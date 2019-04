Rivera gana discusión e Iglesias es segundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ganador del primer debate entre los cuatro principales candidatos a las elecciones generales del próximo domingo en España es el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Eso surge de las opiniones expresadas por los lectores del diario El País de Madrid, que abrió la votación en su sitio web al término de la discusión en RTVE.

Rivera, que guió a Ciudadanos de ser un partido surgido en Cataluña a tener alcance nacional, fue elegido ganador por el 38,5% de los lectores, seguido de Pablo Iglesias (Podemos) con 25,14%, el presidente del gobierno de España y líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez con 22,56% y Pablo Casado, quien encabeza el Partido Popular, con 9,91%, en tanto el 3,05% no optó por ninguno. Del debate no participó Santiago Abascal (Vox), debido a que esa fuerza política de extrema derecha no tiene representación en el Congreso de los Diputados. Las encuestas indican que Vox ingresará al Parlamento por primera vez y lo hará con 32 legisladores, debido a que las encuestas le dan una intención de voto de 12,5%.

El País de Madrid aclaró que “esta encuesta no es científica, responde tan solo a las respuestas de los lectores que desean expresar su opinión”.

El primer tiempo -hoy habrá otro debate en la televisión privada- terminó sin heridos graves. Pero hubo golpes muy duros. Todo iba tranquilo, a ratos incluso tedioso, hasta que llegaron al asunto que levanta todas las pasiones: Cataluña.

Rivera marcó el tono del debate con su dureza, mientras Iglesias era tal vez el que tenía una posición más cómoda, porque nadie le atacaba. Sánchez, que está recuperando mucho voto de Unidas Podemos, tuvo un tono exquisito hacia el que ha sido su principal aliado, hasta el punto de que le agradeció su apoyo. Un gesto inédito en un debate a seis días de las elecciones en los que todos se están jugando su carrera política y el PSOE y Unidas Podemos compiten por un electorado limítrofe.

Sánchez aguantó más de una hora los golpes de los dos líderes de derecha sin contestar casi nada. Rivera, con el que tiene un enfrentamiento casi personal, lo intentó de todas las maneras posibles. Le sacó hasta la tesis doctoral, a ver si conseguía que entrara, pero Sánchez en todo momento utilizaba la ventaja que le daba el formato a cuatro para protegerse.