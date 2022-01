El político argentino Javier Milei decidió sortear su salario y la web colapsó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tal como prometió a lo largo de la campaña electoral de 2021, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, sorteará su primer sueldo como legislador. Así lo confirmó en LN+, donde reveló la fecha en la que se llevará a cabo el concurso y contó cómo hacer para participar.

Cuando le consultaron si cumpliría con el compromiso de regalar su salario luego de haber conseguido una banca en el Congreso Nacional, el economista asintió sin dudarlo: “Les doy una primicia. Mañana (por el pasado miércoles) voy a estar dando los lineamientos para que la gente se pueda anotar en una página para hacer el sorteo que voy a hacer el día 12 de enero. Todavía no revisé si me la depositaron o no, pero me imagino que lo harán en estos días”.

A continuación, el libertario detalló las condiciones para participar del concurso: “Solamente pueden hacerlo aquellos que son mayores de 18 años y personas físicas”, aclaró.



En el link, que ya que se encuentra disponible, se solicitan a los participantes que ingresen su nombre, DNI (cédula de identidad) y dirección de mail. “Cuando cargás tus datos, el sistema te asigna un número”, precisó Milei a LN+.



El diputado aclaró que el sorteo hará en el marco de su próxima clase abierta y gratuita de economía en Playa Grande de Mar del Plata, de la que podrá participar cualquier ciudadano sin importar ideología, ni la provincia en la que vivan.

Y continuó: “El sorteo se hará en vivo, con un escribano y lo vamos a transmitir por nuestras redes. A los efectos de la resolución se hará mediante cualquiera de los programas de generación de números aleatorios que hay en internet, y una vez que se obtiene uno (lo cual se verá todo el procedimiento) se busca en el sistema a quién corresponde el número y se lo anuncia”.



A partir de este gesto, Milei se jactó de diferenciarse de “la casta” política y explicó el motivo detrás de la decisión de sortear su sueldo en lugar de utilizarlo, por ejemplo, para beneficiar a una entidad que necesite el dinero.

“Yo en la vida real soy un minarquista, pero filosóficamente soy anarcocapitalista. Si yo donara la dieta estaría haciendo caridad con el dinero ajeno, algo que va en contra de mi postulado filosófico. No podría hacerlo así y por eso la forma más ecuánime es sortearlo”, señaló.



Más de 200.000 inscripciones en 24 horas

La inscripción para participar del sorteo se abrió el miércoles y a las pocas horas la web colapsó tras haber registrado más de 200.000 inscripciones.



La página “Mi Palabra Javier Milei” recibió más de 1.200.000 visitas en menos de 24 horas. En una noche "llegaron a conectarse 20 mil personas por minuto”, informaron desde la fuerza.

“La cuenta de Instagram del economista sumó 20 mil seguidores y duplicó las vistas a sus historias en esa red social, pasando de 50 mil promedio a 100 mil”, informaron desde el partido en medio de la repercusión que provocó el sorteo de Milei.