Remdesivir: farmacéutica finalizará a fin de mayo las pruebas de su medicamento para el coronavirus

Los dos estudios clínicos de Gilead Sciences Inc de su potencial tratamiento contra el coronavirus remdesivir terminarán a finales de mayo, cerrando el camino de acceso de los pacientes a la medicación antiviral, según investigadores estadounidenses involucrados en las pruebas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó el uso de emergencia del medicamento el 1 de mayo, pero los hospitales están preocupados por el acceso.



"Nos gustaría ver una distribución equitativa y transparente de este recurso tan valioso", dijo la doctora Helen Boucher, jefa de enfermedades infecciosas del Centro Médico Tufts de Boston.



Los estudios de Gilead —uno en pacientes con COVID-19 severo y el otro con enfermedad moderada— han reclutado a unos 8.000 sujetos, según las estadísticas de la FDA. Los ensayos son de "etiqueta abierta", lo que significa que no comparan el tratamiento con un placebo y los participantes saben que están recibiendo el medicamento.



El interés en el medicamento de Gilead ha sido alto, dados algunos datos tempranos prometedores y la falta de tratamientos aprobados o vacunas preventivas para COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus que ha infectado a más de 4 millones de personas y ha matado a más de 305.000 en todo el mundo.



Los resultados preliminares de una prueba realizada por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos mostraron que el remdesivir redujo las estancias hospitalarias en un 31% en comparación con un placebo.



El NIH está estudiando ahora el remdesivir solo en comparación con el remdesivir en combinación con Olumiant, un medicamento antiinflamatorio aprobado para la artritis reumatoide y vendido por Eli Lilly and Co.



El remdesivir sigue estando disponible para uso compasivo en mujeres embarazadas o niños menores de 18 años, pero la mayoría de los pacientes de COVID-19 pronto tendrán acceso sólo bajo la autorización de uso de emergencia.



Gilead le dijo a Tufts que está haciendo la transición a la distribución del producto bajo la autorización de uso de emergencia.