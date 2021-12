Fue al restaurante de un famoso chef, leyó mal el menú y el ticket llegó con una carísima sorpresa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un cliente de uno de los restaurantes del famoso chef británico Gordon Ramsay no leyó cuidadosamente el menú y se llevó una gran sorpresa cuando le llegó la factura con una cifra exorbitante. Sin dudarlo, compartió el ticket en sus redes sociales y su historia no tardó en viralizarse.



Jeffrey Paige se fue de vacaciones junto a su novia a Atlantic City, en Nueva Jersey, y una noche decidió invitarla a comer al lujoso restaurante Gordon Ramsay Steak que se encuentra en el Harrah’s Resort Atlantic City Hotel and Casino.

Cuando el mozo les trajo la carta, Jeffrey se maravilló al ver que el bife japonés de carne Kobe Wagyu A5 -considerada una de las mejores carnes del mundo- costaba apenas 35 dólares.



“Tenían un auténtico A5 japonés en el menú, ¡y era más barato que el Wagyu americano!”, explicó el hombre en un posteo en la red social Reddit. No había dudas, tenía que probarlo. “Costaba solo US$35 por 4 onzas (113 gramos) en lugar de US$80 por 8 onzas de Wagyu. Soy un tipo grande, tengo hambre, así que pedí12 onzas (340 gramos) de Kobe”, detalló. Lo que no se dio cuenta en ese momento es que estaba cometiendo un error muy caro.

Cuando llegó la comida a la mesa y comenzó a probar el Kobe, no podía creer el sabor de ese pedazo de carne. “El bife estaba increíble. Tengo 40 años y solo comí Wagyu dos veces en mi vida. Nunca había tenido un Kobe real. No se parecía a nada que jamás hayas comido. Se derrite en tu boca”, aseguró el usuario.



Envalentonado por el supuesto precio módico del bife, Jeffrey no escatimó en gastos y pidió guarniciones, aperitivos, y para su novia ordenó la famosa carne Wellington del chef Ramsay: “Fue una comida increíble y nos alegramos de poder apoyar al restaurante y a su personal durante estos tiempos difíciles”.



Sin embargo, cuando recibió la factura los supuestos 35 dólares por cuatro onzas se convirtieron en ni más ni menos que US$420. “Tuve que volver a leer el menú cuando llegó la factura, porque para dos personas, ¡era de más de US$600!”, manifestó indignado.

¿Cuál fue el error? Tal como explicó Jeffrey en su posteo, “el A5 japonés costaba US$35 por onza, con un tamaño mínimo de compra de 4 onzas, no US$35 por 4 onzas”.



Más allá del mal momento, él y su novia se lo tomaron con humor: “Ojalá el chef Ramsay estuviera ahí para salir y llamarme idiota por esto”, escribió con humor. Su posteo no tardó en viralizarse y recibió comentarios de todo tipo. Mientras que algunos lo tomaron como algo divertido, otros directamente no le perdonaron la confusión.