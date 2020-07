Marcha atrás en España: vuelven a cerrar dos regiones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En España debieron dar marcha atrás este fin de semana en dos regiones y volver a confinar a miles de personas por el avance del coronavirus. En Galicia aislaron ayer domingo a los 70.000 habitantes de la comarca costera de A Mariña por un brote que supera el centenar de casos, y en Cataluña el sábado volvieron a confinar a unas 200.000 personas en los alrededores de la ciudad de Lérida, 150 km al oeste de Barcelona.

Se trata de las primeras zonas aisladas dos semanas después de que España terminara el severo confinamiento iniciado a mediados de marzo para controlar la pandemia del coronavirus, que causó al menos 28.385 fallecidos, una de las cifras más elevadas en Europa.

En el caso de la ciudad gallega las autoridades sanitarias decretaron el cierre perimetral por al menos cinco días, plazo en el que revisarán la situación.



En una semana, los gallegos votan en unas elecciones regionales que se aplazaron en abril por el coronavirus.



En Cataluña, la responsable regional de Sanidad, Alba Vergés, insinuó que el aislamiento de la ciudad de Lérida y sus alrededores puede durar dos semanas y no descartó aplicar un confinamiento domiciliario.



Las infecciones aumentaron con fuerza en las últimas semanas en esta comarca catalana, muchas vinculadas a trabajadores de temporada que participan en la cosecha de la fruta en el verano europeo.



Aunque las autoridades sanitarias españolas dan por controlada la epidemia, muestran preocupación por alrededor de unos 50 focos que han surgido por todo el país.



El jefe del gobierno Pedro Sánchez pidió ayer domingo “serenidad” a la población. “El que se detecten precozmente esos rebrotes demuestra que tenemos un sistema nacional de salud mucho más preparado que en el mes de marzo”, afirmó.



Casos en el mundo

El número de casos confirmados de COVID-19 se situó ayer domingo en más de 11,1 millones, mientras que los fallecidos son 528.104, según el recuento de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El número de infecciones diarias ha roto un nuevo y lamentable récord al alcanzar las 203.836. Los nuevos fallecimientos comunicados ayer han sido 5.195, una cifra relativamente estable desde hace semanas.



América ha sumado en los dos últimos días casi 300.000 casos adicionales y ahora registra 5,7 millones.



Estados Unidos, el país más afectado del planeta, tiene 2,77 millones de casos confirmados; Brasil, 1,54 millones; Rusia, 881.000; la India, 673.000, y Perú, 295.000.



Estos países no consiguen detener la expansión del coronavirus entre sus poblaciones, mientras que el mundo tiene puesta la esperanza en el desarrollo de una vacuna y de tratamientos eficaces para salvar a los pacientes graves.



Sin embargo, la OMS ha anticipado que una vacuna podría estar lista no antes de principios del próximo año, dependiendo de la capacidad de producción internacional, mientras que las investigaciones sobre tratamientos todavía no dan resultados satisfactorios.



La OMS ha detenido los ensayos clínicos que supervisa en pacientes hospitalizados con hidrocloroquina y con lopinavir/ritonavir , ya que ambos han mostrado que reducen muy poco o en nada la mortalidad en comparación con los tratamientos estándar.