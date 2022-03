En vivo 21 de marzo: Toque de queda en Kiev tras bombardeo en centro comercial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La situación humanitaria continúa empeorando en las principales ciudades ucranianas bajo el fuego de los ataques de Moscú. Las fuerzas rusas bombardearon un shopping en Kiev y ya hay ocho fallecidos; la ciudad anunció un toque de queda. Además, Rusia dio un ultimátum a Mariúpol, ciudad estratégica ucraniana, para que rindiera en pocas horas, pero el gibierno ucraniano lo rechaza y llama a sus tropas "a detener las hostilidades".

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, anunció que instaurará un nuevo toque de queda en la capital ucraniana a partir del lunes por la noche hasta el miércoles por la mañana.



En la noche del domingo al lunes, un bombardeo alcanzó un centro comercial en el noroeste de la capital con un saldo de al menos ocho muertos, confirmó Vitali Klitschko.



Según Klitschko, seis inmuebles residenciales, dos escuelas y dos guarderías en las cercanías del centro comercial también resultaron dañados.





Shopping bombardeado en Kiev. Foto: EFE

Ucrania se opone al ultimátum

Ucrania rechazó el lunes el ultimátum ruso para entregar la asediada ciudad portuaria de Mariúpol, mientras en la capital ucraniana un bombardeo mató a al menos seis personas.



La vice primera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, rechazó el ultimátum ruso y exigió a Moscú abrir corredores humanitarios para facilitar la salida de unas 350.000 personas atrapadas en la ciudad.



"No se puede hablar de entregar armas. Ya informamos de esto a la parte rusa", declaró al diario Ukrainska Pravda.



"Es una manipulación deliberada y una auténtica toma de rehenes", añadió.

Rusia dio la noche del domingo un ultimátum a las autoridades ucranianas para que las fuerzas de Mariúpol se rindieran antes de las 05H00 (03H00 GMT) del lunes.



"Llamamos a las unidades de las fuerzas armadas de Ucrania, batallones de defensa territorial y mercenarios extranjeros a detener las hostilidades, deponer sus armas", dijo Mikhail Mizintsev, jefe del Centro Nacional de Control de Defensa de Rusia.

Los residentes de la ciudad de Mariúpol han llegado a cocinar hasta palomas de las calles para poder sobrevivir al asedio de las tropas rusas. Foto: EFE



Rusia llamó a las fuerzas ucranianas a salir de la ciudad de Mariúpol, en el sureste de Ucrania, con plazo del lunes antes del mediodía (día y hora local de Ucrania).



“La salida organizada de la ciudad se efectuará de la siguiente forma: de 10 a 12 horas todas las unidades armadas de Ucrania y los mercenarios extranjeros sin armas y municiones (podrán abandonar la localidad) por una ruta acordada con Ucrania”, dijo Mijaíl Mizintsev, jefe del Centro de Control de la Defensa Nacional de Rusia.

La toma de esta ciudad estratégica puede significar la apertura de un corredor hacia las regiones separatistas del Donbás, por donde las tropas rusas circulan con comodidad, reduciendo el estatus otorgado de repúblicas populares. “Entreguen las armas (...) Todos los que depongan las armas tendrán garantizada una salida segura”, dijo Mizintsev.



Mariúpol ha sido bombardeada durante semanas y sufre escasez de agua, gas y electricidad. Las autoridades locales acusaron ejército ruso de haber bombardeado la víspera una escuela de arte allí que servía de refugio a varios cientos de personas, asegurando que los civiles quedaran atrapados bajo los escombros.



“Los ocupantes rusos arrojaron bombas sobre la escuela de arte G12 ubicada en la margen izquierda de Mariúpol, donde 400 habitantes -mujeres, niños y ancianos- se habían refugiado”, señaló el municipio.



La situación humanitaria en Mariúpol, como en otras ciudades sitiadas, es terrible. Un grupo de 19 niños, la mayoría huérfanos, se encuentran “en gran peligro”, atrapados en un sanatorio porque sus tutores no pueden recogerlos debido a los combates.



Hacer “algo así a una ciudad pacífica (...) es un acto de terror que se recordará incluso en el próximo siglo”, afirmó el presidente ucraniano Zelenski en un discurso ayer.

"El asedio a Mariúpol entrará a la historia por crímenes de guerra".

Volodímir Zelenski Presidente de Ucrania

Los bombardeos también dañaron severamente la planta siderúrgica y metalúrgica de Azovstal de Mariúpol, cuyo puerto es crucial para la exportación del acero producido en el este del país.



“Una de las plantas metalúrgicas más grandes de Europa está destruida. Las pérdidas económicas para Ucrania son inmensas”, dijo la diputada Lesia Vasylenko.



