Lula dará un discurso una hora antes del plazo fijado para que se entregue

El expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dará un discurso a las 16:00 horas de este viernes, una hora antes del plazo marcado para que se entregue a la Justicia. Lula continúa en una de las salas del Sindicato de los Metalúrgicos del ABC, en Gaurulhos, a donde fue después de que el juez Sergio Moro decretara su prisión.



Los frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo, se reunieron al comienzo de la tarde y realizarán un documento para pedir que Lula no se entregue.



El expresidente está reunido con abogados para decidir qué hacer. La abogada Waleska Zanin, que actúa en el proceso de tríplez, llegó a la sede del sindicato poco antes de las 13:00 y está en una sala con el líder del Partido de los Trabajadores (PT)



Horas antes, la idea que prevalecía era la de que no se entregara, según los aliados. De acuerdo con la asesoría del expresidente, la única definición oficial es que el no irá a Curitiba voluntariamente, como está escrito en el despacho de Moro, y que aguarda el resultado de un pedidos del habeas copus que su defensa realizó al Tribunal Superior de Justicia.