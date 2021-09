Impactantes imágenes de uruguayos afectados por fuerte lluvia y viento en Nueva Jersey

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los coletazos del Huracán Ida o un tornado que se registró cerca. Rosario, una uruguaya que vive en el municipio de West Orange, en Nueva Jersey, Estados Unidos, todavía no está muy segura de qué fue lo que generó el pánico este miércoles. Lo que sí sabe es que ni ella ni su hermano olvidarán lo que vivieron.

"Había una alerta por lluvias intensas y se decía que, de repente, podría llegar una cola del Huracán Ida que pasó por Luisiana y Nueva Orleans, aunque en términos generales todo el mundo estaba tranquilo. Pero a las 17:00 empezó a caer una cortina de agua que no permitía ver una distancia mayor a dos metros", contó Rosario a El País.



La uruguaya estaba en la casa de su hermano, ubicada en un repecho y "¡el repecho estaba inundado, era de no creer!", dijo. "La gente no podía llegar a la casa, a muchas personas se les inundó todo", agregó.

Uruguayos afectados en Estados Unidos. Foto: captura.

La situación empeoró sobre las 22:00 horas, cuando el viento comenzó a soplar con una mucha intensidad y el barranco que está frente a la casa estaba "desmoronándose" y los árboles se quebraban y caían a pocos metros de las casas.



La vivienda está frente a un barranco, por lo que, ante la incertidumbre, corrió a la casa de un vecino que está a mayor altura que la de su hermano. Pensó que a las viviendas de más arriba no las "iban a agarrar las rocas que iban cayendo".

Uruguayos afectados por tornado en Estados Unidos.

El estacionamiento se vio afectado y los vecinos de la zona pensaron que el barranco caería sobre todas las viviendas. Varios lograron irse del lugar y refugiarse en zonas seguras.