Finlandia tiene la líder de gobierno más joven del mundo

El Partido Socialdemócrata de Finlandia (SDP) eligió ayer domingo a la exministra de Transporte de 34 años para encabezar el gobierno, convirtiéndola en la primera ministra más joven de la historia del país.

Sanna Marin ganó de manera ajustada la votación para reemplazar al saliente primer ministro Antti Rinne, quien renunció la semana pasada tras haber perdido la confianza de Partido Centrista, socio de la coalición gubernamental, a raíz de su manejo de una huelga del correo.



“Nunca he pensado en mi edad o género. Pienso en las razones por las que entré en política y en aquellas cosas por las cuales me he ganado la confianza del electorado”, dijo Marin luego de ser electa.



Marin se convierte además en la líder de gobierno más joven del mundo, por delante del primer ministro ucraniano Oleksiy Honcharuk, que tiene 35 años.



De este modo, Marin liderará la coalición gubernamental de centro-izquierda compuesta por el SDP, el liberal Partido de Centro, los Verdes, la Alianza de Izquierdas y el Partido Popular Sueco (SFP), representante de la minoría suecohablante del país nórdico.



El nuevo Ejecutivo debe recibir todavía el visto bueno del Eduskunta (Parlamento finlandés), aunque esto se considera una mera formalidad ya que la coalición cuenta con una cómoda mayoría de 117 escaños de un total de 200.