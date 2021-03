¿Qué está pasando en Paraguay hoy? Claves para entender la situación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde el pasado viernes, en Paraguay, manifestantes -en su mayoría jóvenes- solicitan la renuncia del presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez. Varias de las protestas que se desarrollan en el país desde la semana pasada, terminaron en enfrentamientos con la policía.

¿Cuál fue la situación que llevó a un descontento en Paraguay? Claves para entender la situación

Solicitan renuncia de Mario Abdo Benítez



Desde el pasado viernes, paraguayos solicitan la renuncia de Mario Abdo Benítez, criticado por su gestión de la pandemia y el colapso de un sistema sanitario falto de insumos y medicinas para atender a la población.



Los manifestantes exigen la dimisión de todo el gabinete de Abdo Benítez como única manera de resolver los problemas históricos del país como el de la salud, cuya precariedad se ha acentuado con la pandemia, que ha causado unas 3.300 muertes en una población de siete millones de habitantes.

Denuncias y renuncias



Las denuncias se extienden a otros ámbitos como el de la educación y a los casos de corrupción que salpican a un Gobierno calificado por los manifestantes de inoperante y de no emplear los recursos en beneficio de la población.



Por ello, el descontento no solo provocó la renuncia del ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Sino que además, el presidente de Paraguay anunció la renovación de tres de sus ministros, además del de salud, en el marco de la crisis política acentuada por la falta de insumos para enfrentar la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 y una protesta ciudadana en Asunción que fue violentamente reprimida por la Policía.



El mandatario afirmó en un mensaje grabado que los cambios, que incluyen al Ministerio de la Mujer y al responsable del Gabinete Civil, fueron tomados "en aras de la pacificación" y ante las expectativas de la ciudadanía.



En los últimos días, los asistentes de las convocatorias ya piden la salida de todo el Gabinete colorado, incluido, el vicepresidente, Hugo Velázquez.



De hecho el Partido Liberal, el mayor de la oposición, anunció el lunes que tramitará una iniciativa de juicio político a Abdo Benítez y a Velázquez, si bien no cuentan con los votos necesarios para que el proyecto sea aprobado en la Cámara de Diputados, de mayoría oficialista.

La pandemia en Paraguay



La llegada de apenas 4.000 dosis de vacunas Sputnik V destinadas al personal de terapia intensiva de los hospitales hizo estallar el descontento que apuntó a la gestión oficial.



El presidente chileno, Sebastián Piñera, auxilió a Abdo al enviar de inmediato el pasado sábado 20.000 dosis de vacunas de la china Coronavac para el personal sanitario.



El presidente del Senado paraguayo, Oscar Salomón, anunció este lunes que en pocos días más llegarán otras 36.000 dosis de vacunas contra el COVID-19.



Paraguay, con poco más de 7 millones de habitantes, espera, sin precisión de fechas, la importación de 4 millones de vacunas bajo el sistema Covax establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de un millón de dosis de Sputnik V.



Hasta el momento la pandemia dejó un saldo de más de 168.000 contagios y 3.318 muertos.



"Estamos buscando conseguir la mayor cantidad de vacunas en el menor tiempo posible", dijo este lunes en conferencia de prensa el nuevo ministro de Salud, Julio Borba.



El funcionario reemplazó a Julio Mazzoleni, cuya renuncia fue exigida por la oposición el pasado jueves.

Cinco días de manifestaciones



Paraguay, está sacudido desde el viernes por protestas en reclamo de la renuncia del presidente Mario Abdo.



Aunque el mandatario trata de aplacar las protestas con el nombramiento de nuevos ministros y la promesa de "corregir" sus errores, los manifestantes volvieron a salir a las calles.



Además, un total de 16 personas fueron detenidas tras los disturbios ocasionados esta madrugada en el centro de Asunción, parte de las protestas contra la gestión de la pandemia por parte del Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, cuya renuncia es exigida en las marchas ciudadanas comenzadas el viernes.



Fuentes policiales informaron hoy de que los arrestados, en su mayoría jóvenes, pasarán a declarar ante la Fiscalía como presuntos participantes en esos hechos, en los que se causaron destrozos, se prendieron hogueras y que tuvo uno de sus focos frente a la sede del gubernamental Partido Colorado.

Día Internacional de la Mujer



Alrededor de un millar de mujeres denunciaron ayer en el centro de Asunción la violencia machista, los femicidios y la discriminación laboral, en un Día Internacional de la Mujer en el que el colectivo se sumó al clamor que exige la renuncia del presidente del país.



De hecho la convocatoria de la marcha, este año con el lema "Vivas, diversas y con derechos", anunció entre su contenido reivindicativo el "cambio total en el Poder Ejecutivo", como piden desde hace cuatro días grupos multitudinarios de ciudadanos hartos de un modelo de Gobierno que desatiende la salud y la educación, según denuncian.



Algunas de las intervinientes en el acto en la Plaza de la Democracia, convocado por la Plataforma Feminista Paro Internacional de Mujeres Paraguay, denunciaron esas falencias al tiempo que preguntaron dónde están las vacunas para el coronavirus, en referencia a que hasta la fecha solo han llegado 24.000 dosis, solo para el personal sanitario.



Durante el último año, las mujeres fueron las más golpeadas por la pandemia en el país, en concreto las trabajadoras por cuenta propia y las empleadas del hogar, según los datos del Observatorio de Igualdad y No Discriminación del Centro de Documentación y Estudios.