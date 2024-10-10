Redacción El País/EFE/AFP
El huracán Milton tocó tierra en Florida este miércoles por la noche con máxima peligrosidad. Se teme que sea "la peor tormenta" que azote el estado "en un siglo", como dijo el presidente Joe Biden. Milton recuperó fuerza el martes y se convirtió en un ciclón de categoría 5 con vientos máximos sostenidos de 270 km/h, aunque luego bajó a categoría 3, algo que podría volver a cambiar. No obstante, aumentó en tamaño.
Ya afectada por el destructivo paso de Helene hace diez días, que dejó más de 234 muertos, "toda la península de Florida está bajo algún tipo de alerta o advertencia", afirmó el martes el gobernador Ron DeSantis. "Esto es literalmente catastrófico", dijo el lunes a CNN Jane Castor, alcaldesa de la ciudad de Tampa. "Puedo decir esto sin que sea exagerado: si eligen quedarse en una de las zonas de evacuación, morirán".
- Joe Biden insiste a la población de Florida que se resguarde: "Es cuestión de vida o muerte"
- Las autoridades avisan que Milton será "catastrófico y mortal" y piden acatar la orden de evacuación
- Florida en alerta ante llegada del huracán Milton, que bajó a categoría 3 pero aumentó en tamaño
- Más de cinco millones de personas bajo orden de evacuación
- ¿Cómo podrían influir en las elecciones los huracanes que azotan EE.UU.?
Así se desarrolló la jornada:
El huracán tocó tierra en la costa oeste de Florida
El huracán Milton tocó tierra la noche de este miércoles en cerca de Siesta Key, en la costa oeste de Florida, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora; es decir con categoría 3.
El centro de Milton alcanzó la costa de Florida sobre las 20:30 de la noche, horas del este (21:30 hora de Uruguay).
830pm EDT Oct 9th: Doppler radar data indicates that the eye of #Hurricane #Milton has made landfall near Siesta Key in Sarasota County on the west coast of Florida.— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 10, 2024
Max sustained winds at landfall are estimated at 120 mph.
Landfall TCU: https://t.co/YUc7mT6LuJ pic.twitter.com/fEODy4AvHJ
Momentos antes de que el poderoso ciclón tocara tierra, las autoridades de Florida dieron cuenta de que al menos 19 tornados se registraron en el centro y sur de Florida a lo largo de hoy y que más de 125 viviendas resultaron destrozadas.
Unos minutos después de que Milton tocara tierra, unos 780.000 clientes en Florida se hallaban sin electricidad, de acuerdo a la contabilidad de la web especializada PowerOutage.
De acuerdo a los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes, en pobladas ciudades de esta parte de la costa, como Fort Myers, Sarasota, St. Petersburg y Tampa, se producen peligrosas marejadas ciclónicas, que pueden aumentar el nivel del mar hasta unos 4,5 metros del suelo.
Hurricane Milton makes landfall near Siesta Key, Florida as a Category 3 storm. pic.twitter.com/gXIRkCy6st— CIRA (@CIRA_CSU) October 10, 2024
El huracán azota la bahía de Tampa con vientos de 145 kilómetros por hora
Según el Centro Nacional de Huracanes, el núcleo de Milton y el lado norte de su ojo, azotan la zona entre Bradenton y Tampa, incluida St. Petersburg. Esta zona estaba bajo advertencias de inundaciones repentinas y vientos extremos.
Se espera que el huracán toque tierra en la próxima hora.
El gobernador de Florida advierte que en este momento "es peligroso evacuar de manera segura"
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, pidió por estas horas a los residentes que resistieran la tormenta donde se encuentren. “En este momento, es demasiado peligroso evacuar de manera segura, por lo que hay que resguardarse”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.
