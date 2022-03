Rusia anuncia una tregua, pero Ucrania duda de que la cumpla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Rusia anunció treguas en varias ciudades de Ucrania a partir de hoy martes para permitir la evacuación de civiles, pero Ucrania acusa al régimen de Vladimir Putin de que no lo cumplirá.

Este alto el fuego permitirá la salida de civiles de Kiev, así como de las ciudades de Sumy, Járkov, Chernígov y Mariúpol, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Según Moscú, las nuevas rutas de evacuación serán comunicadas a las autoridades ucranianas, que anoche debían dar su visto bueno.



En un discurso en televisión con motivo del 8 de marzo, Putin también anunció que no enviará reclutas ni reservistas a luchar en Ucrania y aseguró que la guerra en ese país estaba siendo librada por “profesionales” que cumplen “objetivos establecidos”.



Horas antes del anuncio ruso, Ucrania había destacado algunos “resultados positivos” en relación a los corredores humanitarios, aunque Moscú dijo que no se habían cumplido las “expectativas”.

Rusia había anunciado ayer lunes en horas de la mañana un alto el fuego locales y corredores humanitarios para la evacuación de civiles en varias ciudades sitiadas de Ucrania. Pero cuatro de los seis corredores se dirigían a Rusia y Bielorrusia, por lo que el gobierno ucraniano rechazó de pleno la propuesta. “No es una opción aceptable”, dijo la vice primera ministra ucraniana, Iryna Vereschuk.



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó ayer lunes al ejército ruso de haber hecho fracasar la evacuación de civiles. “Hubo un acuerdo sobre los corredores humanitarios. ¿Funcionó? En su lugar hubo tanques rusos, Grads (lanzacohetes) rusos, minas rusas”, denunció Zelenski en un vídeo en la red social Telegram.



Por su parte, el representante ruso acusó a Ucrania de impedir la evacuación de civiles de zonas de combate y de “usar (a los civiles) directa e indirectamente incluso como escudos humanos, lo que es claramente un crimen de guerra”.

Pese al anuncio de Rusia de que habilitaría hoy la evacuación de civiles, Ucrania acusó ayer lunes en la ONU a Putin de romper ese acuerdo.



El embajador ucraniano ante Naciones Unidas, Sergiy Kyslytsya, aseguró durante una reunión del Consejo de Seguridad haber recibido momentos antes una notificación desde Kiev asegurando que Moscú había dado marcha atrás a sus compromisos.



Según Kyslytsya, las autoridades rusas remitieron una carta señalando que solo se permitiría la salida de civiles hacia Rusia y Bielorrusia, a pesar de que poco antes se había pactado una ruta alternativa.

“Llamo a los rusos a retractarse y volver a lo previamente acordado para permitir a ciudadanos ucranianos y extranjeros ir a Europa”, señaló el diplomático.



El embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, tomó la palabra a continuación para contradecir a su homólogo ucraniano y asegurar que eran las fuerzas de Kiev las que no quieren permitir la salida de civiles, asegurando que su país ha dado luz verde a corredores para que la población salga hacia el oeste de Ucrania, además de Rusia y Bielorrusia. El intercambio llegó después de que la tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania.



Sobre el terreno, la situación no deja de agravarse. Al menos 13 personas murieron ayer lunes en un bombardeo contra una panadería a unos 50 km al oeste de Kiev.



La ofensiva rusa, lanzada el 24 de febrero, llevó a más de 1,7 millones de personas a salir de Ucrania. (AFP, EFE)

Europa le pide a China que apoye evacuación



El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pidió ayer lunes al ministro de Exteriores de China, Wang Yi, que su país apoye el establecimiento de corredores humanitarios en Ucrania para permitir la evacuación de la población civil.



Borrell habló por teléfono con Wang y, en esa conversación, ambos coincidieron en que “debe evitarse una crisis humanitaria a gran escala” en Ucrania, según un comunicado difundido por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

Borrell mantuvo la llamada con Wang desde Montpellier (Francia), donde presidió una reunión informal de ministros de Desarrollo de la Unión.



Allí, en una rueda de prensa al término del encuentro, el alto representante comunitario informó que pidió que China “haga valer toda su influencia” con Moscú para tratar de conseguir “un alto el fuego inmediato”.



El político español agregó que “China puede tener un papel” en el conflicto, aunque “no de mediador”, porque está más cerca del gobierno de Vladimir Putin.



Zelenski a Putin: salga de su “burbuja”



El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, respondió ayer lunes al Kremlin que no acepta su “ultimátum” para frenar la invasión y pidió a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que salga de su “burbuja” y permita el “diálogo”.



Así se expresó el mandatario ucraniano al ser preguntado en una entrevista adelantada en extractos con la cadena estadounidense ABC sobre el anuncio del Kremlin, que ha propuesto frenar su ofensiva si Kiev renuncia a entrar a la OTAN, reconoce a Crimea como territorio ruso y reconoce la independencia del Donbas.



“Este es otro ultimátum y no estamos preparados para ultimátums”, afirmó Zelenski durante la entrevista.



Por contra, el presidente ucraniano afirmó que “lo que Putin debe hacer es empezar el diálogo en lugar de vivir en una burbuja informativa sin oxígeno”.

“Él está en una burbuja recibiendo información y no sabemos si la información que le dan es realista”, dijo.



Preguntado sobre la negativa de la OTAN y de Estados Unidos a imponer una zona de exclusión aérea en Ucrania, Zelenski insistió en que es necesario tumbar los misiles rusos para “preservar vidas” de civiles, ya que, remarcó, hay bombardeos contra universidades y hospitales.



“Estoy seguro de que los valientes soldados estadounidenses abatirían (los misiles rusos) que se lanzan contra los estudiantes. Estoy seguro de que no tendrían ninguna duda en hacerlo”, afirmó.



El secretario de Estado, Antony Blinken, reiteró ayer durante una visita a Letonia que ni Estados Unidos ni la OTAN apoyarán una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, ya que esto implicaría convertir a la Alianza en “parte” del conflicto. La postura asumida por la OTAN es el envío de armas a los ucranianos para que se defiendan del ataque ruso, pero no desplegará ni soldados ni aviones en Ucrania.