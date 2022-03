El papel de China en la guerra entre Rusia y Ucrania, otro motivo de tensión con EE.UU.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde que comenzó la guerra en Ucrania, los analistas especulan sobre la posición de China. En el Consejo de Seguridad de la ONU la potencia asiática ha evitado condenar a Rusia por la invasión, y entre los aliados occidentales crecen las sospechas de que China podría asistir al régimen de Vladimir Putin en la guerra, luego de informes de prensa que indicaban que Rusia le había pedido ayuda económica y militar.

Estados Unidos está “profundamente preocupado” por la posición de China de “alineación con Rusia” frente a la guerra en Ucrania, reconoció ayer lunes una funcionaria de la Casa Blanca, después de una reunión de alto nivel en Roma.



El encuentro entre el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, y Yang Jiechi, el director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores de China, duró siete horas, fue “intenso” y “muy franco”, añadió la fuente, que pidió el anonimato.



La Casa Blanca había publicado un comunicado en el que menciona una “discusión sustancial sobre la guerra de Rusia contra Ucrania” y destacó “la importancia de mantener abiertas las líneas de comunicación entre Estados Unidos y China”.

La funcionaria no quiso comentar las informaciones de la prensa estadounidense de que Rusia ha pedido ayuda económica y militar a China para la invasión de Ucrania.



Según funcionarios de Estados Unidos, citados entre otros medios por CNN y The New York Times, China podría haber dado ya una respuesta y, de verificarse tal asistencia, afirmaron que podría cambiar la “situación de las fuerzas” sobre el terreno y ser un contrapeso a las duras sanciones impuestas a la economía rusa por parte de occidente.



El portavoz del gobierno ruso, Dmitri Peskov, negó que se haya pedido ayuda a China y lo mismo hizo la embajada china en Roma, que acusó a Estados Unidos de “difundir informaciones falsas en su contra sobre la cuestión ucraniana”.



“La posición de China sobre la cuestión ucraniana es coherente y clara. Siempre hemos desarrollado un papel constructivo apoyando la paz y promoviendo las negociaciones”, publicó en Twitter.

Y agregó: “El deber más importante en este momento es ejercer la moderación y reducir las tensiones, en vez de añadir gasolina al fuego, para promover una solución diplomática”.



De todos modos, Estados Unidos reconoció su preocupación. “Seguimos muy cerca hasta qué punto China o cualquier otro país brinda ayuda a Rusia, ya sea material, económica o financiera”, dijo ayer lunes el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, y añadió que Pekín poseía una “influencia muy importante” sobre Moscú, lo que podría permitirle “poner fin a esta violencia sin sentido” en Ucrania.



“Hemos dejado muy claro a Pekín que no nos quedaremos de brazos cruzados. No dejaremos que ningún país compense las pérdidas que ha sufrido Rusia” debido a las sanciones occidentales, añadió. “Habrá consecuencias por ofrecer ese apoyo”, remarcó Price.



Por su parte, la Unión Europea (UE) indicó que no puede “confirmar ni negar” que Rusia haya solicitado asistencia económica o militar a China, señaló la portavoz comunitaria de Exteriores, Nabila Massrali, durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

El gobierno de Joe Biden ha culpado a China de ayudar a difundir las “mentiras” rusas sobre los supuestos laboratorios de armas biológicas y químicas de Estados Unidos en Ucrania.



Casi en paralelo a la reunión de Estados Unidos y China, rusos y ucranianos mantuvieron la cuarta ronda de conversaciones, esta vez por videoconferencia, desde que comenzó la invasión. “Hemos hecho una pausa técnica hasta mañana (por hoy martes) (...). Las negociaciones continúan”, aseguró en su cuenta de Telegram Mijaíl Podoliak, asesor de la oficina del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Podoliak dijo que ambas partes han expresado “activamente” sus posiciones y que “la comunicación es difícil, pero continúa”.

Refugiados y muertos

Mientras tanto continúan los bombardeos sobre ciudades de Ucrania. Un ataque aéreo ruso en la tarde del lunes contra una torre de televisión en la región de Rivne provocó la muerte de nueve personas y otras nueve resultaron heridas, informaron las autoridades ucranianas.



Al menos 2,8 millones de personas han huido de Ucrania desde que comenzó la guerra, y más de la mitad (1,7 millones) han pasado a Polonia, según las cifras que actualiza diariamente la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).



Más de 12.000 soldados rusos han muerto desde el inicio de la invasión de Ucrania, afirmó ayer el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, en una videoconferencia ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. (AFP, EFE)

Estados Unidos afirmó ayer lunes que tiene “rutas múltiples” para hacer llegar su asistencia militar a Ucrania, tras el bombardeo ruso del pasado fin de semana contra una base castrense en el oeste ucraniano, a solo 20 kilómetros de la frontera con Polonia. El Pentágono no ve que ese ataque, que causó 35 muertos y 134 heridos, sea “un punto de inflexión” en el conflicto, iniciado el pasado 24 de febrero por Rusia.



Así lo señaló el portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, en una rueda de prensa, donde descartó que ese bombardeo ruso y otros similares contra puntos del oeste de Ucrania vayan a suponer un cambio en la situación. “Claramente los rusos están expandiendo algunos de sus blancos, eso es obvio”, observó Kirby, quien aseguró que los rusos están frustrados por la fuerte resistencia ucraniana y la falta de avances sobre el terreno.



Estados Unidos confirmó que no había ningún soldado, civil o contratista del país en la base ucraniana atacada, el Centro Internacional para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad en Ucrania, en Yavoriv, donde la Guardia Nacional de Florida había estado dando entrenamiento a los efectivos ucranianos antes de marcharse hace un par de semanas.



Kirby apuntó que el bombardeo fue llevado a cabo con misiles de crucero lanzados desde larga distancia por la aviación rusa.