El huracán Milton se encuentra a un par de horas de tocar tierra en la costa centro-oeste de Florida. A las 19:30 (18:30 hora de Uruguay), se encontraba a unos 30 kilómetros de la costa de Sarasota y se dirigía al noreste a 25 kilómetros por hora. Probablemente tocará tierra entre las 20:30 y las 22:30 (21:30 y 23:30 hora uruguaya) al sur de la bahía de Tampa.
El Centro Espacial Kennedy de Florida cierra ante la inminente llegada del huracán
El Centro Espacial Kennedy de la NASA, ubicado en la costa este de Florida, se encuentra este miércoles en "estado de confinamiento", una fase denominada "HURCON", a la espera de la inminente llegada del huracán Milton.
"Kennedy ha entrado en 'HURCON I' antes de la llegada del huracán Milton" y el centro "ahora está cerrado" y su "acceso restringido al personal esencial", señaló la agencia espacial en un comunicado.
"HURCON", o condición de huracán, es una escala utilizada por la NASA y las Fuerzas Armadas de EE.UU. para indicar el estado de los preparativos para una emergencia cuando se acerca un huracán.
Kennedy has entered HURCON I ahead of Hurricane #Milton's approach.— NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) October 9, 2024
The center is now closed, with the exception of essential emergency response personnel and Ride Out Team members.
For more updates, continue to check our Operating Status: https://t.co/MeNApgTt27 pic.twitter.com/1WXmwChwIO
La NASA y SpaceX aplazaron hasta nuevo aviso el lanzamiento de la misión Europa Clipper, que tenía previsto despegar desde Florida el próximo jueves 10 de octubre y que ahora se ha puesto en pausa debido al impacto del huracán Milton.
El huracán se encuentra a 100 kilómetros al oeste-suroeste de Sarasota, en la costa oeste de Florida, y a 275 kilómetros al suroeste de Orlando, en el centro del estado, y se mueve hacia el noreste a 28 kilómetros por hora, y se espera su llegada este noche.
El paso de un tornado destruyó casas en una ciudad costera de Florida
El paso de un tornado en el área de Fort Myers, Florida, dejó casas demolidas, techos arrancados y ventanas destrozadas.
Robert Haight, residente de Fort Myers, dijo a AccuWeather que estaba mirando a través de un agujero entre las barreras que cubrían las ventanas de su casa cuando vio el tornado.
Momentos después, escuchó el crujido de un vidrio y vio cómo el tornado arrancaba su techo.
“Sentí que la cosa me succionaba”, dijo Haight a la empresa de medios meteorológicos, según recoge en Washington Post. “Y agarré a mi hijo y a mi esposa y me agaché”.
Una treintena de condados, que comprenden una zona densamente poblada entre Orlando, Tampa, Sarasota y Fort Myers, han emitido órdenes de evacuación obligatoria entre su población, que en una gran parte ha cumplido con la petición de las autoridades y han abandonado sus hogares hasta el paso de Milton.
Robert Haight out of Fort Myers walking us through the moments a tornado ripped the roof off his home. Wife is pregnant — managed to grab kids in time. This, all ahead of #Milton making landfall. @accuweather pic.twitter.com/heq0CNGg3D— Ali Reid (@alireidtv) October 9, 2024
Más de 30.000 refugiados por el huracán Milton, que empieza a sentirse en Florida con varios tornados
Más de 30.000 personas se encuentran este miércoles a resguardo en los 149 refugios habilitados a lo largo de Florida ante el inminente embate del huracán Milton. Ya se registran tornados y vientos con fuerza de tormenta tropical en la costa oeste del estado.
En una conferencia de prensa, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, precisó este miércoles que los refugios abiertos tienen capacidad para albergar a más de 200.000 personas e instó una vez más a los residentes en zonas de evacuación obligatoria a que lo hagan con urgencia.
TORNADO IN WELLINGTON:— Kate Hussey (@katehussey8) October 9, 2024
Video a friend sent to me of a confirmed tornado moving through Wellington on Southern Blvd ahead of #HurricaneMilton.
