Género no binario: gobierno argentino incluyó opción “X” en el DNI

El gobierno de Argentina resolvió, a través de un decreto, incluir la opción “X” en el documento de identificación nacional para aquellas personas que no se autoperciben como hombres o mujeres. Alberto Fernández lo anunciará al mediodía, pero Presidencia Argentina ya publicó el decreto en su boletín oficial.

La decisión fue tomada porque “el derecho a la identidad de género es inherente al derecho a la propia identidad, que forma parte del campo de los derechos humanos”, según el decreto. Y porque, a su vez, ese derecho a la identidad “tiene una directa e indisoluble vinculación con el derecho a no sufrir discriminación, a la salud, a la intimidad y a realizar el propio plan de vida”.

Por este motivo, estableció que en los DNI así como en los pasaportes para argentinos, en el campo referido al sexo se incluirá la opción “x” además de la opción “f” y la “m”. Esta opción comprenderá, prosiguen, las acepciones no binarias, indeterminada, no especificada, indefinida, aupercibida, no consignada “u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino”.



De acuerdo a La Nación, Argentina se convertirá así en el primer país de la región que amplía y reconoce el derecho a la identidad de género. A su vez, el medio argentino consigna que esta medida llegó después de que varias personas obtuvieran, a través de la vía administrativa o judicial, la rectificación de sus partidas de nacimiento para registrar su identidad por fuera de la norma binaria.