España propone prohibir dejar a perros solos más de 24 horas y que dueños hagan curso de formación

España debate un nuevo anteproyecto de bienestar animal. La iniciativa, llamada Ley de Protección y Derechos de los Animales establece algunos derechos y otras obligaciones para los dueños de animales de compañía.



Según publica El País de Madrid, la legislación propuesta prohíbe entre otras cosas la venta de mascotas en tiendas (menos los peces). Aquel que quiera comprar un animal doméstico deberá hacerlo en un criadero.

Uno de los artículos más celebrados por las organizaciones protectoras de animales es la obligación a los dueños de realizar un curso de formación para lograr una tenencia responsable del animal. El anteproyecto prohíbe sacrificar animales salvo por "razones sanitarias o eutanásicas". Además, dispone que un animal no podrá estar sin supervisión más de tres días pero en el caso de los perros el plazo se acorta a no más de 24 horas.



Los dueños deberán contar con un seguro de responsabilidad civil para hacerse cargo de cualquier daño a personas, animales, objetos o espacios públicos o privados del que sea responsable el animal. Las multas pueden ir entre 600 y 600 mil euros y también se contempla la inhabilitación de la tenencia de entre cinco y diez años dependiendo de la falta.



Otros aspectos que se tratan en el anteproyecto al que accedió el medio español son la prohibición de fauna salvaje en circos y la creación de un registro de personas inhabilitadas para tener animales domésticos. También obliga a esterilizar mascotas si conviven varios ejemplares de distinto sexo que se puedan reproducir.

La Vanguardia agrega que le proyecto prohibe que una persona tenga más de cinco animales. En caso de hacerlo deberá registrarse como núcleo zoológico. Si se aprueba el proyecto y una persona tiene más de cinco animales no estará en falta pero no podrá tener más.



Esta nueva ley presentada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 no aplicaría para las especies de producción de alimentos, ni a la ganadería ni a la tauromaquia. Primero tiene un debate a la interna del gabinete y luego será el turno del trámite parlamentario por lo que en el escenario más optimista comenzaría a aplicarse en el 2023.