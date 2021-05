Exasesor de Macri aseguró que pidió "refugio político en Uruguay" por su "seguridad personal"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fabián Rodríguez Simón, conocido como "Pepín", exasesor de Mauricio Macri y parlamentario del Mercosur, pidió asilo como "refugiado político" en Uruguay, donde se encuentra, porque dijo que está siendo perseguido y anticipó que no regresará a Argentina "hasta que cese la persecución" en su contra porque teme ser detenido.

Rodríguez Simón está citado a prestar declaración indagatoria por la jueza María Servini en una causa en la que se investigan presiones sobre el empresario Cristóbal López para que apoye al gobierno de Cambiemos, bajo amenaza de sacarle sus empresas.



El exasesor denunció que el empresario y su socio Fabián de Sousa "cuentan con el apoyo explícito del gobierno nacional: Alberto Fernández estuvo en la nómina del Grupo Indalo (del que López es director) como abogado hasta que asumió la presidencia y de la vicepresidenta Cristina Kirchner son amigos personales y presuntamente socios", dijo.



Señaló que los dueños de Indalo "cuentan con un importantísimo respaldo económico –los fondos del Estado de los que se apropiaron–, liquidez financiera y expertise como para comprar voluntades en el corrupto y deteriorado sistema judicial argentino".



Rodríguez Simón aseguró además que su situación es un "leading case" y que este "sería el primer paso de una caza de brujas todavía mayor sobre el presidente (sic) Mauricio Macri y otros funcionarios y políticos del PRO de mayor rango y exposición, que son víctimas de persecuciones similares aunque todavía menos avanzados fácticamente".



En dos notas enviadas a La Nación, el exasesor expresó que solicitó "asilo como refugiado político en Uruguay, en los términos de la Convención de Ginebra de 1951 y otras normas internacionales complementarias".



En la misma línea, dijo que no volverá a Argentina "hasta que cese de la persecución" en su contra. "Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal, en el marco de causas judiciales amañadas como pretexto para encarcelarme", escribió.



"No hay nada grato en el exilio, nada", dijo Rodríguez Simón, pero indicó que la Justicia, que entendió debería defenderlo de la persecución que padece, es "precisamente la herramienta que utilizan Cristóbal López y De Sousa" para perseguirlo por su "actividad política lícita en representación del Gobierno de la Ciudad".



Por otra parte, en diálogo con el periodista Carlos Pagni (LN+) expresó: "Pedí refugio político en Uruguay en el marco de una serie de normas de protección a las personas. La verdad que no es nada grato. Me preocupa lo que está pasando en el país, un país al cual no puedo volver".



"Tengo 62 años, toda mi vida me quedó en Buenos Aires. Siempre fui muy porteño, muy urbano y más allá de la hospitalidad de los uruguayos, estoy acá condenado por las irregularidades y el temor de perder libertad si vuelvo a la Argentina", agregó.