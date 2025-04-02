Impacto al comercio mundial: Trump impone más gravámenes a sus principales socios comerciales

Redacción El País

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este miércoles la "independencia económica" de Estados Unidos en un gran evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, donde anticipó la aplicación de una nueva tanda de aranceles que afectarán el comercio global. "Este es uno de los días más importantes, en mi opinión, en la historia de Estados Unidos. Es nuestra declaración de independencia económica", afirmó Trump, quien bautizó esta jornada como el "Día de la Liberación" de Estados Unidos.

Ya adelantó que impondrá aranceles recíprocos con todos los países con los que Estados Unidos comercia. Este es el mayor ataque de su guerra comercial y se espera una gran batería de aranceles en la orden ejecutiva: "No habrá excepciones", dijo el mandatario. Los aranceles “se harán efectivos inmediatamente” este 2 de abril.

Trump anunció los gravámenes durante una ceremonia en la Casa Blanca , justo después del cierre de la Bolsa de Nueva York . Según el plan de Trump, Estados Unidos impondrá un arancel del 34% a los productos chinos , un arancel del 20% a las importaciones de la Unión Europea y un arancel del 24% a las de Japón, algunos de sus principales socios comerciales .



, justo después del cierre de la . Según el plan de Trump, Estados Unidos impondrá un , un arancel del 20% a las importaciones de la Unión Europea y un arancel del 24% a las de Japón, algunos de sus . Impondrá un arancel universal del 10% , entre los países comprendidos está Uruguay.



, entre los países comprendidos está Uruguay. Hasta ahora, Trump utilizó las tarifas aduaneras como un arma para reindustrializar Estados Unidos, reequilibrar la balanza comercial y eliminar el déficit fiscal , además de obligar a sus vecinos México y Canadá a tomar medidas contra la migración ilegal y el tráfico de drogas en la frontera.



y , además de obligar a sus vecinos México y Canadá a tomar medidas contra la y el en la frontera. Los analistas de Goldman Sachs han destacado en una nota los peligros vinculados a una avalancha de aranceles, que tendría el mismo impacto negativo que una subida de impuestos sobre el consumo y el poder adquisitivo en Estados Unidos.

Con información de agencias EFE y AFP