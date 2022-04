Joe Biden acusa por primera vez a Vladimir Putin de provocar un “genocidio”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La posibilidad de que Rusia esté usando armas químicas en Ucrania volvió a cobrar fuerza esta semana, con la ofensiva del ejército de Vladimir Putin sobre la región del Donbás. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó ayer martes a Putin de cometer un “genocidio” en Ucrania, la primera vez que usa esta palabra para hablar desde que estalló la guerra el 24 de febrero.

“Su presupuesto familiar, su capacidad para llenar el depósito, nada de eso debería depender de si un dictador declara la guerra y comete un genocidio en la otra punta del mundo”, dijo Biden en Iowa, quien poco después confirmó que se refería a la invasión de Ucrania ordenada por Putin: “Sí, lo llamé genocidio (...) las pruebas se acumulan”.



Biden hizo ese comentario cuando estaba hablando de los esfuerzos de su Gobierno para frenar el aumento de los precios de la gasolina debido a la guerra en Ucrania.



El presidente de Estados Unidos ha arremetido en las últimas semanas contra Putin, al que ha llegado a calificar de “carnicero”, y ha acusado al Kremlin de cometer crímenes de guerra en Ucrania.

La prensa preguntó la semana pasada a Biden si calificaría como genocidio la masacre de Bucha, a las afueras de Kiev y donde han aparecido más de 250 cadáveres de civiles tras la retirada de las tropas rusas. “No, creo que es un crimen de guerra”, contestó entonces el presidente.



El Departamento de Estado finalizó el mes pasado una investigación formal en la que determinó que las tropas rusas habían cometido crímenes de guerra en Ucrania, una afirmación que puede llevar a enjuiciamientos penales en cortes estadounidenses y a otros procesos a nivel internacional.



Desde la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero, la guerra ha dejado miles de muertos, más de cuatro millones de refugiados y unos siete millones de desplazados internos, de acuerdo con Naciones Unidas.

Armas químicas

Estados Unidos aseguró ayer martes que tiene “información creíble” sobre la posibilidad de que Rusia utilice “agentes químicos” en su ofensiva para tomar la ciudad ucraniana de Mariúpol.



Según el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, “las fuerzas rusas podrían usar diferentes agentes antidisturbios, incluidos gases lacrimógenos mezclados con agentes químicos que reforzarían los síntomas para debilitar e inmovilizar a los combatientes y civiles ucranianos como parte de su campaña agresiva para tomar Mariúpol”.



“Compartimos esta información con Ucrania” y “estamos en contacto directo con nuestros aliados para determinar qué está pasando actualmente, es un tema muy preocupante”, declaró Blinken, quien dijo no obstante no poder confirmar las recientes acusaciones de que las fuerzas rusas han usado ya armas químicas en Mariúpol.

El regimiento ucraniano Azov, atrincherado en Mariúpol, una ciudad portuaria en el este de Ucrania asediada por Moscú, dijo el lunes que un dron ruso lanzó una “sustancia tóxica” sobre soldados y civiles. Ninguna fuente independiente ha confirmado esta acusación.



En tanto, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) mostró ayer martes su “preocupación” por las informaciones sobre un ataque químico en Mariúpol, y ofreció su ayuda en caso de “uso o amenaza de uso” de este armamento prohibido.



Un portavoz de la OPAQ, con sede en La Haya, recordó que tanto Rusia como Ucrania son firmantes del tratado que prohíbe el uso de armas químicas, y alertó de que su eventual uso “en cualquier lugar, por cualquier persona y en cualquier circunstancia es reprobable y totalmente contrario a las normas jurídicas” internacionales.



Se refiere a la Convención de las Armas Químicas, un tratado de “gran importancia en el campo del desarme que ha estado en vigor desde 1997”, señala la organización, que subraya a Kiev y Moscú que “se han comprometido solemne y voluntariamente a nunca desarrollar, producir, adquirir, almacenar, transferir o utilizar armas químicas”.

La OPAQ añadió que las informaciones sobre el ataque en Mariúpol “siguen a noticias en los medios durante las últimas semanas sobre bombardeos dirigidos a plantas químicas ubicadas en Ucrania, junto con acusaciones formuladas por ambas partes sobre un posible uso indebido de productos químicos tóxicos”.



La Unión Europea también afirmó ayer martes que está siguiendo de cerca el posible empleo de sustancias químicas como arma por parte de las tropas rusas en Mariúpol.



“Hemos visto la información en la prensa sobre el supuesto uso de sustancias químicas por parte de las fuerzas armadas rusas en Mariúpol, después de que soldados ucranianos presentaran señales de envenenamiento químico. Estamos siguiendo de cerca la situación”, indicó en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea Nabila Massrali, portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior.

Massrali recordó que “el uso de armas químicas, incluido el uso de químicos tóxicos como arma, bajo cualquier circunstancia, vulnera las convenciones sobre armas químicas, de las que forma parte Rusia”.



“Es también un crimen de guerra y representa una grave violación de la ley humanitaria internacional que exacerba el sufrimiento de la población civil”, advirtió, al tiempo que consideró que “es completamente inaceptable y constituye una amenaza a la seguridad de todos nosotros”.



Según la portavoz, los responsables del uso de químicos como armas “rendirán cuentas”. (AFP, EFE)



Borrell: Ofensiva sobre la región de Donbás, nueva fase de la guerra

La amenaza de una gran ofensiva sobre el Donbás, la región de las autoproclamadas repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk, de la que alertó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, abre “una nueva fase” en el conflicto, “a campo abierto y con medios masivos”, según advirtió el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell.



Con esta ofensiva “se entra en otra nueva fase de la guerra (...) una guerra de posiciones, fuera de la ciudad, a campo abierto, con medios masivos”, apuntó Borrell, en un encuentro con periodistas en Madrid, sobre un nuevo contexto que podría obligar a replantear la capacidad defensiva ucraniana.



En esta línea, la UE continúa dispuesta a seguir dando apoyo económico para financiar armas para Ucrania.

Durante su visita a Kiev, el alto representante anunció que la UE tiene previsto asignar otros 500 millones de euros del Fondo Europeo para la Paz, una propuesta aún pendiente de aprobación en los parlamentos nacionales de algunos Estados miembros que elevaría a 1.500 millones una ayuda de gran valor cualitativo -la primera vez que la UE usa fondos para dar armas a un país en guerra-.



No obstante, el esfuerzo de ayuda militar para Ucrania no sólo lo está haciendo la UE, sino que gran parte viene de las aportaciones que individualmente los socios del club comunitario y, en especial, aquellos que más amenazados se sienten por Rusia, han gastado, algunos más de 300 millones de euros, y otros, un tercio de su presupuesto militar.



Borrell insistió, en cualquier caso, en que la UE no está “impulsando la guerra”, ni “propiciando que se extienda”, sino “intentando contenerla, tanto en su dimensión espacial”, para evitar que el conflicto salpique a otros países, “como en su dimensión vertical, para que no se usen armas más mortíferas”.

En esta línea, el político español defendió que prestar apoyo militar al país va en consonancia con el discurso de los líderes comunitarios sobre que “Ucrania defiende los valores europeos y está haciendo una guerra que nos defiende a nosotros”. “Hacer otra cosa sería hipocresía”, sentenció.