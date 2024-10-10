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El País Mundo Estados Unidos

Huracán Milton: las principales noticias del ciclón que tocó tierra este miércoles en Florida, EE.UU.

El evento climático extremo podría ser "la peor tormenta" que azote el estado "en un siglo". Pasadas las 20:30 hora local, el huracán tocó tierra en Siesta Key con vientos máximos de 250 km/h.

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Fort Myers, Florida; una de las áreas más afectadas por el huracán Milton.
El huracán Milton llega a Florida.
Foto: AFP

Redacción El País/EFE/AFP
El huracán Milton tocó tierra en Florida este miércoles por la noche con máxima peligrosidad. Se teme que sea "la peor tormenta" que azote el estado "en un siglo", como dijo el presidente Joe Biden. Milton recuperó fuerza el martes y se convirtió en un ciclón de categoría 5 con vientos máximos sostenidos de 270 km/h, aunque luego bajó a categoría 3, algo que podría volver a cambiar. No obstante, aumentó en tamaño.

Ya afectada por el destructivo paso de Helene hace diez días, que dejó más de 234 muertos, "toda la península de Florida está bajo algún tipo de alerta o advertencia", afirmó el martes el gobernador Ron DeSantis. "Esto es literalmente catastrófico", dijo el lunes a CNN Jane Castor, alcaldesa de la ciudad de Tampa. "Puedo decir esto sin que sea exagerado: si eligen quedarse en una de las zonas de evacuación, morirán".

  • Joe Biden insiste a la población de Florida que se resguarde: "Es cuestión de vida o muerte"
  • Las autoridades avisan que Milton será "catastrófico y mortal" y piden acatar la orden de evacuación
  • Florida en alerta ante llegada del huracán Milton, que bajó a categoría 3 pero aumentó en tamaño
  • Más de cinco millones de personas bajo orden de evacuación
  • ¿Cómo podrían influir en las elecciones los huracanes que azotan EE.UU.?

Así se desarrolló la jornada:

El huracán tocó tierra en la costa oeste de Florida

El huracán Milton tocó tierra la noche de este miércoles en cerca de Siesta Key, en la costa oeste de Florida, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora; es decir con categoría 3.

El centro de Milton alcanzó la costa de Florida sobre las 20:30 de la noche, horas del este (21:30 hora de Uruguay).

Momentos antes de que el poderoso ciclón tocara tierra, las autoridades de Florida dieron cuenta de que al menos 19 tornados se registraron en el centro y sur de Florida a lo largo de hoy y que más de 125 viviendas resultaron destrozadas.

Unos minutos después de que Milton tocara tierra, unos 780.000 clientes en Florida se hallaban sin electricidad, de acuerdo a la contabilidad de la web especializada PowerOutage.

De acuerdo a los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes, en pobladas ciudades de esta parte de la costa, como Fort Myers, Sarasota, St. Petersburg y Tampa, se producen peligrosas marejadas ciclónicas, que pueden aumentar el nivel del mar hasta unos 4,5 metros del suelo.

El huracán azota la bahía de Tampa con vientos de 145 kilómetros por hora

Según el Centro Nacional de Huracanes, el núcleo de Milton y el lado norte de su ojo, azotan la zona entre Bradenton y Tampa, incluida St. Petersburg. Esta zona estaba bajo advertencias de inundaciones repentinas y vientos extremos.

Se espera que el huracán toque tierra en la próxima hora.

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Imagen satelital a las 20:50 (hora de Uruguay)
Imagen: Instituto Cooperativo para la Investigación de la Atmósfera de la Universidad Estatal de Colorado y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica

El gobernador de Florida advierte que en este momento "es peligroso evacuar de manera segura"

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, pidió por estas horas a los residentes que resistieran la tormenta donde se encuentren. “En este momento, es demasiado peligroso evacuar de manera segura, por lo que hay que resguardarse”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

El huracán Milton se encuentra a un par de horas de tocar tierra en la costa centro-oeste de Florida. A las 19:30 (18:30 hora de Uruguay), se encontraba a unos 30 kilómetros de la costa de Sarasota y se dirigía al noreste a 25 kilómetros por hora. Probablemente tocará tierra entre las 20:30 y las 22:30 (21:30 y 23:30 hora uruguaya) al sur de la bahía de Tampa.

El Centro Espacial Kennedy de Florida cierra ante la inminente llegada del huracán

El Centro Espacial Kennedy de la NASA, ubicado en la costa este de Florida, se encuentra este miércoles en "estado de confinamiento", una fase denominada "HURCON", a la espera de la inminente llegada del huracán Milton.

"Kennedy ha entrado en 'HURCON I' antes de la llegada del huracán Milton" y el centro "ahora está cerrado" y su "acceso restringido al personal esencial", señaló la agencia espacial en un comunicado.

"HURCON", o condición de huracán, es una escala utilizada por la NASA y las Fuerzas Armadas de EE.UU. para indicar el estado de los preparativos para una emergencia cuando se acerca un huracán.

La NASA y SpaceX aplazaron hasta nuevo aviso el lanzamiento de la misión Europa Clipper, que tenía previsto despegar desde Florida el próximo jueves 10 de octubre y que ahora se ha puesto en pausa debido al impacto del huracán Milton.

El huracán se encuentra a 100 kilómetros al oeste-suroeste de Sarasota, en la costa oeste de Florida, y a 275 kilómetros al suroeste de Orlando, en el centro del estado, y se mueve hacia el noreste a 28 kilómetros por hora, y se espera su llegada este noche.

