivos por los que cometió el crimen.



“No estaba satisfecho con el ex primer ministro Abe y apuntó contra él con la intención de matarlo”, señalaron fuentes policiales.



Abe fue trasladado al Hospital de la Universidad Médica de Kashihara con ayuda de un helicóptero, poco después murió.