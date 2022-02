Estalla otra crisis con los K por el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El acuerdo con el FMI acaba de desatar una nueva crisis en el gobierno argentino. Ayer al caer la tarde se conoció que el diputado Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, había renunciado a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos por sus diferencias con el acuerdo con el FMI. Hizo pública su dimisión con fuertes críticas a la forma en que se negoció la refinanciación de la deuda.

“He tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del Bloque de Diputados del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, sostiene el comunicado que divulgó.



En su misiva, el líder de La Cámpora toma distancia del presidente Alberto Fernández y del ministro de Economía, Martín Guzmán, al destacar que el acuerdo fue llevado adelante “exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación”.

Máximo Kirchner y el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, se habían mantenido en silencio desde el anuncio del entendimiento del viernes. En ese sentido, el hijo de la vicepresidenta destaca que “nunca” dejó de manifestarle su disidencia con las negociaciones a Alberto Fernández. Tras destacar que no renunciará a su banca, sostiene su decisión de abandonar la conducción de la bancada en la necesidad de que Fernández ponga a alguien de su confianza en ese sitial.



“Permaneceré dentro del bloque para facilitar la tarea del Presidente y su entorno. Es mejor dar un paso al costado para que, de esa manera, él pueda elegir a alguien que crea en este programa del Fondo Monetario Internacional, no solo en lo inmediato sino también mirando más allá del 10 de diciembre del 2023″, sostiene Máximo Kirchner.



Máximo Kirchner habló en la tarde con Alberto Fernández para anticiparle su decisión de dejar la presidencia del bloque del Frente de Todos y le comentó que Cristina Kirchner no comparte la decisión. Así lo confirmaron dos fuentes de confianza del diputado y líder de La Cámpora y de la vicepresidenta.

Según pudo saber La Nación, Máximo Kirchner le transmitió su decisión al presidente y le señaló que creía que “era lo mejor”, y “que lo había hablado con Cristina y que ella no estaba de acuerdo con esa decisión”.



“Le dejó en claro que lo hacía entendiendo que, así, facilitaba su trabajo y dejó en claro que no se irá del Frente de Todos”, subrayaron desde La Cámpora.



La decisión de Máximo Kirchner tampoco tiene aval de muchos de sus compañeros de espacio político. “Habló con varios compañeros y compañeras durante el fin de semana, quienes también le expresaron su desacuerdo con la renuncia”, indicaron a La Nación desde el entorno del hijo de Cristina Kirchner.

Anoche el presidente Fernández contó que habló con Máximo Kirchner, que le manifestó sus diferencias por el acuerdo con el FMI, y que le anticipó su renuncia a la presidencia del bloque. Sobre eso, Fernández advirtió: “Hay un punto en el que el Presidente soy yo y tengo que tomar una decisión” En declaraciones a C5N, el jefe de Estado también reconoció que Cristina Kirchner tiene “matices”.



“Máximo me dijo que se sentía mejor volviendo al llano en Diputados pudiendo expresar mejor su parecer”, contó.



Fernández afirmó que el default no era una alternativa a considerar en el marco de las negociaciones con el FMI, y señaló que algunos todavía creen que “hay un mundo bipolar”.

Esta nueva crisis, que recuerda la que llevó a una renovación del gabinete tras la derrota en las PASO, encuentra al presidente Fernández partiendo hoy martes a una gira por Rusia y China, dos escenarios políticos críticos en estos días debido a las tensiones por Ucrania y al “boicot diplomático” occidental a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, a cuya ceremonia inaugural asistirá. Fernández se reunirá el jueves en Moscú con su par ruso, Vladimir Putin, y al día siguiente llegará a China. Está previsto un encuentro con el presidente Xi Jinping. (Con información de La Nación / GDA)