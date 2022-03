"El huevo": presunto líder narco mexicano fue detenido y deportado a Estados Unidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Gobierno mexicano presumió en las últimas horas de "un golpe certero" al narcotráfico tras la captura y deportación del presunto líder del poderoso Cartel del Noreste (CDN), Juan Gerardo Treviño alias "El Huevo", estadounidense acusado de una ola de violencia en esa región.

"Se trata de un golpe certero a una de las organizaciones criminales más importantes de la zona noreste en el país, con influencia en por lo menos cinco entidades federativas y con operaciones en Estados Unidos", afirmó Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Seguridad de México.

Treviño, objetivo clave para Washington, es ciudadano estadounidense sin nacionalidad mexicana y su detención se produjo por un trabajo de inteligencia de tres meses que culminó este lunes con un operativo de 30 agentes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la frontera con Texas.



Tras su detención, las autoridades lo llevaron en helicóptero a Ciudad de México y después a Tijuana, desde donde se deportó a Estados Unidos, cuyas autoridades de la policía Marshall lo arrestaron al momento, explicó Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad.



"Es una detención y posterior deportación muy relevante porque esta persona es el líder de una organización criminal conocida como Cartel del Noreste, pero que tiene sus antecedentes en lo que fue Los Zetas", comentó Mejía.

Cooperación con EE.UU.

El arresto del capo trascendió este lunes horas antes de la visita a Ciudad de México de Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos.



Preguntada por Efe al respecto, la secretaria Rodríguez negó que la visita de Mayorkas estuviese relacionada.



"Sí estamos trabajando con el Gobierno de Estados Unidos en el Entendimiento Bicentenario y digamos que se da en estos años, en estos tiempos, dentro del marco del Entendimiento, pero fue una casualidad la visita", manifestó.



El presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado la presencia de agentes de la DEA y del FBI en México para operaciones contra el narcotráfico, pero su Gobierno y el de Joe Biden firmaron el Entendimiento Bicentenario en 2021 para cooperar en seguridad.



La captura de "El Huevo" desató el lunes decenas de enfrentamientos entre los sicarios del CDN que buscaban liberar a Treviño y el Ejército de México, lo que obligó a cerrar los puentes internacionales de Nuevo Laredo a Texas y el consulado de Estados Unidos en esa ciudad.



"La situación actual en Nuevo Laredo muestra la importancia de continuar trabajando juntos con el Gobierno de México bajo el Marco Bicentenario para Seguridad, Salud Pública, y Comunidades Seguras para combatir a las organizaciones del crimen", dijo el embajador de EE.UU. en México, Ken Salazar, en un comunicado.

Buscado por terrorismo y drogas

Mejía enunció que "El Huevo" afronta tres órdenes judiciales, una en Tamaulipas por extorsión y asociación delictuosa, otra en Coahuila por homicidio doloso, secuestro y terrorismo, y otra orden con fines de extradición a Estados Unidos por asociación delictuosa para distribuir cocaína y lavado dinero.



El subsecretario indicó que la deportación ocurrió porque el sujeto violó la ley migratoria mexicana al estar en México de forma irregular, pero en Texas afronta órdenes de arresto por cargos como conspiración, posesión de armas de fuego y distribución de cocaína y marihuana.



También es presunto responsable del trasiego de inmigrantes indocumentados y supuesto dirigente del grupo de sicarios Tropas del Infierno, quienes serían herederos del violento cartel de Los Zetas.

México defiende su estrategia

México registró 33.308 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020.



López Obrador ha ordenado un despliegue inédito de Fuerzas Armadas para tareas de seguridad, pero en su retórica promueve una política de "abrazos, no balazos" con los delincuentes.



La secretaria Rodríguez defendió este martes la visión del Gobierno al citar como ejemplo la captura de Treviño.



"En el combate al crimen organizado, además del despliegue de la fuerza pública, ha sido efectivo el uso de la inteligencia, con esta detención se demuestra que el respeto a los derechos humanos no es una limitante", sostuvo.



El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, también manifestó que el Ejército busca capturar a los capos sin que eso conlleve represalias para la ciudadanía.



"A pesar de que fueron 22 agresiones a instalaciones militares, 16 agresiones a instalaciones civiles, 13 bloqueos carreteros, a pesar de esa actividad de agresión no tenemos heridos ni tenemos fallecidos", indicó el general sobre los tiroteos en Nuevo Laredo de este fin de semana.