Reiwa, la nueva era japonesa de orden y armonía

El nombre que los japoneses venían esperando desde hace meses se reveló: Reiwa, así se llamará la nueva era a la que entrará Japón el próximo 1 de mayo, cuando Naruhito, el hijo del emperador saliente Akihito, asuma el trono del Crisantemo.

El nombre elegido surge de la combinación de dos caracteres que pueden traducirse como “propicio” u “orden” y “armonía”, y está inspirado en un cántico del Manyoshu, la antología más antigua de poemas japoneses, compilada en el siglo VIII.



El pasaje versa sobre cómo el viento propicio del inicio de la primavera sopla suave, armoniosamente, abriendo las flores de los ciruelos y esparciendo la fragancia de las orquídeas.



El experto en literatura japonesa, Ryan Shaldjian Morrison, de la Universidad de Nagoya, propone como traducción más apropiada “venerable armonía”, señalando que el carácter “rei” puede tener otros significados como “orden” o “bien/bello/agradable”.



La elección de un nombre inspirado por primera vez en un clásico de la literatura nipona “pone el foco en los valores tradicionales” japoneses, dijo el primer ministro, Shinzo Abe, en una rueda de prensa posterior al anuncio.

Desde que comenzara a usarse la nomenclatura de eras a mediados del siglo VII (la primera fue Taika en el año 645), el nombre había bebido de obras de China, de donde se importaron los caracteres “kanji” utilizados por el idioma japonés y que marcó profundamente el sistema político y cultural de Japón.



“Quiero que Japón florezca con orgullo como las flores del ciruelo”, que “florecen maravillosamente después de un duro invierno como signo de la llegada de la primavera”, explicó Abe, quien espera que el nombre ayude a apoyar el sentido de unidad del país y a promover reformas.

“Nuestra nación se enfrenta a un gran punto de inflexión, pero hay muchos valores japoneses que no deberían desvanecerse”, dijo Abe, y agregó que el nombre indica que “la cultura de nuestra nación nace y se nutre de los corazones de las personas que están hermosamente unidas”.



Yoshihide Suga, ministro portavoz del Gobierno y responsable de desvelar el nombre al público en una retransmisión en directo en televisión y redes sociales, manifestó su deseo de que el nombre sea aceptado por el público y quede “profundamente arraigado” entre los nipones.



Las multitudes que miraban pantallas gigantes en distintos puntos de Tokio celebraron y sacaron fotos con sus teléfonos, mientras Suga levantaba una pancarta blanca con el nuevo nombre escrito en dos caracteres con tinta negra.



El nombre de una era en Japón está sometido a estrictas reglas: debe estar compuesto solo por dos “kanjis”, ser fácil de leer y escribir, y no debe emplear ni nombres comunes ni el primer carácter de ninguna de las últimas cuatro eras: Heisei, Showa, Taisho y Meiji.

El nombre elegido expresa el deseo de que en Japón lo que reine esa el orden y la armonía. Foto: AFP

Reiwa ha sido escogido entre cinco candidatos por un comité de nueve personalidades de alto perfil del mundo empresarial y académico japonés, entre ellas el Nobel de Medicina Shinya Yamanaka o la novelista Mariko Hayashi.



El anuncio del nombre marca el arranque de un mes que concluirá con la abdicación el 30 de abril del emperador Akihito, de 85 años, en favor de su primogénito, de 59, en la primera abdicación en el país desde la de Kokaku, en 1817.



El reinado de Akihito se ha prolongado 30 años, desde enero de 1989, en la denominada era Heisei, término formado por dos caracteres que juntos podrían traducirse como “lograr paz”.



Japón es el único país que sigue adoptando en la actualidad la nomenclatura de eras, aunque también usa el calendario gregoriano.



El anuncio del nombre de la nueva era es una cuestión de gran interés público en Japón, ya que la nomenclatura se usa en una amplia gama de situaciones: calendarios, documentos oficiales, certificados e incluso en los periódicos.



En el Japón moderno, el nombre de la era se utiliza durante la duración del reinado de un emperador y generalmente se anuncia después de la entronización del nuevo monarca, pero en esta ocasión se ha adelantado un mes aparentemente para agilizar los cambios a realizar a efectos administrativos.

Emperador emérito.

Los nombres de las eras más reciente han sido Meiji (gobierno iluminado) a partir del 1867, época del emperador Mutsuhito; Taisho (gran legitimidad), a partir de 1912, la era del emperador Yoshihito; y Showa (paz y armonía) a partir de 1926, la era del emperador Hirohito.



El nombre de Reiwa, 248ª era, marcará el reinado de Naruhito, 126º emperador, que comenzará el 1 de mayo, un día después de que su padre, Akihito, abdique, poniendo fin a la era Heisei (“la paz prevalece en todas partes”), que comenzó en enero de 1989.



El decreto que define el nombre de la nueva era está firmado por el emperador Akihito, quien pasará a ser emperador emérito.

Los japoneses son un pueblo muy apegado a sus tradiciones. Foto: AFP

Esta fue la segunda vez en la historia que el gobierno decidió el nombre de la era, un hecho que ilustra el espíritu de la Constitución de 1947, donde todo aquello que concierne a la Casa Imperial y al emperador es determinado por el gobierno y el monarca tiene solo un papel de “símbolo del Estado y de unidad del pueblo”.



Akihito, de 85 años, dejará el trono casi tres años después de haber anunciado su intención de retirarse en vida, en agosto de 2016.



La ley sobre la Casa Imperial, un texto revisado en 1947, no prevé la abdicación y solo la muerte del emperador abre la vía a la sucesión.



En este caso, se redactó una legislación excepcional para permitir la abdicación de Akihito y el gobierno decidió que el nombre de la era se anunciaría un mes antes, en un intento de satisfacer a todo el mundo.



Nada más anunciarse el nuevo nombre, los fabricantes de calendarios se lanzaron a imprimir nuevas ediciones con el nombre de Reiwa.



“Es un nombre magnífico”, comentó ante las cámaras de la cadena pública NHK el premio Nobel de Medicina Shinya Yamanaka.



“Es muy diferente al nombre que me imaginaba, pero me gusta. Utiliza el sonido ‘rei’, que recuerda al ideograma de cortesía, algo que los japoneses no hemos olvidado", dice Saori Tomita, de 60 años, quien espera que la nueva era sea “buena”.