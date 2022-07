Mozo definió dos tipos de persona por esta actitud a la hora de comer en un restaurante

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A veces hay gestos que sirven para definir a una persona. Un escritor y docente italiano, que en un período de su vida trabajó como mozo, estableció en un escrito que se publicó en las redes que las personas se dividen entre aquellas que le alcanzan su plato al mesero en un restaurante y las que no. El hombre aseguró que a él le encantan las personas que le pasaban su plato porque se trata de “gente con humildad, que reconocen tu dignidad”.



El autor de esta clasificación de las personas de acuerdo con su comportamiento como comensales en un restaurante o local gastronómico es Enrico Galiano. A él se le atribuye un texto que una usuaria de LinkedIn posteó la semana pasada en su cuenta. La mujer, oriunda de Perú, llamada Rossana Gallesio González, escribió en su posteo una introducción para las palabras del escritor.



“¿Eres de los que le pasa el plato al mesero?”, un gesto que algunos hacemos de forma natural, sin pensarlo”, adelantó la mujer, y a continuación transcribió la publicación original.

A continuación, podía leerse, con el título “basado en una historia real”, la apreciación sobre los buenos gestos de los comensales hacia el mozo que escribió el italiano. “Serví como camarero durante once años”, arrancaba el texto, que continuaba: “Entre las muchas cosas que he aprendido está que el mundo se divide en dos categorías: 1. Los que pasan el plato al camarero y 2. Los que no pasan el plato al camarero”.



Inmediatamente después, el escritor y exmozo continuó desarrollando su teoría acerca de la amabilidad o no de los parroquianos en los locales gastronómicos: “Los que te pasan el plato son los que te ven, se dan cuenta de que estás ahí. Normalmente incluso dicen ‘gracias’, como si les estuvieran haciendo un favor. Un gesto gratis, no cuesta nada. Pero un gesto que lo dice todo”.



“Siempre me han encantado los que te pasan su plato porque casi siempre son personas con humildad, reconocen tu dignidad, no tratan al camarero como a un siervo, saben cuánta suerte hay en estar sentados ahí comiendo y disfrutando”, añadió el italiano, en referencia a las características de quienes se ocupan de ayudar al camarero cuando levanta la mesa.



“En mi vida me encontré en la mesa con mucha gente: escritores, políticos, a veces incluso personajes de televisión, y la mayoría de ellos, por poderosos e importantes, pasaban el plato, como otros tantos no lo hacían”, relató el hombre, casi sobre el cierre de su historia personal.



Para el final, Galiano dejó la moraleja de su narración, y la lección que le quedó de sus tiempos como mozo. “Todo esto es para decirles que si la vida les brinda éxito, si llegaste a donde querías llegar, sigue siendo quien le pasa el plato al camarero”, señaló.



El posteo de Rossana Gallesio González con la cita del escritor oriundo de la península itálica recibió más de 10.000 me gusta y recibió cientos de comentarios en los que los usuarios coincidían con el escritor en que la actitud ante el mozo -alcanzarle el plato o no- decía mucho sobre la actitud de las personas ante la vida.