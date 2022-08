Seis días sin noticias de los mineros atrapados en Coahuila, México: lo que se sabe hasta ahora

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Diez mineros están atrapados desde el miércoles en una mina de carbón en Coahuila, México. Hace seis días, los jornaleros trabajaban en tres pozos a unos metros de Las Conchas, una explotación abandonada hace casi 40 años y llena de agua. Cuando picaban, se encontraron con una filtración del líquido, que en cuestión de segundos inundó los túneles. Cinco hombres, los que faenaban más lejos de la mina en desuso, pudieron salir. El resto quedaron bajo tierra.

Las probabilidades de rescatar con vida a los mineros disminuyen a cada minuto. Los 10 hombres llevan ya más de seis días atrapados a unos 60 metros de profundidad, sin comida ni agua potable, y en medio de una inundación que en su momento más alto alcanzaba casi un nivel de 40 metros de profundidad. La única esperanza que los expertos valoran —y que los familiares se repiten como un mantra— es que hayan encontrado una burbuja de aire donde poder resistir y esperar a ser salvados.

¿Cómo y por qué ocurrió el hecho?

El accidente del pasado miércoles ocurrió cuando la cuadrilla se topó con un área contigua llena de agua, que al derrumbarse inundó la mina, según las autoridades.



Los accidentes en minas de Coahuila suceden regularmente. En junio de 2021, siete obreros murieron tras el colapso de otra mina de carbón en

¿Dónde queda esta mina de carbón?

El yacimiento está ubicado a unos 1.130 km al norte de Ciudad de México, en la región carbonífera de Coahuila, principal productora de este mineral en el país.



"Es algo muy doloroso, lo vivimos en carne propia", declaró este lunes a la AFP en Sabinas Rogelio Mireles, quien se retiró de la minería luego de la muerte de 65 trabajadores en el socavón carbonífero de Pasta de Cochos, ocurrida a raíz de una explosión de gas el 19 de febrero de 2006. Solo dos cuerpos fueron rescatados.



Rogelio, de 36 años, trabajaba allí, pero no estaba en la mina en el momento del estallido. Ahora labora en un supermercado del lugar, pero su caso es excepcional. "No hay alternativa, la gente necesita trabajar, no hay mucha fuente empleo", refiere.



Cuenta que la extracción a través de los llamados "pocitos" -hoyos artesanales por donde descienden los obreros y sacan el material, como en el caso de Agujita- es mucho más peligrosa que en las minas industriales.

MIRA TAMBIÉN Presidente mexicano fue a mina colapsada de Coahuila donde están atrapados 10 mineros

Dron acuático

Las autoridades mexicanas comenzaron a preparar este lunes un operativo para que buzos rescatistas puedan ingresar a una mina de carbón inundada, donde los diez obreros permanecen atrapados.



Un dron acuático entró a la mina y regresó, de acuerdo con imágenes difundidas por la secretaría de Marina que, por el momento, no mostró las que tomó el aparato.



Un comunicado difundido en la cuenta de Twitter del gobierno del estado de Coahuila (noreste), donde se encuentra la mina, reportó que según las imágenes captadas por el dron no existen las condiciones para que bajen los buzos.

"Existe una gran cantidad de elementos sólidos y turbulencia en el agua que provoca escasa visibilidad", argumentó ese comunicado.



La titular de Protección Civil, Laura Velázquez, dijo por la mañana del lunes que el dron tiene una cámara de alta resolución y luz para grabar hasta unos 250 metros de profundidad.



El anuncio de la cámara causó revuelo en el campamento donde aguardan los familiares de los mineros, a metros del yacimiento situado en la comunidad de Agujita.



Algunos comentaban sobre la posibilidad de que esta inspección acelere el ingreso de los buceadores.

MIRA TAMBIÉN México ante difícil rescate de mineros, que están atrapados en yacimiento de carbón

Ansiedad de las familias

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el personal en el terreno y las familias mantienen la confianza en que los mineros estén con vida.



