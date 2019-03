"Ellos querían matar a todo el mundo": el relato de sobreviviente al tiroteo en Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Ellos no querían algo de valor, o venganza. Ellos querían matar a todo el mundo", relató una alumna sobreviviente del ataque en la escuela paulista de Suzano, que ocurrió este miércoles.

La adolescente de 17 años dijo que llamó a sus padres y se despidió, diciendo que los amaba, porque pensó que no escaparía con vida, según su testimonio publicado por el diario brasileño O Globo.

Mientras los dos encapuchados disparaban durante un recreo en la secundaria pública Raúl Brasil, la alumna dejaba corría hacia el baño para esconderse. En la desesperación llamó a sus padres para despedirse porque pensaba que iba a sobrevivir. Según la adolescente, que prefirió no identificarse, otros estudiantes hicieron lo mismo.



“Al principio, como nadie llegaba, todo el mundo empezó a llamar a sus padres y a despedirse. Cuando llamé a la Policía estaba desesperada. El policía se quedó sin reacción, así que llamé a mis padres y les pedí que llamaran ellos. Les dije que los amaba. Era una mezcla de tener fuerzas para pedir ayuda y estar demasiado destruida para creer que saldría de allí”, contó la joven por mensaje en WhatsApp. “Todavía no estoy estabilizada”, indicó.

Hasta el momento del ataque, el día en la escuela era normal. La estudiante del tercer año tuvo dos clases de sociología y una de filosofía y, durante el recreo, vio a algunos alumnos en la fila de la merienda, otros sentados conversando, riendo.

“En un momento, la gente estaba feliz y, en el otro, estaban implorando para vivir”, contó la joven.

Familiares de los estudiantes. Foto: Reuters

El cambio de un clima tranquilo en el colegio hacia uno de pánico fue brusco. La alumna dijo que cuando escuchó el primer disparo pensó que era "algo cayendo". Después vinieron otros dos disparos y todo cambió.



Contó que se apresuró con sus amigos hasta un baño de hombres y que en pocos segundos se llenó de jóvenes muy asustados. Poco antes de alojarse ahí, llegó a ver a un alumno siendo alcanzado por una bala. Imaginó que no escaparía.

“Ellos no dejaban de disparar. El cuarto de baño estaba lleno. Todo el mundo llorando, y tratando de hablar con los policías. Nos daba miedo que no nos creyeran. La gente empezó a pedir a los amigos a través del WhatsApp que también se contactaran” con la policía, dijo.

La sobreviviente dijo que una de las víctimas era de su clase, al que describió como un muchacho de 17 años "muy tímido, quieto, simple y gentil".



“Cleiton era un amor de persona, creo que la persona más pura e inocente que conocí. Mis amigos dijeron que se quedó parado y levantó las manos, entonces recibió dos tiros. Él era reservado, muy tímido, siempre en la suya. Un niño simple y gentil. Nunca conocí a alguien tan bueno como él", afirmó.



La joven sospecha que los tiradores sabían los horarios de funcionamiento de la escuela y que entraron en el lugar para matar a personas aleatoriamente.

“El recreo es a las 9:30, creo que a las 9:40 entraron. Ellos sabían que era recreo y que podían entrar ya disparando. Los tiros no paraban. Ellos disparaban a cualquier persona que apareciera delante de ellos. Están diciendo que ellos fueron con una lista para matar, pero es mentira. Ellos no querían algo de valor, o venganza. Ellos querían matar a todo el mundo", dijo.



Después de la llegada de la policía, el sentimiento aún era de miedo. La joven dijo haber salido del baño corriendo hacia la puerta de la escuela, sin tomar su mochila, que estaba en el aula.



“Sólo quería ir lejos de allí”, afirmó. “Mi padre fue a la escuela a buscarme inmediatamente. Lo abracé y él no me soltó más. Fuimos así hasta el coche. Y me sacó de allí lo más rápido posible, me trajo a casa. Aquí mi madre me ayudó a calmarme, pero la escena de haber visto tanta gente muerta en el suelo fue horrible", dijo.