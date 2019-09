Israel en descuerdo con postura de Uruguay sobre situación de Venezuela

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Mody Efraim, aseguró que "las relaciones con Uruguay son muy cercanas y muy amistosas".

Sin embargo Efraim mencionó que no estuvieron de acuerdo con la postura de Uruguay en el Consejo de Seguridad de la ONU con respecto a la situación de Venezuela.



"Sin duda que con el rol de Uruguay en el Consejo de Seguridad del gobierno de Tabare Vázquez no estábamos de acuerdo", afirmó el director.



A su vez informó que estuvo reunido en Medellín (Colombia) con Ariel Bergamino, vicecanciller uruguayo, después de que la delegación de Uruguay saliera de la asamblea de la OEA por no reconocer a la misión del presidente interino Juan Guaidó.



"Pensamos que fue un error de un país que tanto valora la democracia, los derechos humanos y el sufrimiento del pueblo venezolano", indicó Efraim y agregó: "Todos debemos unir esfuerzos y ayudar", indicó en referencia a la situación que vive el país caribeño.



"Así que como entre amigos a veces discutimos pero sin duda (Uruguay) es un país amistoso que tiene una comunidad judía muy activa y muy positiva y que está contribuyendo mucho a la sociedad uruguaya", explicó el director.



Respecto a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en octubre, Efraim aseguró que aunque Israel no participe ni tenga ninguna voz en la decisión interna del proceso, consideró que "por supuesto" que van a ver los resultados.



Por otra parte, el gobierno israelí notificó a los gobiernos latinoamericanos que sus servicios de inteligencia detectaron pasaportes venezolanos emitidos por el régimen chavista para fanáticos terroristas islámicos.

*Invitado a Israel por la B'nai B'rith.