SEEK SHELTER NOW!!! pic.twitter.com/17rAfjN6BE
“Si Milton mantiene su curso, será el huracán más poderoso que haya azotado la Bahía de Tampa en más de 100 años”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.
Huracán Milton crece en tamaño pero pierde intensidad mientras se aproxima a la costa oeste de Florida
El huracán Milton perdió este miércoles de nuevo intensidad y bajó de categoría, de 4 a 3, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora camino a la costa oeste de Florida, donde ya se han producido los primeros tornados y se espera su llegada este noche.
Según una actualización del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU., Milton, no obstante, ha crecido de tamaño y sus vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta unos 400 kilómetros desde su centro.
Tornado in Westlake#flwx— Lauren Olesky (@LoleskyWX) October 9, 2024
📷: Alexa V. pic.twitter.com/AjEwcT1ZE0
El huracán se encuentra ubicado a 160 kilómetros al oeste-noroeste de Fort Myers, en el condado de Lee (costa oeste de Florida), y a 155 kilómetros al suroeste de Tampa, en la misma costa, y se mueve hacia el noreste a 28 kilómetros por hora.
El huracán Milton crece de tamaño y se reportan inundaciones en zonas costeras de Florida
El huracán Milton, de categoría 4, creció de tamaño en las últimas horas en su camino hacia la costa oeste de Florida, en donde ya se han producido los primeros tornados y se espera la llegada de este poderoso ciclón como el primero de su tipo en más de un siglo.
Según indicó el Servicio Meteorológico Nacional de Miami-Sur de Florida, ya se empezaron a reportar inundaciones en comunidades costeras del sureste del estado.
Starting to receive several reports of street flooding across coastal communities in southwestern Florida.— NWS Miami (@NWSMiami) October 9, 2024
Given #Milton's fast forward speed, the increase in water levels may be sudden.
DO NOT DRIVE THROUGH SALTWATER! pic.twitter.com/V4lWnU9GrD
Por otro lado, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU., Milton perdió un poco de intensidad y en la tarde de hoy presentaba vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora, no obstante ha crecido de tamaño y sus vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta unos 400 kilómetros desde su centro.
En las cámaras en vivo, que registran imágenes de la costa oeste, ya se puede observar la suba de la marea.
Ron DeSantis moviliza equipos de emergencia y operadores eléctricos en Florida
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, informó en su cuenta de X que más de 50.000 operadores de líneas eléctricas, junto con el personal de emergencia estatal y local, se están desplegando por todo el estado.
Estos equipos están ubicados en áreas clave para intervenir de inmediato tras el paso del huracán Milton. Su objetivo principal es salvar vidas y restablecer el servicio eléctrico lo más pronto posible, expresó el gobernador.
"Estamos agradecidos por todo lo que están haciendo para ayudar a la gente de nuestro estado y rezamos por su seguridad mientras hacen su trabajo", agregó.
Ahead of Hurricane Milton’s landfall, I visited a logistics staging area in Lake City, one of many staging sites in strategic locations just outside the storm’s path. Thousands of state and local emergency personnel and over 50,000 linemen are now at sites like these across… pic.twitter.com/K5Z9Ism4sd— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) October 9, 2024
Cómo prepararse antes de que el huracán toque tierra y posibles evacuaciones
Cuando se acerca un huracán y las autoridades emiten una orden de evacuación, es posible que no tenga mucho tiempo para proteger su hogar y a su familia de la tormenta y de las inundaciones antes de tener que dirigirse a un terreno más seguro.
Lo primero es hacer un plan familiar. Prepara un kit de emergencia, que incluya dinero en efectivo, medicamentos recetados y alimentos y agua para tres días (para personas y mascotas). Si tu casa se inunda y no puedes regresar de inmediato, estos elementos serán esenciales. Asegúrate de considerar provisiones para personas con necesidades especiales, como personas mayores.
Embotellar agua y congelar los alimentos, hacer un inventario de productos químicos, limpiar el patio y asegurar las ventanas son sólo algunas de las recomendaciones de las autoridades.