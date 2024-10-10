El huracán Milton tocó tierra la noche de este miércoles en cerca de Siesta Key, en la costa oeste de Florida, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora; es decir con categoría 3.

El centro de Milton alcanzó la costa de Florida sobre las 20:30 de la noche, horas del este (21:30 hora de Uruguay).

830pm EDT Oct 9th: Doppler radar data indicates that the eye of #Hurricane #Milton has made landfall near Siesta Key in Sarasota County on the west coast of Florida.



Max sustained winds at landfall are estimated at 120 mph.



Landfall TCU: https://t.co/YUc7mT6LuJ pic.twitter.com/fEODy4AvHJ — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 10, 2024

Momentos antes de que el poderoso ciclón tocara tierra, las autoridades de Florida dieron cuenta de que al menos 19 tornados se registraron en el centro y sur de Florida a lo largo de hoy y que más de 125 viviendas resultaron destrozadas.

Unos minutos después de que Milton tocara tierra, unos 780.000 clientes en Florida se hallaban sin electricidad, de acuerdo a la contabilidad de la web especializada PowerOutage.

De acuerdo a los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes, en pobladas ciudades de esta parte de la costa, como Fort Myers, Sarasota, St. Petersburg y Tampa, se producen peligrosas marejadas ciclónicas, que pueden aumentar el nivel del mar hasta unos 4,5 metros del suelo.