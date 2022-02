Kiev intenta resistir a toda costa; Rusia emprende ofensiva "en todas las direcciones"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ejército ruso recibió hoy la orden de emprender una ofensiva en todas direcciones en Ucrania para hacerse cuanto antes con el completo control del país, mientras el ejército ucraniano intenta resistir y conservar la capital, Kiev, donde permanece el presidente Volodimir Zelenski, que sigue animando a la resistencia al invasor.

“Después de que la parte ucraniana rechazara el proceso de conversaciones, hoy se dio a todas las unidades la orden de iniciar la ofensiva en todas las direcciones en correspondencia con el plan de la operación”, declaró en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Ígor Konashénkov.



El portavoz militar recordó que ayer, viernes, “tras las declaraciones del régimen de Kíev sobre su disposición al diálogo, se detuvieron las acciones de combate en las principales direcciones de la operación”, pero ahora la operación se ha reanudado.



El presidente ucraniano aseguró hoy que sus tropas han hecho "descarrilar" el plan de ataque ruso contra Kiev, en el que Rusia empleó "todo" para asaltarla, incluidos saboteadores y tropas aerotransportadas.



"Hemos resistido y estamos repeliendo con éxito los ataques enemigos. La lucha continúa en muchas ciudades y regiones de nuestro país. Kiev y las ciudades clave alrededor de la capital están controladas por nuestro Ejército", señaló Zelenski en la enésima alocución a la nación difundida por la Oficina de la Presidencia.

Estados Unidos habla de "frustración" en las fuerzas rusas

Según el Pentágono, las tropas rusas están cada vez más "frustradas" por la falta de "progreso" en su ataque a Ucrania, y los mayores combates se centran en torno a la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania.



"Sabemos que no han logrado el progreso que querían, particularmente en el de norte de Ucrania. Lo que han visto es una resistencia determinada, y eso les ha ralentizado", señaló un alto funcionario del Departamento de Defensa citado por medios estadounidenses como el diario "The Washington Post" y la cadena CNN.



No obstante, remarcó que el ataque militar ruso contra Ucrania avanza en tres ejes: desde Bielorrusia, en el norte; desde la región rusa de Bélgorod, en el noreste; y desde Crimea, en el sur.



Sobre el avance hacia Kiev, el funcionario estadounidense indicó que ya hay unidades rusas de reconocimiento en la capital ucraniana, pero apuntó que el grueso de la fuerza se encuentra aproximadamente a 30 kilómetros de la ciudad.



Ucrania acusó hoy a Rusia de querer llevar unas eventuales negociaciones para detener la guerra a un "callejón sin salida antes de que empiecen", al afirmar falsamente que Kiev se niega a sentarse a la mesa para dialogar y poner condiciones a las conversaciones.



"Sus comentarios de que supuestamente nos negamos a negociar son solo parte de sus tácticas. Están tratando de llevar las negociaciones a un callejón sin salida incluso antes de que comiencen", afirmó hoy el asesor del jefe de la Oficina de la Presidencia ucraniana, Mykhailo Podoliak.



"La mentira de los rusos de que supuestamente tenían la orden de detenerse es desmentida por la propia realidad que vio el mundo entero la noche del sábado. Y esta mañana. La lucha fue feroz, a máxima intensidad. Precisamente porque el presidente (Volodímir) Zelenski no acepta categóricamente ninguna condición y ultimátum inaceptables para Ucrania. Sólo negociaciones en toda regla", recalcó al respecto Podoliak.

El embajador ucraniano en Italia, Yaroslav Melnyk, afirmó hoy que "el destino de Europa se decide en Ucrania", y señaló que su país se ha ganado ya "el derecho a ser miembro de la Unión Europea".



El embajador celebró una rueda de prensa que fue televisada por los medios italianos, en la que sostuvo que "cuando se mata a ucranianos significa que se mata a hombres europeos".



Agradeció el apoyo político, financiero y técnico-militar de Italia, "y la aceptación de excluir a Rusia del sistema (internacional de pagos) SWIFT", pese a que en los últimos días Roma había mostrado a la UE su preocupación por contemplar esta opción en el paquete de sanciones económicas que debe ser aprobado, por sus consecuencias para las filiales de los bancos italianos que operan en Rusia y la dificultad de Italia para pagar el gas ruso importado.

Varias ciudades de Europa han sido escenario de manifestaciones y concentraciones de apoyo a Ucrania y para exigir el fin de la guerra y de la intervención rusa en ese país , al tiempo que instaron a la comunidad internacional a que no les abandone a su suerte. Ciudades como Bruselas, Londres, Ginebra y Roma registraron este sábado protestas ciudadanas contra la invasión rusa.