El paso de un tornado destruyó casas en una ciudad costera de Florida

El paso de un tornado en el área de Fort Myers, Florida, dejó casas demolidas, techos arrancados y ventanas destrozadas.

Un tornado la golpeó casas en Fort Myers, Florida.
Un tornado la golpeó y destruyó casas en Fort Myers, Florida.
Foto: AFP

Robert Haight, residente de Fort Myers, dijo a AccuWeather que estaba mirando a través de un agujero entre las barreras que cubrían las ventanas de su casa cuando vio el tornado.

Momentos después, escuchó el crujido de un vidrio y vio cómo el tornado arrancaba su techo.

El techo de una casa se desprendió después de que un tornado pasara por la ciudad de Fort Myers, Florida, antes del huracán Milton.
El techo de una casa se desprendió después de que un tornado pasara por la ciudad de Fort Myers, Florida, antes del huracán Milton.
Foto: AFP

“Sentí que la cosa me succionaba”, dijo Haight a la empresa de medios meteorológicos, según recoge en Washington Post. “Y agarré a mi hijo y a mi esposa y me agaché”.

Los fuertes vientos que precedieron a Milton ya causaron múltiples daños en Florida
Los fuertes vientos que precedieron a Milton ya causaron múltiples daños en Florida
Foto: AFP

Una treintena de condados, que comprenden una zona densamente poblada entre Orlando, Tampa, Sarasota y Fort Myers, han emitido órdenes de evacuación obligatoria entre su población, que en una gran parte ha cumplido con la petición de las autoridades y han abandonado sus hogares hasta el paso de Milton.

Más de 30.000 refugiados por el huracán Milton, que empieza a sentirse en Florida con varios tornados

Más de 30.000 personas se encuentran este miércoles a resguardo en los 149 refugios habilitados a lo largo de Florida ante el inminente embate del huracán Milton. Ya se registran tornados y vientos con fuerza de tormenta tropical en la costa oeste del estado.

En una conferencia de prensa, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, precisó este miércoles que los refugios abiertos tienen capacidad para albergar a más de 200.000 personas e instó una vez más a los residentes en zonas de evacuación obligatoria a que lo hagan con urgencia.

“Si Milton mantiene su curso, será el huracán más poderoso que haya azotado la Bahía de Tampa en más de 100 años”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

Huracán Milton crece en tamaño pero pierde intensidad mientras se aproxima a la costa oeste de Florida

El huracán Milton perdió este miércoles de nuevo intensidad y bajó de categoría, de 4 a 3, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora camino a la costa oeste de Florida, donde ya se han producido los primeros tornados y se espera su llegada este noche.

Según una actualización del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU., Milton, no obstante, ha crecido de tamaño y sus vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta unos 400 kilómetros desde su centro.

El huracán se encuentra ubicado a 160 kilómetros al oeste-noroeste de Fort Myers, en el condado de Lee (costa oeste de Florida), y a 155 kilómetros al suroeste de Tampa, en la misma costa, y se mueve hacia el noreste a 28 kilómetros por hora.

El huracán Milton crece de tamaño y se reportan inundaciones en zonas costeras de Florida

El huracán Milton, de categoría 4, creció de tamaño en las últimas horas en su camino hacia la costa oeste de Florida, en donde ya se han producido los primeros tornados y se espera la llegada de este poderoso ciclón como el primero de su tipo en más de un siglo.

Según indicó el Servicio Meteorológico Nacional de Miami-Sur de Florida, ya se empezaron a reportar inundaciones en comunidades costeras del sureste del estado.

Por otro lado, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU., Milton perdió un poco de intensidad y en la tarde de hoy presentaba vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora, no obstante ha crecido de tamaño y sus vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta unos 400 kilómetros desde su centro.

En las cámaras en vivo, que registran imágenes de la costa oeste, ya se puede observar la suba de la marea.

Ron DeSantis moviliza equipos de emergencia y operadores eléctricos en Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, informó en su cuenta de X que más de 50.000 operadores de líneas eléctricas, junto con el personal de emergencia estatal y local, se están desplegando por todo el estado.

Estos equipos están ubicados en áreas clave para intervenir de inmediato tras el paso del huracán Milton. Su objetivo principal es salvar vidas y restablecer el servicio eléctrico lo más pronto posible, expresó el gobernador.

"Estamos agradecidos por todo lo que están haciendo para ayudar a la gente de nuestro estado y rezamos por su seguridad mientras hacen su trabajo", agregó.

Cómo prepararse antes de que el huracán toque tierra y posibles evacuaciones

Cuando se acerca un huracán y las autoridades emiten una orden de evacuación, es posible que no tenga mucho tiempo para proteger su hogar y a su familia de la tormenta y de las inundaciones antes de tener que dirigirse a un terreno más seguro.

Lo primero es hacer un plan familiar. Prepara un kit de emergencia, que incluya dinero en efectivo, medicamentos recetados y alimentos y agua para tres días (para personas y mascotas). Si tu casa se inunda y no puedes regresar de inmediato, estos elementos serán esenciales. Asegúrate de considerar provisiones para personas con necesidades especiales, como personas mayores.

La gente llega al refugio de la escuela secundaria Buffalo Creek antes de que el huracán Milton toque tierra en Bradenton, Florida, el 9 de octubre de 2024.
La gente llega al refugio de la escuela secundaria Buffalo Creek antes de que el huracán Milton toque tierra en Bradenton, Florida.
Foto: AFP

Embotellar agua y congelar los alimentos, hacer un inventario de productos químicos, limpiar el patio y asegurar las ventanas son sólo algunas de las recomendaciones de las autoridades.

Leé la nota completa acá.

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