El boleto ganador de la Lotería Nacional de España del jueves 12 de marzo de 2026 y los números con reintegro

Redacción El País

La Lotería Nacional de España se juega dos veces por semana y en horarios que varían según el día. Mientras que los jueves es a las 21:00 horas, los sábados es entre las 13:00 y las 14:00. Se trata de uno de los sorteos oficiales españoles más populares y este jueves 12 de marzo de 2026 se realizó la última edición.

El primer premio llegaba a 30.000 € y lo ganó el boleto 45281.

El ganador del segundo premio fue quien contaba con el boleto 16640 y se hizo acreedor de 6.000 €.

Los números para el reintegro fueron 1, 3, 6; por lo que quienes posean un décimo con la última cifra coincidente, recuperarán el monto invertido en su jugada.

Bolillas de lotería. Foto: Canva

Cómo apostar en la Lotería Nacional de España

Para jugar en la Lotería Nacional hay que crearse una cuenta en el sitio web de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) y una vez que está la sesión iniciada, se debe escoger el juego en el que se quiera participar, dentro de los 10 que la Selae regula.

Dentro de la sección de Lotería Nacional, se debe seleccionar un día de sorteo en el que participar, de los al menos cuatro que siempre están disponibles para la venta. Luego, se debe elegir un número de cinco cifras con el que se quiera apostar en el sorteo, aunque se puede dejar que el sistema lo elija al azar. Este será el décimo virtual con el que se participa, siempre y cuando el número no haya sido vendido previamente. En tal caso, se notificará y requerirá al usuario que seleccione uno distinto. Después, se indica cuántos décimos se quiere comprar y se procede al pago.

El procedimiento también se puede llevar a cabo mediante la app para dispositivos móviles, disponible para Android e iPhone.

Otra opción es realizar la apuesta de forma presencial en uno de los más de 10.500 puntos de venta ubicados en toda España. Al hacerlo, se entregará un décimo físico, que se deberá presentar a la hora de cobrar un premio.

Hay una probabilidad de acertar el primer o segundo premio en los sorteos de una entre 100.000, aproximadamente. Sin embargo, hay más oportunidades de obtener premios de menor monto, sea por acertar cuatro cifras (una entre 2.500), tres (una entre 143), dos (una entre 11) o solamente el reembolso (una entre tres).

El valor de un boleto de jueves es de 3 € y el de uno de sábado es de € 6. En el caso de que se trate de un sorteo extraordinario, el valor será mayor. El de Navidad, por ejemplo, que será el 22 de diciembre, llega a valer 20 €.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.