Una casa destruida en Ucrania a causa de un bombardeo. Foto: AFP

Ataque con misiles hipersónicos

"Una gran reserva de combustible fue destruida por misiles de crucero ‘Kalibr’ disparados desde el mar Caspio, así como por misiles balísticos hipersónicos disparados por el sistema aeronáutico ‘Kinjal’ desde el espacio aéreo de Crimea”, aseguró el ministerio de Defensa ruso en un comunicado. El objetivo destruido, señaló, era “la principal fuente de suministro de combustible para los vehículos blindados ucranianos” desplegados en el sur del país.

Estos misiles pertenecen a una familia de nuevas armas desarrolladas por Rusia y que su presidente, Vladimir Putin, califica de “invencibles”.

Catástrofe humanitaria

En el norte del país, el alcalde de Chernígov, Vladislav Atroshenko, calificó de “catástrofe humanitaria absoluta” la situación en su ciudad. “Continúa el fuego de artillería indiscriminado en zonas residenciales, mueren decenas de civiles, niños y mujeres”, dijo a la televisión.



Los ataques no han cesado tampoco en Kiev, la capital, en Mikolaiv y en Járkov, la segunda ciudad del país, donde al menos 500 personas han muerto desde el inicio de la guerra, según cifras oficiales ucranianas.



Refugiados ucranianos. Foto: AFP

Ucrania resiste

Rusia “no ha logrado hacerse con el control del espacio aéreo y depende en gran medida de las armas a distancia lanzadas desde la relativa seguridad del espacio aéreo ruso para atacar objetivos en Ucrania”, dijo en un comunicado el ministerio de Defensa británico.



Las tropas rusas han tenido un avance sobre el terreno mucho más difícil de lo esperado ante la feroz resistencia ucraniana, que han llevado a cabo 291 ataques con misiles y 1.403 ataques aéreos desde el inicio de la invasión, según fuentes oficiales de Ucrania.



En una intervención en ruso colgada en internet la noche del sábado, el presidente Zelenski afirmó que los cadáveres de los soldados rusos estaban esparcidos en los campos de batalla y no habían sido recogidos. “En lugares donde la lucha es particularmente feroz, la primera línea de nuestra defensa simplemente está llena de cadáveres de soldados rusos. Y nadie está retirando estos cuerpos”, dijo.



“Quiero preguntar a los ciudadanos de Rusia, ¿qué os han hecho durante años para que no notéis vuestras pérdidas?”, añadió. Según Zelenski, más de 14.000 soldados rusos han muerto desde el inicio de la invasión.

Hogar de ancianos

Las fuerzas armadas ucranianas en la región de Lugansk han acusado al ejército ruso de bombardear un hogar de ancianos desde un tanque en la localidad de Kreminna dando muerte al menos a 56 persones.



“Lo hicieron de forma deliberada y cínica. Simplemente colocaron su tanque frente al edificio y empezaron a disparar”, denunció ayer domingo el comandante de la región de Lugansk (controlada por las tropas ucranianas), Serhiy Haidai, en Telegram. Los rusos, según la fuente, habrían secuestrado además a 15 personas que sobrevivieron al ataque y las llevaron a otro centro geriátrico en Svatove, en el territorio ocupado por los agresores.



La defensora del pueblo ucraniana, Ludmila Denisova, se refirió también a los hechos con exactamente los mismos datos y calificó al acto de “genocidio” y pidió establecer un Tribunal Militar Especial.



“Este es otro acto de genocidio horrible: el exterminio de la población civil de Ucrania”, dijo en su cuenta de Telegram. “Por cada crimen de este tipo, por cada vida inocente quitada, el liderazgo del estado agresor debe rendir cuentas con toda la severidad del derecho penal internacional”, añadió.



Según Denisova, la Corte Penal Internacional debe tener en cuenta este hecho en “la investigación de crímenes de guerra por parte de líderes políticos y militares rusos”.

Zelenski evocó el horror del Holocausto

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, evocó ayer la Segunda Guerra Mundial y el horror del Holocausto para reclamar un apoyo más firme de Israel a Ucrania y evitar la “solución final” de Rusia, en un discurso por videoconferencia ante la Knéset (Parlamento israelí). “Escuchad qué dice el Kremlin, son las mismas palabras, la misma terminología que los nazis usaron contra vosotros”, apeló Zelenski, de origen judío, ante 112 parlamentarios de los 120 que integran la Knéset.



Reclamó a los legisladores israelíes que exijan al gobierno prestar asistencia militar a Ucrania -incluyendo munición y el eficaz sistema antimisiles Cúpula de Hierro- e imponer sanciones contra Rusia, algo que Israel aún no ha hecho para no arriesgar la delicada alianza geoestratégica que mantiene con el Kremlin en Siria. “Estoy seguro de que compartís y sentís nuestro dolor. Por eso, no puedo explicar por qué a estas alturas aún tenemos que instar a países a que nos presten ayuda”, indicó. También reclamó a Israel que ofrezca visas de entrada a los millones de refugiados ucranianos, ya que hasta ahora solo permite quedarse a aquellos con origen judío, mientras les recordó a los parlamentarios que hace 80 años, el pueblo ucraniano eligió salvar a los judíos de los nazis.