"Todos tienen fe, nadie está pensando en otra cosa más que en el rescate", sostuvo. "Nos explicaban que cuando se trabaja en esas minas, los mismos mineros hacen como huecos o refugios", añadió.



Sin embargo, la ansiedad es notoria entre los parientes de los mineros, que con el paso de las horas cuestionan la idoneidad del personal de rescate y evitan hablar con los periodistas presentes en el lugar.



En tanto, el cordón de seguridad en torno a la mina fue reforzado, constató la AFP.

¿Hay fecha estimativa para lograr el rescate?

No hay una fecha clara. Las últimas estimaciones hablan de mediados de semana, pero la información cambia constantemente.



Los obreros supervivientes, que pudieron escapar durante el derrumbe, han realizado un mapa de los túneles indicando dónde vieron por última vez a sus compañeros atrapados.

Nivel del agua: un enemigo



El agua es el principal enemigo a batir en los pozos. El día del derrumbe rondaba los 40 metros de altura en pozos de 60 metros de profundidad.



Desde entonces, la pregunta que más se repite en torno a la mina es: ¿a cuánta profundidad sigue el agua? Las autoridades llevaron al lugar 19 bombas especializadas para drenar el líquido, pero no todas están funcionando. Aun así, se están extrayendo 386 litros por segundo, según el Gobierno de Coahuila. Los reportes cambian cada poco tiempo, las autoridades se contradicen unas a otras y la información que llega de los equipos de rescate y expertos instalados en el lugar es opaca. Algunas fuentes que trabajan en las labores de salvamento aseguran que ya se encuentra por debajo de los 20 metros de altura en alguno de los pozos. El problema es que en Las Conchas hay un volumen ingente de agua, acumulada durante 40 años de abandono. A medida que extrae el líquido del pozo, vuelve a filtrarse, lo que dificulta enormemente el trabajo.



¿Quién conforma los equipos de salvamento?



Según las autoridades, hay más de 500 agentes entre equipos de rescatistas profesionales, ingenieros, especialistas en el tema. P



articipan miembros de distintas dependencias como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS); Protección Civil; soldados de la Guardia Nacional; y la Sedena. Los familiares de los mineros, sin embargo, defienden que el trabajo manual y más pesado está siendo realizado por los compañeros de los obreros atrapados y otros miembros de la comunidad, que conocen la zona, los pozos y están acostumbrados a este tipo de accidentes.



¿Hay responsables?

La Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto una carpeta de investigación sobre el derrumbe de la mina. La empresa titular de la explotación es la Minera Río Sabinas SA de CV, que fue vendida en noviembre de 2012 a Compañía Minera El Pinabete. Todos los testimonios consultados indican que uno de los dueños es Régulo Zapata Jaime, exalcalde del municipio de Sabinas. Él lo desmintió en un video en redes sociales, donde aseguró que solo trabajaba como asesor para la compañía. La información difundida indica que Cristian Solís Arriaga es el propietario del terreno donde ocurrió el desplome. Sin embargo, muchas de las voces cuestionadas al respecto señalan que Solís Agarra solo funciona como testaferro, como cabeza de turco en caso de que algo funcione mal.



Cristina Auerbach, una de las mayores expertas en minería de la región y activista en defensa de los derechos de los mineros, explica: “La concesión está a nombre de Pinabete y hay una empresa con el mismo nombre que tiene un contrato. Los dueños de Pinabete son los socios de Régulo Zapata, que fue alcalde de Sabinas. Al que están poniendo como dueño [Solís Agarra], que dicen que es el responsable, es un muchacho de 27 o 28 años, obviamente no es el dueño de la mina. Esto empezó cuando [el expresidente mexicano, Carlos] Salinas de Gortari privatizó la minería. La mayoría de las minas eran del Estado, y cuando el Estado las privatiza todos los minados viejos se le dan a los caciques locales. Son un pequeño grupo de familias que se quedaron con todo: a la vez son empresarios de carbón, ganaderos y alcaldes”.