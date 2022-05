Primer juicio por crímenes de guerra en Ucrania: ruso se declaró culpable de asesinato

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un soldado ruso se declaró culpable de haber matado a un civil ucraniano este miércoles ante un tribunal en Kiev, donde se celebra el primer juicio por presuntos crímenes de guerra desde la invasión a Ucrania por las tropas de Moscú.

Vestido con un suéter color azul y kaki con capucha, el suboficial Vadim Shishimarin permaneció solo en su "box" de vidrio, en la pequeña sala del tribunal del distrito de Solomiansky, en Kiev.



Tras la lectura del acta de acusación fue interrogado sobre si reconocía las acusaciones. "Sí", respondió

Shishimarin, de 21 años, acusado de haber matado a un civil de 62 años el 28 de febrero en el noreste de Ucrania puede ser condenado a cadena perpetua por crimen de guerra y asesinato con premeditación.



El juicio, el primero de varios que se celebrarán a corto plazo, será un test para el sistema judicial ucraniano en un momento en que las instituciones internacionales despliegan sus propias investigaciones por los supuestos abusos cometidos por las tropas rusas en este país.

Según la acusación, el sargento Vadim Shishimarin dirigía una pequeña unidad en el seno de una división de tanques cuando su convoy fue atacado el 28 de febrero, cuatro días después del inicio de la invasión rusa. Con otros cuatro militares robó entonces un auto.



Cuando circulaban cerca de la localidad de Shupakhivka, en la región de Sumy (noreste de Ucrania), se cruzaron con un hombre que empujaba su bicicleta mientras hablaba por su celular.



"Uno de los militares ordenó al acusado matar al civil para que éste no los denunciara" según la fiscalía ucraniana.



Shishimarin disparó entonces con una Kalashnikov desde la ventanillas del vehículo, y el hombre "murió en el acto", a pocas decenas de metros de su domicilio, añade esta fuente.



A principios de mayo, las autoridades ucranianas anunciaron su detención sin dar más detalles, aunque publicaron un video en el que Vadim Shishimarin decía haber venido a combatir en Ucrania para "ayudar financieramente a su madre".



Respecto a las acusaciones contra él, el suboficial ruso explicó: "Recibí la orden de disparar, disparé una vez, él cayó y nosotros seguimos nuestro camino".



En el tribunal, el fiscal Andriï Syniuk precisó que el acusado fue detenido el 1 de marzo con otros tres soldados pues el quinto resultó muerto poco antes en unos combates. La audiencia fue suspendida este miércoles, y proseguirá el jueves con los testimonios.

Caso complicado

El caso es complicado, asegura el abogado del acusado, Victor Ovsiannikov. "Nunca hemos tenido este tipo de acusación en Ucrania, no tenemos precedentes, veredictos", señaló.



"Pero lo conseguiremos", añadió Ovsiannikov, asegurando que no había constatado "ninguna violación de los derechos" del acusado por parte de las autoridades.



La fiscal general ucraniana Iryna Venediktova subrayó en una serie de mensajes en Twitter la importancia del caso para su país. "Hemos abierto más de 11.000 investigaciones por crímenes de guerra y detenido a 40 sospechosos", escribió.



A la espera de que lleguen ante los tribunales, "con este primer juicio, enviamos una señal clara: ningún verdugo, ninguna persona que haya ordenado o ayudado a cometer crímenes en Ucrania va a escapar de la justicia", dijo.



El jueves otros dos militares rusos empezarán a ser juzgados por disparar proyectiles contra infraestructuras civiles en la región nororiental de Járkov, la segunda ciudad del país.

Rusia se atrinchera al sur y se prepara para guerra larga



Rusia pasa a un modo defensivo en el sur de Ucrania con la construcción de fortificaciones y mantiene la presión militar en el este en torno a Lugansk e Izium, con cada vez más indicios de que se prepara para una guerra prolongada.



"Rusia se prepara para una larga campaña militar. En las regiones de Jersón y Zaporiyia los ocupantes rusos construyen fortificaciones para pasar a la defensiva en caso de necesidad", declaró el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, durante una intervención ante altos funcionarios de la UE y la OTAN.



