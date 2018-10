Se suma una tercera caravana: 150 personas salen de El Salvador rumbo a Estados Unidos

Los primeros miembros de la caravana de salvadoreños que partió esta mañana de San Salvador llegaron a eso de las 16 hora local al paso fronterizo de La Hachadura, en el departamento de Ahuachapán, desde donde continuarán su trayecto por Guatemala en su ruta hacia Estados Unidos.

La caravana está formada por unas 150 personas que salieron aproximadamente a las 7:30 hora local desde la plaza Divino Salvador del Mundo. Se asemeja a las otras dos caravanas de hondureños que partieron hace días con el mismo propósito.



Al preguntarles sus motivos, la mayoría cuenta que busca migrar para escapar de la violencia o para encontrar mejores oportunidades de empleo.



“Mis dos hijos van para allá, aquí no hay trabajo, corren peligro por la delincuencia”, dijo entre lágrimas una madre mientras despedía a sus hijos que se unieron a la caravana.



Los migrantes hicieron una oración y comenzaron su trayecto por la alameda Manuel Enrique Araujo. Después, caminaron por la carretera Panamericana e hicieron un descanso en la zona conocida como "El Poliedro", donde se encuentra el desvío hacia Sonsonate.



Conductores de camiones que pasaban por la carretera se mostraron solidarios y aceptaron llevar a algunos por unos kilómetros. En Sonsonate, los migrantes pararon en una estación de servicio para tomar un descanso y reunir dinero para tomar buses hacia la frontera de La Hachadura.

Niños y adolescentes Una tercera parte de los miembros que conforman la tercera caravana son personas menores de 18 años, dijo hoy la viceministra de Relaciones Exteriores salvadoreña Liduvina Magarín. Para poder salir del país, deberán demostrar que cuentan con la autorización de ambos padres.



La fanpage "El Salvador emigra por un futuro mejor" brindó la ruta para quienes quisieran sumarse a la caravana durante el recorrido hasta la frontera. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acompañaron a los migrantes durante el camino en territorio salvadoreño.



La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, se pronunció anoche por medio de un video colgado en su perfil de Twitter y les pidió que desistieran. Resaltó que "la ley migratoria de Estados Unidos está siento aplicada más que nunca" y que "todas las personas que entren de manera ilegal a los Estados Unidos serán detenidas y procesadas para su deportación".

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó hace días con cortar la ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras por no detener a los migrantes en su ruta hacia el país norteamericano. Sin embargo, la decisión no depende de él, sino del congreso.



Por su parte, las autoridades guatemaltecas anunciaron esta semana que no permitirían el ingreso de nuevas "oleadas de migrantes" de El Salvador y Honduras. El viceministro de Gobernación de ese país, Pablo García, dijo que quienes quieran entrar deberán hacerlo por "las vías que la ley permite". "Tienen un tránsito, pero para hacerlo deben cumplir con las normas", enfatizó.



El gobierno de México, la última frontera con Estados Unidos, también lanzó el viernes un plan de última hora para contener a los miles de migrantes. Llamaron al plan "Estás en tu casa" y prometieron educación, empleo, albergue y atención médica para los miembros de la caravana de migrantes de hondureños que atraviesa el país que soliciten el estatus de refugiado.



Sin embargo, el ofrecimiento ha sido rechazado por los miles de migrantes que caminan hacia Estados Unidos, quienes agradecieron el gesto pero explicaron que no satisface sus necesidades y que México no es la meta de su largo trayecto.



Un muerto en la segunda caravana

#URGENTE Un helicóptero compresiona a la caravana de migrantes hondureños en el agua del rio Suchiate para impedir que llegue a la otra orilla. Numerosos padres de familias se encuentran en el río con sus hijos en brazos, según documentan reporteros de TeleSUR. pic.twitter.com/FQTIFWDhly — Santiago Botón 🇬🇹 (@SantiagoteleSUR) 29 de octubre de 2018

El gobierno de Honduras lamentó este lunes la muerte de un migrante de ese país en la frontera entre Guatemala y México, cuando marchaba en la segunda caravana hacia Estados Unidos, y ofreció ayuda a los familiares para repatariar el cuerpo.



La cancillería hondureña "lamenta profundamente la muerte del compatriota Henry Adalid Díaz Reyes" durante "hechos violentos registrados" durante la caminata.



Díaz, de 26 años, murió el domingo por el impacto de una bala de goma disparada por policías mexicanos que intentaron detener a más de un millar de migrantes de ese país que intentan cruzar a México para llegar a Estados Unidos, según una fuente humanitaria.



El secretario mexicano de Gobernación (Interior), Alfonso Navarrete, condenó el incidente ocurrido en el puente fronterizo y denunció que "algunos (migrantes) portaban armas de fuego y otros las llamadas bombas molotov".



"Como gobierno rechazamos cualquier forma de criminalización y violencia contra las personas que migran", añadió la cancillería hondureña al exigir que "se investigue" la muerte de Díaz.



Tres hondureños han muerto en diferentes incidentes desde que comenzaron las caravanas hacia Estados Unidos, huyendo de la falta de empleo, pobreza y violencia en su país.



La primera caravana partió el pasado 13 de octubre de San Pedro Sula, y luego han salido otras menos numerosas.



Según Naciones Unidas, alrededor de 7.000 personas van transitando por el sur de México. (AFP)