El gobierno argentino anunció que comprará 10 millones de la dosis de la vacuna rusa Sputnik V

El gobierno argentino comprará 10 millones de dosis de la vacuna rusa, que llegarán en diciembre al país. Así lo confirmó el presidente Alberto Fernández en una entrevista con un medio de comunicación de ese país. "Estamos muy esperanzados. Para diciembre podríamos tener vacuna y comenzar la vacunación", dijo.

En una primera etapa, el gobierno nacional adquirirá 10.000.000 de dosis de la vacuna Sputnik V. "Estarían en condiciones de darnos 10 millones de cada una de las dos dosis [que requiere la vacuna], las podemos tener en diciembre acá. Y en enero podríamos tener 15 millones de dosis más", dijo el jefe del Estado al sitio Sputnik.



Según contó el Presidente, si bien las conversaciones con Rusia comenzaron "hace bastante tiempo", todavía no se cerró la negociación por el valor. "Estamos discutiendo el precio, pero no estamos alejados. Está en el promedio de las vacunas".



Y agregó: "Nos importa mucho tener la primera vacuna que salga en el mundo. Así, hablamos con laboratorios, y así firmamos con AstraZeneca. Tuvimos una propuesta de la Cancillería rusa y del fondo soberano para ver si Argentina estaba interesada en contar con dosis de la vacuna, y por supuesto dijimos que sí".



Tras el contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vladimir Putin, Fernández le pidió a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, que viaje a Rusia para ver el nivel de desarrollo de la vacuna. "Lo que nos pasaba, a diferencia de otros que fabricaban vacunas, es que no teníamos en Argentina una representación con quien pudiéramos hablar", explicó el Presidente, que dio la entrevista en la quinta presidencial de Olivos.



El jefe del Estado adelantó que "los resultados fueron muy buenos porque efectivamente el nivel de desarrollo de la vacuna es muy avanzado" y, según explicó, "estarían culminando la fase tres". Además, el Presidente aseguró que con la compra de la vacuna rusa "la mitad de Argentina estaría vacunada".



El Presidente formuló estas declaraciones tras el viaje de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, a Rusia para concretar adquisición de la vacuna.