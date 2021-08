Huracán Ida impacta en el sur de Estados Unidos con vientos de 240 kilómetros por hora

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El potente huracán Ida, de categoría 4 y con vientos de hasta 240 kilómetros por hora, tocó tierra ayer domingo en Luisiana, exactamente 16 años después de que Katrina devastara la ciudad de Nueva Orleans en esa región del sur de Estados Unidos.

“El extremadamente peligroso huracán Ida, de categoría 4, toca tierra cerca de Port Fourchon, Luisiana”, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC). Ida azotó ese puerto, a unos 160 kilómetros al sur de Nueva Orleans, a las 13:55 horas de Uruguay.

El presidente Joe Biden consideró a Ida “una tormenta que amenaza las vidas” y que “sigue devastando todo aquello con lo que hace contacto”. Tras una reunión con responsables de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), urgió a cualquier persona que se encuentre en el camino del huracán a buscar refugio inmediatamente y seguir las recomendaciones oficiales.



El mandatario, quien declaró el estado de emergencia en Luisiana, advirtió que la devastación causada por Ida probablemente será “inmensa” y que la población debe ser paciente porque la recuperación puede “llevar mucho tiempo”, incluso “semanas en algunos lugares”.



El mandatario aprobó antes de la llegada del ciclón la solicitud de declaración de emergencia de Luisiana y Misisipi, que permitió enviar más de 2.400 efectivos de FEMA, así como 12 equipos de búsqueda y rescate, 2,5 millones de comidas y 3,1 millones de litros de agua.



Lluvias y vientos fuertes se sentían desde la mañana en las desiertas calles de Nueva Orleans, en una ciudad llena de ventanas tapiadas y casas rodeadas de bolsas de arena a la espera de este huracán que ha sido catalogado como “extremadamente peligroso”.



El NHC advirtió de daños catastróficos por los vientos y de inundaciones peligrosas en la región.

Huracán Ida. Foto: AFP

La más fuerte

El gobernador John Bel Edwards dijo que Ida podría ser la mayor tormenta en golpear Luisiana desde la década de 1850. “No hay duda de que los próximos días y semanas serán muy difíciles”, dijo ayer domingo, añadiendo que algunas personas deberán permanecer refugiadas hasta por 72 horas. “Encuentre el lugar más seguro de su casa y quédese ahí hasta que la tempestad haya pasado”, había tuiteado más temprano.



La localidad de Grand Isle, en una isla barrera ubicada al sur de Nueva Orleans, estaba inundada por el aumento del nivel de las aguas, indicó CNN.



En medio de advertencias urgentes sobre posibles daños catastróficos, la mayoría de los residentes siguieron las recomendaciones de las autoridades de abandonar la zona. Y un récord de personas saturaron las carreteras de salida de Nueva Orleans en los días previos a la llegada de Ida.



Se esperan prolongados cortes eléctricos en la zona, con más de 365.000 personas que ya estaban sin electricidad, según el sitio poweroutage.us.



En un vecindario del este de Nueva Orleans, a primera hora de ayer algunos residentes realizaron ajustes de último minuto para prepararse. “No estoy seguro de estar preparado”, dijo Charles Fields, quien aún llevaba al interior de su casa sus muebles de jardín, “pero tendremos que enfrentarlo”.

En 2005, el huracán Katrina inundó la casa de este hombre de 60 años en 3,3 metros en 2005. “Veamos cómo aguanta” esta vez, dijo.



El gobernador Edwards advirtió, en CNN, que Ida es “una importante prueba” para el sistema de prevención de inundaciones del estado que fue expandido tras el devastador paso de Katrina.



La tormenta “trae varias dificultades retadoras para nosotros, con los hospitales tan llenos de pacientes de COVID-19”, consideró. En efecto, los planes para hacer frente al huracán y activar los refugios se han visto complicados por el avance del COVID-19. El presidente Biden urgió a que cualquier persona que esté en los refugios porte mascarilla y mantenga la distancia de seguridad para evitar peores consecuencias.



Luisiana, con una baja tasa de vacunación, ha estado entre los estados más golpeados por el COVID-19. Con 2.700 hospitalizaciones al sábado, los niveles están cerca de los más altos de la pandemia.



Lluvias de entre 25 y 46 cm son esperadas en el sur de Luisiana hasta hoy lunes, e inclusocon acumulados superiores en algunas zonas.

Refugios

Autoridades locales, la Cruz Roja y otras organizaciones han preparado docenas de refugios para al menos 16.000 personas, informó la Casa Blanca.



Ida tocó tierra en Port Fourchon, por donde pasa cerca del 18% del suministro del petróleo nacional de Estados Unidos, de acuerdo con los datos de la Cámara de Comercio local, debido a la cercanía de un buen número de plataformas situadas en el Golfo de México.



Tanto es así que el 95% de la producción petrolera en esta región tuvo que suspenderse debido a la llegada del huracán.

Y Colonial Pipeline, la mayor red de oleoductos del país, anunció que cierra temporalmente dos de sus oleoductos como medida de precaución.



Ida había previamente tocado tierra el viernes por la noche en el oeste de Cuba con categoría 1, dejando algunos daños materiales y cortes de energía, según el diario Granma.



Los científicos han advertido sobre un aumento en la cantidad de ciclones fuertes a medida que la superficie del océano se calienta debido al cambio climático, lo que representa una amenaza cada vez mayor para las comunidades costeras del mundo.



Relatos de cómo se salvaron de Katrina a 16 años de la catástrofe

Chester Lastie recuerda el huracán Katrina que devastó su barrio al este de Nueva Orleans hace exactamente 16 años, mientras las ráfagas de Ida soplan sobre su casa blanca.



“Estábamos sentados en el jardín hacia las once de la mañana cuando los diques cedieron” el 29 de agosto de 2005, cuenta. Entonces saltó en un camión hacia el puente de Claiborne, elevado, desde donde vio llegar el caos al Lower Ninth Ward, un barrio obrero de mayoría negra. “Tomé un barco con un amigo. Vimos muchas personas bloqueadas en casas, en techos, refugiadas en árboles. Las rescatamos”, cuenta. La mayoría de las muertes por ahogamiento en el este de Luisiana tuvieron lugar en ese barrio.



Su esposa, Patricia Walker, de 53 años, también es sobreviviente de Katrina. “Fui a refugiarme en el altillo con mi perro y esperé que el sol saliera, entonces vinieron a rescatarme”, recuerda. Esta chef esperó dos años para volver al Lower Ninth Ward que la vio crecer.



Peter Torregiano vive con su esposa y tres hijos en una casa azul pálido nueva, cuya construcción acabó en febrero. “Pienso que no estaban preparados para Katrina. Ahora tenemos nuevos diques”, asegura mientras prepara bajo la lluvia el generador que usará en caso de quedarse sin electricidad.



Su habitación está elevada para enfrentar inundaciones y muestra los flancos de su hogar, concebidos para resistir las ráfagas de viento.



Shane Boyington, que pasea a su labrador George pese a la lluvia, también confía en el nuevo sistema de diques edificados tras el paso de Katrina, que costaron más de US$ 14.000 millones, así como en la capacidad de su casa para enfrentar los golpes de Ida. “Está elevada y tiene ventanas especiales para las tempestades”, detalla.



“Rezo a Dios que los diques aguanten”, suelta Carroll Barriere, de 47 años, propietario de un estacionamiento y un terreno en el barrio, en el que espera espera construir una casa cuando haya una nueva Seccional de Policía.