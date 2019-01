Le realizaron una cesárea a la niña de 12 años violada en Jujuy: lo darán en adopción 

El ministro de Salud de la provincia argentina de Jujuy, Gustavo Bouhid, informó hoy que se le practicó una cesárea a la nena de 12 años que fue víctima de una violación en San Pedro de Jujuy y que había pedido junto a su familia la interrupción legal del embarazo.

La pequeña había sido internada en el hospital luego de un fuerte dolor abdominal y se constató un embarazo de 23 semanas de gestación. Allí confesó que había sido violada por su vecino de 60 años y que el hombre la amenazó con lastimar a su familia si contaba lo sucedido.

El ministro indicó que la menor y el bebé están en buen estado de salud. Será dado en adopción una vez que salga de incubadora y no habrá contacto con la niña. La familia de la víctima fue la que solicitó la práctica de la Interrupción Legal del Embarazo.



Si bien desde el gobierno provincial aseguran que se siguió el protocolo, organizaciones feministas y de derechos humanos sostienen que con la cesárea no se cumplió con el procedimiento y se congregaron desde temprano en la sede del ministerio de Salud provincial para solicitar audiencia con Bouhid. El titular de la cartera aseguró que el protocolo no detalla el procedimiento y que "como no está taxativamente escrito es todo interpretable", que se dio una "respuesta sanitaria a medida". También lamentó que el "vacío legal" existente deje a "los equipos de salud expuestos a que todo mundo realice juicios sobre su proceder". "Una nena embarazada no es cualquier paciente. El caso llama a reflexión a todos" dijo el ministro en declaraciones a TN.