Proponen cambiar la capital en Colombia; cómo funcionaría y qué países ya lo hicieron

En Bangkok (Tailandia) ha crecido el número de rascacielos de tal forma que hacen que el suelo se hunda hasta 5 centímetros al año. Es posible que en un par de décadas parte de la urbe se encuentre bajo el agua, por eso la administración de ese país se plantea trasladar su capital a Nakhon Nayok.

En Indonesia ya se decidió trasladar la capital de Yakarta a una nueva área que será construida en la isla de Borneo. Se espera poder aliviar los problemas que consumen a la actual capital, afectada por sobrepoblación, contaminación e inundaciones.

En México, la idea llegó por los sismos que han azotado Ciudad de México y la escasez de agua potable. Expertos, como el antropólogo de la Universidad de Puebla Raúl Bringas, aseguran que “urge detener su crecimiento". "De no hacerlo, muy pronto experimentaremos una tragedia”, indican.



En Colombia, esta propuesta empezó a ser discutida luego de una idea que lanzó el congresista César Lorduy, quien propuso trasladar los ministerios a las regiones, lo que en todo caso implica un cambio administrativo de pies a cabeza y trae de fondo una discusión sobre el futuro de la capital.

La propuesta no es nueva. En 1974, el expresidente Alfonso López Michelsen habló de trasladar entidades como Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) y el Banco Popular a ciudades distintas a Bogotá. En 1996, la propuesta la hizo el exministro José Vicente Mogollón. Su argumento era frenar el crecimiento descontrolado de Bogotá. Decía que la ciudad se iba a volver un lugar “invivible”.



Según el informe ‘Análisis demográfico y proyecciones poblacionales de Bogotá’, elaborado en 2018 por la Alcaldía Mayor, actualmente la capital tiene el 16% de la población del país y para 2050 la concentración llegará al 20%. Para la época, 1 de cada 5 personas del país vivirá en Bogotá.

Una de las tendencias es que la expansión se dé hacia la periferia y hacia los municipios cercanos. Como lo explicó la exdirectora de Planeación Distrital Carmenza Saldías, las megaciudades son producto de dos o más núcleos urbanos que se juntan en una sola ciudad “con muchas autoridades distintas que tienen proyectos de ciudad distintos”.



Hasta antes de 1954, Usme, Bosa, Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén eran municipios independientes. Solo ese año se anexaron a la ciudad creando el Distrito Especial de Bogotá. Se teme que el crecimiento descontrolado de la capital termine por ‘consumir’ otros municipios vecinos como Cota, Chía o Tenjo.

Esto causa no solo sobrepoblación, contaminación y problemas de movilidad, sino dificultades administrativas. “Cuando hay un alcalde metropolitano de una ciudad de 22 millones de habitantes, el alcalde es tan lejano como el presidente y tendrá dificultades para entender las reales necesidades de los usuarios”, explica Saldías, en el estudio ‘Las ciudades y regiones: la realidad territorial del desarrollo’.



Varios países se han embarcado en la aventura de cambiar su capital con resultados disímiles, pero lecciones en común: el cambio es una oportunidad para planificar una nueva ciudad que evite trasladar los problemas de un lugar a otro, pero es importante que la capital inicial conserve algunas instituciones.

Heredar problemas

En 1960, la capital de Brasil fue trasladada de Río de Janeiro a Brasilia, ciudad creada con este propósito. El resultado no fue el mejor. Según la periodista brasileña Alexandra Lores, “el proyecto capitalino no logró su propósito”. Brasilia no tardó en sobrepoblarse y empezar a crecer hacia la periferia, donde se ubican favelas.



En el caso de Alemania fue el efecto contrario. Berlín logró crecer como centro económico y político. Pero Bonn, que hasta 1991 fue la capital, perdió relevancia al retirarse las instituciones del Estado. Muchas empresas abandonaron la ciudad.



Ante el revolcón que implicaría trasladar la capital colombiana, el congresista Lorduy propuso una opción intermedia: cambiar de sede los ministerios.

“No se debe descartar que, por ejemplo, el Ministerio del Deporte pudiera estar en Cali o que el Ministerio de Ciencia funcione en Medellín”, expresó Lorduy, quien prevé que esto daría mayor desarrollo a las regiones.



La redistribución de los ministerios se haría “atendiendo las fortalezas de las regiones”.



El talón de Aquiles de la propuesta, que discutirá el Congreso, está ligado a los costos. No hay un estimado de cuánto puede costar trasladar un ministerio. Pero también está sobre la mesa la discusión de fondo: el crecimiento desigual y la dependencia de las regiones hacia la capital.



La brecha entre Bogotá y las regiones tiene tendencia creciente. La capital concentra el 25% del PIB y el crecimiento está por encima de buena parte de los departamentos. Esto con un costo alto: concentración de recursos y expansión desbordada que no va a la par con soluciones de movilidad, vivienda y sostenibilidad ambiental.



El aporte que hacen las regiones a cada sector de la economía no se compadece con la atención que reciben del gobierno central. En industrias como la ganadería, la manufactura y la explotación minera, varios departamentos superan por mucho al aporte de Bogotá, pero las decisiones sobre estos sectores se toman en la capital.



La propuesta de Lorduy entonces es cambiar la sede de institutos y ministerios a diferentes departamentos en base a las fortalezas de las regiones.



"Se trata de prestar atención a las necesidades de las regiones. No se explica por qué uno tiene que ir a 2.500 metros de altura a que se atiendan las necesidades de los puertos. Eso no tiene ninguna explicación. Tampoco tiene razón de ser que los indígenas deban llegar hasta Bogotá porque no hay ninguna otra sede de atención en el país", indicó.

Los países con "múltiples capitales"