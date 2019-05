Suecia reabre el caso por violación contra Julian Assange

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Fiscalía sueca reabrió ayer lunes el caso por supuesta violación contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange (47), dos años después de cerrarlo y a quince meses de que prescriba el último de los delitos por los que ha sido investigado.

La decisión estuvo motivada por el cambio en la situación del australiano, que hace un mes fue arrestado por agentes británicos en la embajada de Ecuador en Londres -donde se había refugiado en 2012 para evitar la extradición a Suecia-, al retirarle el gobierno ecuatoriano el asilo diplomático.



Assange, retenido en una cárcel de máxima seguridad, fue condenado hace dos semanas por un tribunal británico a 50 semanas de cárcel por violar las condiciones de libertad condicional en 2012 y espera a que Reino Unido decida sobre una petición de extradición a Estados Unidos por filtrar documentos secretos en WikiLeaks.



Que Assange permanezca detenido hace que se den las condiciones para presentar una nueva orden de detención en ausencia en los tribunales suecos y una orden de arresto europea, explicó la fiscal Eva-Marie Persson, al frente del caso.



Persson recordó que la investigación no había sido suspendida por falta de pruebas, sino por la imposibilidad de que progresase, y resaltó que los tribunales suecos han concluido en varias ocasiones que las sospechas contra Assange tienen el mayor grado de verosimilitud.



Persson recordó que compete a las autoridades británicas determinar qué petición tiene prioridad, la orden de arresto europea o la solicitud de extradición a Estados Unidos.



El proceso en Suecia se reactivó a pedido de una de las denunciantes, Elizabeth Massi Fritz, tras la detención en Londres de Assange.



“Me sorprendió mucho. Pienso que es una vergüenza para Suecia reabrir la investigación de esta forma tan sencilla. Me parece una conclusión disparatada: hablamos de unos hechos que ocurrieron hace casi diez años y de una persona que probablemente sea extraditada a Estados Unidos”, declaró el abogado de Assange, Per E. Samuelsson.



La editora jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, cree que la reapertura del caso le permitirá a Assange “limpiar su nombre”. “Desde que Julian Assange fue arrestado el 11 de abril de 2019 ha habido una gran presión política sobre Suecia para reabrir su investigación, pero siempre ha habido presión política en torno a este caso”, dijo Hrafnsson. “Su reapertura dará a Julian una oportunidad de limpiar su nombre”.



Assange siempre ha afirmado que la mujer consintió la relación y aceptó que en ella no se usara preservativo.



El australiano también fue interrogado por otra supuesta agresión sexual tras una querella interpuesta por otra mujer por presuntos hechos ocurridos el 13 de agosto de 2010. Pero estos hechos prescribieron en 2015.



Otra mujer lo acusó de violación, un hecho por el que Assange fue interrogado en la embajada ecuatoriana en noviembre de 2016 por un fiscal de ese país en presencia de una juez de instrucción sueca.