Asimismo, el titular de Defensa ucraniano llamó a "no permitir que Rusia alargue este conflicto" ya que una campaña prolongada "conlleva al riesgo de una crisis alimentaria global y una nueva crisis migratoria".

Presiones en el este de Ucrania

"El enemigo está disparando a lo largo de toda la línea de contacto y en las profundidades de la defensa de nuestras tropas en el área operativa de Donetsk y en la dirección de Sloviansk, tomando medidas para fortalecer el grupo ofensivo", constató el Ejército ucraniano en su parte matutino.



La entidad castrense reconoció que el Ejército ruso continúa los ataques en Lyman, localidad que intenta bloquear desde el norte, además de Severodonetsk, Bakhmut, Avdiivka y Kurakhiv.



"En las direcciones de Bakhmut y Severodonetsk, el agresor concentró hasta quince helicópteros en la región de Lugansk para apoyar la ofensiva", informó el Ejército ucraniano.

Según los defensores ucranianos, durante la última jornada lograron repeler 12 ataques rusos y destruyeron tres tanques, tres piezas de artillería, seis blindados y siete vehículos.



Mientras tanto, en el norte del país, "el enemigo continúa bombardeando con artillería las posiciones de nuestras tropas e infraestructura civil en los asentamientos fronterizos de las regiones de Chernihiv y Sumy", señala el mando militar.



Y aunque en la última semana las fuerzas ucranianas llevaron a cabo una ofensiva en la dirección de Járkov, las tropas rusas lograron mantener el control de las zonas aledañas a la frontera entre ambos países y castigaron con su artillería las localidades de Tsyrkuny, Ruski Tyshky, Cherkasy Tyshky y Pitomnyk.



El mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, destacó hoy los esfuerzos del Ejército ucraniano, al asegurar que "las regiones del norte de nuestro país ya han sido liberadas" y ahora pueden ayudar al sur.



"Estamos recuperando la región de Jersón. Los defensores y las defensoras de nuestro estado contienen los esfuerzos desesperados de los ocupantes en el Donbás", dijo.



"Defendemos Zaporiyia, Mikoláiv, Odesa. Y nos acordamos de todas la ciudades y todas las localidades que todavía están ocupadas. Siempre subrayo, temporalmente ocupadas", señaló, al recalcar que no se olvida de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.



En este marco, firmó el decreto para una prórroga de 90 días de la ley marcial y la movilización general a partir del próximo 25 de mayo, un reconocimiento tácito de que el conflicto se extenderá en el tiempo.

Moscú reconoce "dificultades" en Ucrania

El cambio de táctica ruso no significa que Moscú haya desistido de sus propósitos, pero es un reconocimiento de que las cosas no marchan del modo esperado, según el subsecretario del Consejo de Seguridad ruso, Rashid Nurgalíev.



"Pese a todas las dificultades existentes la operación especial militar será llevada hasta el fin, y las tareas planteadas, incluyendo la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, la defensa de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, se cumplirán en su totalidad", aseveró.



Según afirmó el alto funcionario ruso en un encuentro con embajadores en Moscú, las principales dificultades radican en que Occidente continúa "apoyando incondicionalmente con armas" a Kiev, y "presionando a la vez a la comunidad internacional para que esta cese la cooperación con Rusia".



"Al más alto nivel se escuchan declaraciones agresivas y amenazas contra nuestro país, nuestros líderes y nuestro pueblo, algo que no sucedió ni durante la Guerra Fría", lamentó.



El propio Ramzán Kadírov, líder checheno y uno de los principales halcones de la élite rusa, que ha expresado su apoyo absoluto al Kremlin y ha enviado unidades chechenas a combatir en Ucrania, admitió hoy "deficiencias" en la campaña rusa.



"Al principio hubo errores, algunas deficiencias, pero ahora todo marcha según los planes y liberaremos Ucrania", dijo durante su intervención en un foro juvenil ruso.